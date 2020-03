7 erreurs qui pourraient vous empêcher d’exploiter la crypto-monnaie

Un mineur de crypto-monnaie a fait le point sur les raisons qui l’ont éloigné du minage numérique et a admis avoir commis sept erreurs entre 2017 et 2020. Grâce à un témoignage anonyme, l’utilisateur a assuré avoir investi 200 000 dollars américains, pendant trois ans, sur les GPU et les mineurs ASIC pour extraire le bitcoin, l’éther, le litecoin, le dash et le SIA.

Bien que l’enthousiaste ait affirmé qu’il n’avait pas perdu d’argent, il regrettait de ne pas avoir multiplié ses revenus à une époque d’expansion de l’exploitation minière numérique. Dans son témoignage, le mineur a annoncé qu’il avait réussi à récupérer environ 150 000 $ et qu’il vendrait les cartes graphiques restantes pour 50 000 $ supplémentaires. En outre, il a souligné qu’il garderait le bitcoin extrait avec une valeur actuelle de 40 000 $.

La première erreur que le mineur considère avoir commise est que ne vendait pas les crypto-monnaies qu’il obtenait pour son travailParce que son style de vie lui a permis de les garder dans son portefeuille. «Mes économies ont augmenté à pas de géant. Du coup, tout s’est effondré (…) Je ne voulais pas vendre du bitcoin pour 10 000 $ car il n’y a pas si longtemps j’étais à 20 000 $. Ensuite, il est tombé à 3 000 $ et j’étais coincé. Conclusion, une fois que vous obtenez les crypto-monnaies, vendez-les. “

Sur leur liste, le deuxième défaut consistait à effectuer simultanément des investissements dans l’exploitation minière, le trading de crypto-monnaie et l’offre initiale de pièces (ICO). Après un an et demi de mon aventure avec (l’échange de) crypto-monnaies, fin 2018, j’ai réalisé qu’il n’y avait qu’une seule monnaie qui gouverne. C’est du bitcoin. Les autres ne sont que des arnaques, ok, peut-être que l’éther va bien, mais c’est tout. Ma conclusion, l’exploitation minière et les investissements (dans les crypto-monnaies) ne sont pas les mêmes. »

Lorsqu’il s’agit de s’aventurer dans l’extraction de crypto-monnaie, le bitcoin est la première option à considérer. Image vedette par stevanovicigor / elements.envato.com

La troisième erreur était que “j’exploitais des shitcoins”. Dans le feu des crypto-monnaies, le mineur a souligné qu’il y avait beaucoup de nouvelles pièces à choisir et qu’il a décidé d’extraire WhaleCoin, PegasCoin et Musicoin, entre autres, et qu’il les a conservées sans les commercialiser. Maintenant, je me rends compte que j’aurais pu gagner beaucoup plus d’argent si j’avais extrait des éthers. Conclusion, mienne des pièces faciles à vendre. “

Clés privées et sécurité

Quatrièmement, le mineur a souligné qu’il était gourmand et insouciant avec la sécurité de ses crypto-monnaies. Dans un épisode, avant le lancement de Bitcoin Gold, il a entré ses clés privées sur un site Web se présentant comme “officiel” pour cette crypto-monnaie. «J’ai utilisé un portefeuille vide sur le site Web de BTG, mais j’ai ensuite reçu un paiement. Et bien sûr, je ne l’ai pas vu. Combien ai-je perdu Beaucoup, beaucoup plus que 1 BTC. Je ne me souviens pas exactement. En fin de compte, gardez la clé privée de votre portefeuille en sécurité et ne la montrez à personne. »

Laisser des fonds dans des maisons de change de crypto-monnaie représentait la cinquième erreur pour le mineur, qui détenait des fonds dans Cryptopia ainsi que dans le portefeuille de bitcoins de la plateforme de location de traitement Nicehash. Dans le premier cas, le mineur prétend qu’il n’a pas beaucoup perdu, mais que dans le second il a dit au revoir à 0,5 BTC. Conclusion, n’économisez pas d’argent sur les échanges de crypto-monnaie.

La perte du contrôle de l’équipement minier, aux mains de tiers, a été mentionnée comme le sixième échec commis. Le mineur décrit, dans deux incidents, comment “des amis, des amis” à qui il a confié le matériel pour le faire fonctionner, en échange du paiement de l’électricité, ont disparu avec eux. Conclusion, ne faites confiance à personne. Telle est la dure réalité de la vie ».

La sélection des équipements miniers, selon l’ampleur du projet, est la clé de son succès. Image présentée par photocreo / elements.evanto.com

Ne pas savoir choisir l’équipement minier, en fonction de la difficulté de traitement, a été la septième erreur que le mineur a commise lors de ses premiers pas dans l’exploitation minière numérique. L’utilisateur a indiqué qu’un ordinateur Antminer D3 ne fonctionnait que pendant six semaines et qu’un autre Antminer A3 ne durait qu’une semaine. Concernant les cartes graphiques, il a mentionné:

«Vous n’avez pas nécessairement à acheter des cartes graphiques coûteuses. Les Nvidia 1060 et 1050Ti fonctionnent assez bien, et vous pouvez également envisager d’obtenir des cartes graphiques d’occasion. Conclusion, choisissez judicieusement le matériel de minage. Faites vos propres calculs ».

Comme dernière réflexion, Un mineur a déclaré qu’au début de 2019, il avait éteint son dernier équipement ASIC, un Antminer S9 Et en janvier de cette année, il a déconnecté sa plate-forme de carte graphique.

“Je n’ai rien à craindre. Je n’ai pas perdu d’argent. Encore une fois, s’il avait été plus intelligent, il aurait facilement pu gagner deux fois plus d’argent. L’exploitation minière n’est pas morte. Aujourd’hui, l’exploitation minière est une entreprise à grande échelle dirigée par des professionnels. Objectivement, l’exploitation minière est une activité rentable. Mais en 2017, c’était rentable pour tout le monde. En 2018, les pays à l’électricité chère se sont retirés. En 2019, tous les autres ont pris leur retraite. En 2020, vous ne pouvez extraire que si vous avez une électricité bon marché “, a-t-il déclaré.