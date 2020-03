7 articles de maquillage que les entrepreneurs occupés peuvent appliquer lors de leurs déplacements

Tout, des rouges à lèvres aux ombres à paupières, peut être appliqué sur un train en mouvement.

On estime que le trajet moyen aux États-Unis est d’environ 26 minutes. Cela vous donne beaucoup de temps pour écouter un podcast, lire un chapitre de votre livre – ou si vous êtes vraiment pressé par le temps, appliquez ou retouchez votre maquillage avant de courir au bureau. Bien que le maquillage pendant le milieu du transit ne soit pas le scénario le plus idéal, il est possible de le faire sans enduire votre œil de chat ou vous mettre du maquillage sur les mains sans évier en vue.

Au lieu de tâtonner avec une palette de fards à joues et un pinceau, passez un peu de rouge sur vos joues avec votre index avec Glossier’s Cloud Paint. Ce fard à joues gel-crème léger tamponne facilement sur votre visage et peut vous donner une couleur durable tout au long de la journée. De plus, son design compact prend peu de place dans votre sac de travail.

Obtenez la peinture nuage plus brillante pour 18 $.

Un autre article Glossier de premier ordre en tête de notre liste est la marque Skywash, un fard à paupières liquide en poudre qui glisse comme une ombre liquide mais se pose comme si c’était une poudre (ne vous inquiétez pas, la formule est soyeuse et non poudreuse) . Encore mieux, l’ombre est résistante aux taches jusqu’à 12 heures, de sorte que votre œil fumé chatoyant tiendra le coup pendant votre journée de travail, aux apéritifs et même pendant le dîner après.

Obtenez le Glossier Skywash pour 18 $.

Touche Eclat d’YSL est un correcteur éclaircissant puissant qui peut être glissé sur le contour des yeux ou couvrir les imperfections de votre visage sans que vous ayez à vous salir les doigts. Le produit est conçu comme un stylo correcteur et dispose d’une pointe de pinceau délicate qui peut vous aider à mélanger facilement le maquillage liquide.

Obtenez le Yves Saint Laurent Touche Eclat pour 35 $.

Donnez à vos lèvres une touche de couleur et un coup de pouce d’hydratation en même temps avec le rouge à lèvres Neutrogena Moisturesmooth Color. Le rouge à lèvres glisse facilement sur vos lèvres pour une application sans couture et présente une formule enrichie d’ingrédients adorateurs de la peau comme le beurre de karité. Son étiquette de prix de pharmacie est juste la cerise proverbiale sur le dessus.

Obtenez le rouge à lèvres Neutrogena Moisturesmooth Color pour 6,35 $.

Parmi les articles de maquillage les plus faciles à appliquer à la volée, il y a le surligneur, surtout s’il se présente sous forme de bâton. Et Fenty a la formule et le design d’un surligneur portable à la science avec ce Beauty Match Stix. Ce surligneur crème en poudre teinté se mélange facilement et peut être encore superposé avec plus de maquillage. Et parce que vous avez peu de temps pour vous maquiller en courant d’une réunion à l’autre, le bâton sert également de fard à joues ainsi que de surligneur afin que vous puissiez faire plus avec votre maquillage avec moins de produits à portée de main.

Obtenez le Fenty Beauty Match Stix Shimmer Skinstick pour 25 $.

Bien que nous ne vous suggérions pas normalement d’appliquer du mascara en cours de route, le Clay Smart Mascara de Tarte vous donne un volume extrême avec des coups limités. Donc, si vous voulez que vos cils éclatent sans faire beaucoup d’efforts, c’est le produit à choisir. Sa formule volumisante aide à augmenter l’épaisseur, la longueur et le recourbement de vos cils à tel point que vous remarquerez une différence considérable après une application.

Obtenez le mascara Tarte Travel Size Amazonian Clay Smart pour 12 $.

Mettez la touche finale à votre look avec un jet rapide de spray fixant. Cette option préférée des fans de Sephora (qui compte plus de 6000 critiques cinq étoiles) peut aider à garder votre maquillage à son meilleur pendant plus de 16 heures avant qu’il ne commence à s’estomper. Et en prime, la formule est également sans paraben et fabriquée à partir d’ingrédients végétaliens.

Obtenez le vaporisateur fixateur de maquillage longue durée Urban Decay All Nighter pour 33 $.

