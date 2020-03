7 choses non conventionnelles dont vous avez besoin pour créer et développer une entreprise de 100 millions de dollars

Les compétences en communication, en réseautage et en vente sont surévaluées.

La plupart des gens vous diront que vous avez besoin de compétences en communication, en réseautage et en vente pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Bien que ces qualités soient excellentes, elles n’amèneront pas votre entreprise à 100 millions de dollars et plus.

J’ai construit et vendu plusieurs entreprises et travaillé pour la plus grande entreprise au monde: les États-Unis. militaire. Grâce à mon expérience, j’ai trouvé sept qualités non négociables pour améliorer votre leadership et votre entreprise.

1. Compétences en résolution de problèmes

La résolution de problèmes est votre superpuissance de leadership numéro un. Si vous pouvez résoudre les problèmes pour sortir des désaccords ou des faibles ventes, vous pouvez monter à n’importe quel niveau. Cela commence par un retour aux sources et une compartimentation. Que ce soit dans une pièce calme ou dans la voiture, trouvez un endroit où vous pouvez vous concentrer sur le problème principal sans distractions. Approchez-le sous tous les angles, ignorez le bruit non pertinent et restez à l’écart de votre mission.

La résolution de problèmes comprend l’amélioration continue, en particulier lorsque votre entreprise fonctionne correctement. Resserrer et étendre constamment votre équipe, vos systèmes, vos partenariats, vos produits et vos services pour protéger votre entreprise des balles.

2. Prévision

La résolution de problèmes signifie également des prévisions basées sur l’actualité. L’armée a des contingences pour chaque scénario, et vous aussi.

Par exemple, si votre inventaire vient de Chine, vous avez besoin de plans d’urgence basés sur l’impact du coronavirus sur votre entreprise. Si vous n’avez pas le temps de suivre l’actualité, vous devez constituer une équipe plus forte pour vous soutenir. Peut-être payer quelqu’un pour signaler les informations qui pourraient avoir un impact sur votre entreprise.

3. Une équipe PSD

Dans l’armée et dans les affaires, un élément de sécurité personnelle ou une équipe PSD est responsable de la sécurité des personnes importantes. Le général James Mattis est un leader respecté car il garde l’esprit ouvert et s’entoure de différents experts en la matière. Il n’essaie pas de tout savoir mais a toujours les réponses car il se tourne vers ses spécialistes.

Entourez-vous de gens intelligents. J’ai lu sur les coachs d’affaires pour m’aider à résoudre des problèmes. Mes comptables sont des experts en structures commerciales et en incitations fiscales, et mon avocat fait partie d’un vaste réseau, donc s’il ne connaît pas de réponse, il sait qui le sait. Je paie ces conseillers pour se joindre à un appel de groupe une fois par semaine pour discuter de mes affaires afin que nous puissions considérer tous les angles et identifier un plan ensemble.

Les propriétaires d’entreprise ont eu des problèmes de partenariat et sont même allés en prison parce qu’ils ne connaissaient pas la loi, donc vous protéger vaut l’investissement.

4. Pour être mal à l’aise

Vous devez prendre des décisions difficiles en fonction des idées de votre équipe PSD. En tant que leader, vous êtes responsable du gagne-pain de votre entreprise et de ses employés. Parfois, la décision qui est bonne pour le plus grand bien est inconfortable – alors soyez à l’aise avec cela. Cela pourrait signifier licencier 200 personnes pour sauver les 800 autres ou réduire vos pertes et fermer une entreprise mourante afin que vous puissiez en démarrer une autre. Dans l’armée, nous appelons cela “embrasser la succion”.

5. Math

Vous n’avez pas besoin de connaître tous les chiffres de votre entreprise, mais vous devez connaître les plus importants, tels que le coût d’acquisition de nouveaux clients, la valeur à vie d’un client et les coûts fixes requis pour livrer votre produit ou service. J’ai vu des entreprises croître de façon exponentielle alors qu’elles étaient sur le point de fermer parce qu’elles ne faisaient pas de simples calculs. Par exemple, ils ont acheté trop de stock, ils annoncent donc une vente. Mais maintenant, ils perdent de l’argent pour décharger le produit parce qu’ils ne réalisent pas qu’ils dépensent plus en frais généraux et en publicité qu’ils n’en gagnent.

La croissance de votre entreprise et votre marketing sont directement liés. Si vous n’avez pas dit au marketing le coût d’acquisition du client ou le nombre d’unités que vous essayez de vendre, l’entreprise ne peut pas se développer. Soit le marketing ne se vendra pas assez, soit il poussera trop et manquera de stock. Communiquez donc vos numéros aux bonnes personnes.

6. Omniprésence

Le «marketing initial» rend votre marque omniprésente, elle est donc partout et à tout moment. C’est ce que Xerox a fait pour copier des machines, et Google l’a fait pour les moteurs de recherche. Quand vous pensez à leurs services, vous pensez à leur marque.

C’est pourquoi une grande partie de la publicité de la compagnie d’assurance GEICO cible les jeunes de 14 et 15 ans. Bien qu’ils ne conduisent pas encore, ils auront besoin d’une assurance lorsqu’ils obtiendront leur première voiture. Après avoir vu le gecko GEICO un million de fois, il devient synonyme d’assurance. Cela nécessite de planifier des années avant la vente et d’implanter stratégiquement votre message chez vos futurs clients – même s’ils ne peuvent pas encore acheter votre produit.

7. Un esprit ouvert

De nombreux propriétaires d’entreprise prennent des décisions en fonction de leur propre point de vue et ne tiennent pas compte d’autres points de vue. Avec ces données asymétriques, les risques calculés sont tout simplement risqués. Le marché se fiche de ce que vous pensez. Lancez votre idée avant qu’elle ne soit prête, et si le marché répond positivement, faites-en plus.

Sinon, ravalez votre fierté et ajustez-vous. Mettez de côté vos opinions et posez des questions. Comment votre produit ou service répond-il aux besoins et attentes de vos clients? Que pense la maman de trois enfants par rapport à un homme d’une soixantaine d’années? Concentrez votre marketing pour répondre spécifiquement aux problèmes et désirs uniques de chaque client, en démontrant comment votre offre est la réponse.

Avec ces compétences, stratégies et personnes en place, il est beaucoup plus facile de développer votre entreprise de manière durable et rapide.

