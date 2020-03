7 blessures au travail qui peuvent vous empêcher de travailler

La maquette ouvrière est conçue pour protéger les employés, alors qu’y a-t-il à apprendre pour les employeurs?

La majorité des États aux États-Unis avoir un système d’indemnisation des accidents du travail qui constitue un excellent filet de sécurité pour les employés et les employeurs. Les travailleurs sont indemnisés pour la perte de revenus et de frais médicaux, tandis que les employeurs sont protégés contre des poursuites en dommages-intérêts onéreuses et souvent longues. Les cas d’indemnisation des accidents du travail, à quelques exceptions près, ne vous obligent pas à prouver qui est en faute, et généralement, l’employé perd le droit de poursuivre l’employeur pour dommages et intérêts pour douleur et souffrance. Il couvre plutôt des cas aléatoires de négligence ordinaire sur le lieu de travail.

Cependant, cette immunité de l’employeur contre les poursuites n’est pas absolue. Comme pour toutes les règles, il existe des exceptions, et c’est là que les employeurs et les propriétaires d’entreprise doivent être prudents. Une action en justice pour dommages corporels couronnée de succès peut être coûteuse et, dans certains cas, vous coûter votre entreprise. Alors, quand votre employé peut-il vous poursuivre pour des blessures au travail?

1. Vous avez délibérément ou intentionnellement blessé votre employé

L’indemnisation des accidents du travail couvre vos travailleurs contre les dommages causés par une blessure liée à l’emploi. Si vous perdez votre sang-froid et que le travailleur subit une blessure en raison d’une altercation physique entre vous deux, cela ne constitue pas une «blessure liée au travail». Dans le langage juridique, on parle de délit intentionnel. Cela pourrait même inclure des dommages émotionnels infligés intentionnellement.

Un seul coup qui fait tomber votre employé au sol et lui frappe la tête, par exemple, pourrait causer des dommages au cerveau avec des conséquences et des dépenses à vie pour votre employé. Vous pourriez faire face à une poursuite pour blessures corporelles qui pourrait fermer votre entreprise, et cela sans même prendre en compte les conséquences de votre procès pénal.

2. Blessures causées par votre non-conformité

Il existe un ensemble complet de lois nationales et fédérales sur l’emploi et la santé et la sécurité au travail pour protéger les employés contre les blessures. Si vous, en tant qu’employeur, choisissez de ne pas vous y conformer, vous serez personnellement responsable. Dans certains États, par exemple, si vous retirez les protections d’une presse électrique et que votre employé souffre d’une blessure aux mains, il existe une exception spécifique selon laquelle vous, en tant qu’employeur, pouvez être poursuivi directement.

En général, si vous êtes conscient des risques pour la sécurité et la santé (et vous devriez l’être si vous êtes dans l’entreprise) et que vous avez délibérément fait des économies pour économiser de l’argent et ne pas protéger vos travailleurs, vous vous lancez dans une poursuite coûteuse. Par exemple, si vous ne fournissez pas d’équipement de protection contre l’exposition à l’amiante ou contre la perte auditive due à une exposition constante à un bruit fort dans votre usine de fabrication, vous pourriez être tenu personnellement responsable d’un comportement imprudent.

Ces situations pourraient finir par être les «économies» les plus chères de tous les temps. Essentiellement, vous pourriez finir par fermer vos portes après plusieurs poursuites pour blessures corporelles contre vous.

3. Délits toxiques

Parfois, les travailleurs doivent travailler avec des produits chimiques toxiques et volatils, et ils seront généralement protégés par une indemnisation des accidents du travail. Pourtant, ils peuvent parfois avoir gain de cause avec une réclamation en dehors de l’indemnisation des travailleurs basée sur la loi sur la responsabilité délictuelle.

Dans un cas récent, un employeur a demandé à ses employés de travailler avec des produits chimiques hautement volatils. Les produits chimiques spécifiques avaient des antécédents d’explosion, et l’employeur en était pleinement conscient. L’un des travailleurs est décédé lors d’une explosion ultérieure et un autre a été grièvement blessé. La Cour suprême a jugé que les faits de cette affaire l’emportaient sur l’immunité de l’employeur contre toute poursuite directe.

