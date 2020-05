7 conseils utiles pour optimiser vos vidéos en direct Facebook et Instagram

De nos jours, les entreprises ne peuvent pas se permettre de négliger leur présence sur Facebook et Instagram. Cependant, bien qu’il y ait une bonne première étape, une partie de votre succès se mesure à votre niveau d’activité et, surtout, à l’intérêt de votre contenu. Heureusement, les deux plates-formes fournissent une poignée de ressources pour se connecter efficacement avec vos abonnés!

Cependant, parmi tous, peu peuvent rivaliser avec le niveau de réponse vidéos en direct fournir. Ce format permet aux marques de «partager l’instant», d’interagir en temps réel avec le public et de montrer leur côté humain. Expliquer pourquoi ils constituent l’outil incontournable de la stratégie de médias sociaux de la société vidéo la plus expérimentée.

Mais pour réussir une vidéo en direct, il ne suffit pas de s’asseoir devant la caméra et d’appuyer sur le bouton de lecture. Donc, aujourd’hui, nous allons passer en revue quelques conseils utiles pour vous aider à optimiser vos diffusions en direct sur Facebook et Instagram, et à augmenter vos taux d’engagement.

# 1 Planifiez avant de mettre en ligne

Si vous voulez réussir dans l’arène en direct, vous devez d’abord planifier votre stratégie … sinon, vous risquez que votre flux tombe à plat.

Avoir une stratégie est crucial pour guider vos efforts tout au long de la phase de production. Quelque chose de particulièrement important en ce qui concerne la diffusion en direct, où l’improvisation est inévitable et où il y a peu de place pour les revers ou les pauses maladroites.

Donc, avant de passer en direct, vous devez réfléchir à ce que vous voulez réaliser avec votre vidéo. Fixez-vous un objectif principal et utilisez-le pour façonner votre production. Essayez-vous de montrer le côté humain de votre marque? Voulez-vous augmenter le nombre de vos abonnés? Êtes-vous intéressé à tester un produit avant de le lancer? Ce sont des questions qui peuvent vous aider à le définir.

Il est tout aussi important de connaître votre public, c’est-à-dire à qui vous allez parler. N’oubliez pas qu’il s’agit de maintenir l’intérêt de vos téléspectateurs. Vous avez besoin d’une compréhension claire de leurs désirs, de leur mode de vie et de leurs données démographiques. Ce sera la clé pour définir vos sujets de conversation, comment vous allez aborder votre vidéo en direct, quelles informations précieuses vous pouvez leur partager, etc.

# 2 Promouvoir en avancé

Imaginez passer des semaines à préparer un grand événement et le jour venu, personne ne se présente. Cela semble horrible, non? Deux raisons peuvent expliquer pourquoi cela s’est produit, mais il est probable que cela n’ait pas été suffisamment promu.

Eh bien, la même logique s’applique aux vidéos en direct: vous devez susciter l’intérêt autour de l’événement (en direct) avant qu’il ne se produise. Utilisez tous vos canaux de communication – comme les e-mails, les publicités et les autres plateformes de médias sociaux – pour le promouvoir et taquiner vos abonnés avec un contenu passionnant. Bâtir l’attente et l’anticipation.

En plus des publicités Instagram et Facebook, les deux plateformes disposent également d’excellents outils gratuits pour vous aider à promouvoir votre vidéo en direct. Par exemple, sur Facebook, vous pouvez créer un événement réel pour inviter vos abonnés et répertorier toutes les informations importantes, comme la date et l’heure. La plateforme les informera également le jour de l’événement, ce qui peut être très utile pour attirer davantage de téléspectateurs.

Sur Instagram, vous avez des Stories, qui sont un excellent outil de communication au quotidien – en particulier lorsque vous considérez qu’un tiers des Stories les plus vues proviennent de marques. Vous pouvez les utiliser pour demander à vos abonnés quels sujets ils aimeraient que vous parliez ou les questions auxquelles ils souhaitent que vous répondiez.

Quelle que soit la stratégie que vous choisissez pour votre campagne de promotion, l’objectif principal est de faire savoir à votre public que quelque chose de très unique est à venir et que vous souhaitez qu’ils en fassent partie!

# 3 Gardez à l’esprit la production et les facteurs techniques avant de passer en direct

Nous l’avons déjà mentionné, mais cela vaut la peine de le répéter: lorsque vous diffusez en direct, vous ne pouvez pas modifier, reprendre la photo ou recommencer. Tout se passe là-bas, seconde par seconde. Et c’est ce qui rend les vidéos en direct si attrayantes – elles sont fraîches et dynamiques! Cependant, il est très important d’avoir l’air professionnel et bien préparé également, vous devez donc réduire au minimum tous les problèmes potentiels.

Pour commencer, il n’est pas recommandé d’avoir un script ou de lire un discours, mais vous devez savoir ce que vous allez dire et comment vous allez le transmettre. Gardez des cartes de repère à portée de main afin de ne pas oublier les informations importantes ou les questions que vous souhaitez poser à votre public.

Il est également essentiel que l’arrière-plan soit bien rangé et visuellement agréable, surtout si vous êtes à l’intérieur. Choisissez des espaces attrayants avec un bon éclairage, qu’ils soient naturels ou artificiels. N’oubliez pas de vérifier également l’acoustique de la qualité de la pièce pour fournir un environnement de diffusion approprié, exempt de réverbération, d’écho ou de sons distrayants.

# 4 Exécutez un faux flux

Selon le dicton populaire, “La pratique rend parfait”, et dans ce cas, nous ne pourrions pas être plus d’accord!

Nous vous recommandons fortement d’organiser l’événement à sec peu de temps à l’avance. Ce faisant, vous éviterez ou corrigerez toute erreur ou tout retard éventuel que vous auriez pu ignorer jusque-là. Il vous aidera également à identifier si quelque chose ne fonctionne pas correctement, par exemple votre caméra ou votre microphone, et vous donnera suffisamment de temps pour le réparer ou le remplacer.

La pratique vous aidera également à comprendre comment l’événement réel est structuré et s’il nécessite des ajustements ou des changements d’heure. Simulez donc l’accueil de vos téléspectateurs, la réponse à des questions et faites un passage général sur les sujets que vous abordez pour vous assurer qu’ils ont un sens.

# 5 Créez une sensation «sur la marque» pendant l’événement en direct

Ceci est important pour améliorer votre message et améliorer la reconnaissance de la marque – en particulier pour les nouveaux abonnés.

Lors de la mise en ligne, ajoutez des éléments de marque qui sont alignés avec l’esthétique de votre identité, comme le logo, les titres sur mesure, la palette de couleurs, etc. Cela renforcera la sensation de la marque et rappellera à votre public que le contenu est le vôtre.

Ces éléments d’identité peuvent être conçus numériquement puis ajoutés à la vidéo Facebook ou Instagram Live. Vous pouvez également transmettre cette sensation de marque en personnalisant votre arrière-plan ou vos vêtements, et même dans la façon dont vous parlez ou les mots que vous utilisez.

Maintenant, la star de votre diffusion en direct est le message que vous essayez de transmettre. Mais la mise en œuvre d’éléments de marque peut vous aider à rehausser la qualité de votre événement et à lui donner un aspect plus professionnel.

# 6 Soyez toujours réactif

C’est une règle d’or: n’oubliez pas de vous connecter avec votre public et d’être toujours réactif.

Une partie de ce qui rend la diffusion en direct si attrayante est que les téléspectateurs peuvent partager des commentaires, des impressions, des pensées, des opinions et des réactions avec vous. Mais faites-en une rue à double sens – n’oubliez pas de leur parler également et de répondre à haute voix à leurs questions.

Gardez à l’esprit que les vidéos en direct vous aident à établir des relations plus profondes et plus fidèles avec votre public. Alors ne manquez pas l’occasion de leur dire à quel point vous êtes reconnaissant qu’ils partagent cette expérience avec vous. Appelez-les par leur nom et dites-leur bonjour, dites-leur que vous appréciez leur présence!

# 7 N’oubliez pas le CTA

Votre vidéo en direct Instagram ou Facebook a un but ou un objectif principal. Peut-être que vous faites la promotion de votre nouveau produit. Vous essayez peut-être d’améliorer votre présence sur les réseaux sociaux ou vous souhaitez augmenter vos prospects.

Quel que soit le cas, vous devrez dire à votre public quoi faire ensuite. Fort et clair. Choisissez donc soigneusement votre appel à l’action et incluez-le dans votre diffusion en direct. Donnez-leur une direction directe et n’oubliez pas de fournir toutes les informations dont ils ont besoin pour agir.

Par exemple, si vous lancez un nouveau produit, donnez-leur un lien où ils peuvent tout lire et, pourquoi pas, acheter. Si vous discutez d’un sujet important, dites-leur de s’abonner à votre newsletter pour rester à jour. Si vous faites un tutoriel en direct, partagez un lien où ils peuvent en obtenir plus. Et la liste continue!

Enfin, n’incluez pas votre CTA uniquement à la fin de la vidéo. La vérité est qu’un pourcentage de téléspectateurs ne parviendront pas à la fin. Incluez-le à différentes étapes de votre diffusion en direct sans devenir trop commercial. Par exemple, quelques minutes après le début, au milieu et avant de conclure.

Envelopper

Maîtriser l’art des vidéos en direct de Facebook et Instagram n’est pas une tâche facile. Comme tout dans le marketing, ils nécessitent beaucoup de planification, de tests, d’ajustements et de stratégie.

Cependant, si vous vous en tenez à tous les conseils utiles fournis dans cet article, votre marque connaîtra des résultats incroyables en termes de présence sur les réseaux sociaux et d’engagement des utilisateurs.

Enfin, il est important de se rappeler qu’il s’agit de fournir une expérience précieuse, agréable et parfois utile. Alors gardez cela à l’esprit aussi lorsque vous commencez à produire votre prochain!

Bonne chance!