4. Vous êtes le fabricant de l’équipement à l’origine de la blessure

Disons que vous employez quelqu’un comme opérateur de machine sur un chantier de construction. Une chaîne se casse sur la machine et une structure lourde tombe sur votre employé. L’employé pourrait avoir un dossier contre vous si vous êtes également le fabricant de la machine ou de la chaîne et que vous connaissiez le danger et que vous n’avez pas averti votre employé. Pour ce qui est de la bonne relation employé-employeur, l’employé devrait avoir gain de cause avec une demande d’indemnisation des accidents du travail. En outre, il ou elle pourrait avoir une action en responsabilité du fait du produit contre vous en votre qualité de fabricant du produit défectueux.

5. Vous couvrez la blessure ou refusez la réclamation

Si vous couvrez la blessure de votre employé ou le lien entre la blessure et le lieu de travail, et que d’autres dommages surviennent à la suite de votre dissimulation, vous pourriez ne pas bénéficier de la protection du système d’indemnisation des accidents du travail et vous pourriez être tenu responsable d’un préjudice personnel. réclamation pour préjudice contre vous directement.

6. Vous avez décidé de ne pas souscrire d’assurance contre les accidents du travail

La loi exige que vous ayez une assurance contre les accidents du travail pour protéger vos travailleurs. Si vous décidez de ne pas souscrire d’assurance, vous renoncez à la protection contre les poursuites personnelles dont vous disposez. En plus d’être contraire à la loi, cela peut facilement signifier la fin de votre entreprise. Vos employés peuvent désormais vous poursuivre personnellement s’ils sont blessés au travail, même en cas de négligence ordinaire. Non seulement vous serez poursuivi pour leurs pertes financières, mais vous pourrez également faire face à des réclamations pour pertes non financières actuelles et futures.

7. La personne blessée n’est pas techniquement votre employé

Techniquement, vous n’êtes pas un «employeur» si vous «employez» un entrepreneur indépendant pour effectuer certaines tâches liées à votre entreprise. Par conséquent, vous ne serez pas admissible à l’immunité en matière d’indemnisation des accidents du travail si cette personne subit une blessure liée au travail dans l’exercice de ses fonctions.

De même, dans certains États, certaines professions – comme les vendeurs à commission ou certains travailleurs agricoles et saisonniers – ne sont pas considérées comme des salariés aux fins de l’indemnisation des accidents du travail. S’ils se blessent en travaillant pour vous, ils ne peuvent pas réclamer d’indemnisation des travailleurs, mais s’ils peuvent prouver que la blessure est due à votre négligence, il ou elle peut vous poursuivre directement pour dommages corporels.

“Lésions au travail” non liées au travail

Mettons de côté les poursuites pour blessures corporelles pendant un moment. Il existe d’autres actions pour lesquelles vous pouvez être poursuivi et qui pourraient avoir de graves conséquences pour votre entreprise, comme une conduite qui équivaut à du harcèlement sexuel ou de la discrimination fondée sur la race, la religion, l’état matrimonial, le sexe, etc. Toute poursuite peut être très coûteuse et longue, avec un impact significatif sur votre entreprise.

Les lois sur l’indemnisation des accidents du travail varient d’un État à l’autre, et tous ces cas individuels ne signifieront pas nécessairement que vous devez fermer vos portes, mais les poursuites pour blessures corporelles potentielles ne valent jamais le risque.

Quelle que soit la cause de la blessure, dans la plupart des cas, le coût indirect pour votre entreprise dépasse souvent le coût réel. La perte de productivité, la formation de nouveaux travailleurs, les dommages à votre propriété et / ou à la réputation de votre entreprise contribuent tous au résultat net. Et n’oubliez pas les coûts des amendes et des pénalités pour non-respect des lois nationales et fédérales.

Si vous faites face à un éventuel procès pour préjudice corporel, parlez-en à un avocat expérimenté en matière de préjudice corporel dès que possible. Outre la responsabilité pour les dommages, vous vous battez peut-être pour l’avenir de votre entreprise.

