7 façons d’améliorer votre vie en 7 jours

Une habitude constructive rapporte des dividendes pour toute une vie.

La seule façon d’améliorer votre vie est de toujours faire des choix qui vous rendront la vie meilleure. Il est tentant de penser que vous devez apporter des changements radicaux pour faire bouger les choses et tout améliorer en même temps. Mais la réalité est que ce sont les petites choses qui s’additionnent et qui ont un impact énorme sur nous.

Si vous voulez vraiment commencer à améliorer votre vie, commencez par des étapes petites mais significatives sur lesquelles vous pouvez construire au fil du temps. Participez à de nouvelles activités passionnantes, mais commencez lentement pour ne pas vous laisser submerger. En un rien de temps, vous commencerez à voir votre vie s’améliorer en prenant des mesures qui vous aideront à acquérir des connaissances, à améliorer votre confiance en vous et à vous engager dans des activités qui vous permettront de vous sentir en meilleure santé et plus connecté à votre moi intérieur et aux autres.

Voici sept étapes qui vous aideront à ouvrir votre esprit, à libérer le stress et à vous rappeler ce qui est vraiment important dans la vie. Commencez dès aujourd’hui et en seulement sept jours, vous commencerez à remarquer les petites mais profondes améliorations de votre vie.

1. Commencez à apprendre une nouvelle compétence.

Pour quelle chose avez-vous toujours voulu apprendre, mais n’avez jamais pris le temps de le faire? Peut-être avez-vous toujours voulu apprendre à parler une langue étrangère, jouer d’un instrument, tricoter ou utiliser une machine à coudre. Vous souhaiterez peut-être avoir une compétence pratique, comme les feuilles de calcul Photoshop ou Excel, mais vous n’avez jamais pris le temps de l’apprendre.

Ou vous pouvez envisager de prendre une activité que vous aimiez auparavant mais que vous avez abandonnée, comme apprendre à faire du roller ou du ski. Choisissez quelque chose qui vous ronge l’esprit et trouvez un plan pour l’apprendre.

Ensuite, recherchez les ressources dont vous avez besoin pour vous aider à maîtriser cette nouvelle compétence. Pour apprendre une langue étrangère, plusieurs applications sont disponibles en téléchargement. LinkedIn Learning propose de nombreux didacticiels pour vous aider avec les outils commerciaux, de gestion et logiciels. YouTube est une autre excellente ressource, offrant des tutoriels gratuits sur tout, de l’apprentissage à Rollerblade à l’utilisation d’une machine à coudre. Réservez 15 à 30 minutes chaque jour pour travailler sur votre nouvelle compétence et voyez à quel point c’est génial de commencer à grignoter cet objectif plus important.

2. Donnez-vous une récompense chaque jour.

L’un des plus grands conseils de soins personnels est niché dans un premier épisode de Twin Peaks, gracieuseté de l’agent Dale Cooper: «Chaque jour, une fois par jour, offrez-vous un cadeau. Ne le planifiez pas, n’attendez pas, laissez-le simplement se produire. Ce pourrait être une nouvelle chemise au magasin pour hommes, une sieste dans votre chaise de bureau ou deux tasses de bon café noir chaud. “

Trop souvent, les gens se sont accrochés à l’idée qu’une auto-récompense devrait être un grand événement rare limité à des occasions spéciales; qu’il doit être planifié à l’avance et gagné grâce à un travail acharné. La vérité est que cela ne doit pas être comme ça. Vous n’avez pas besoin de vous pousser pour mériter quelque chose de bien. En fait, il est beaucoup plus sain de se livrer de temps en temps (à des doses modérées, bien sûr), plutôt que de vivre constamment dans la privation.

Offrez-vous une petite gâterie chaque jour vous procurera un regain de bonheur et une motivation positive. Considérez cela comme l’équivalent émotionnel d’appuyer sur le bouton “rafraîchir”. Ainsi, plutôt que de vous épuiser, vous serez rajeuni et prêt à relever les défis de votre vie quotidienne.

3. Démarrez un programme d’exercice.

L’exercice n’est pas seulement une partie importante d’une vie saine; c’est aussi un excellent moyen d’améliorer votre humeur, de garder le contrôle de votre poids, de supprimer votre appétit et de réduire les effets du stress. Et comme incitation ultime, les personnes qui font de l’exercice vivent plus longtemps et en meilleure santé que celles qui sont sédentaires.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux recommande d’obtenir au moins 150 minutes d’activité aérobie modérée ou 75 minutes d’activité aérobie vigoureuse par semaine, ou une combinaison des deux. Si vous n’obtenez pas ce niveau d’activité maintenant, il est temps de commencer à faire quelque chose.

Quel que soit votre niveau de forme physique, vous pouvez commencer un programme d’exercices à domicile. Tout d’abord, évaluez votre condition physique en tenant compte de votre niveau de forme physique de base. Réfléchissez ensuite à vos objectifs. Voulez-vous perdre du poids, augmenter la flexibilité, développer vos muscles? Vous espérez vous entraîner pour un marathon ou un autre défi de fitness? Fixez-vous des objectifs clairs afin de pouvoir mesurer vos progrès. Vous devriez vous efforcer d’incorporer l’entraînement en force de tous les principaux groupes musculaires dans votre routine de conditionnement physique au moins deux jours par semaine. Essayez de faire de l’exercice une habitude quotidienne. Commencez lentement et développez des routines d’exercice plus rigoureuses au fil du temps.

4. Désencombrez votre environnement.

Que vous soyez ou non un fan de l’approche Marie Kondo du désencombrement en vous demandant si un article «suscite de la joie», vous devez admettre que vivre dans un environnement ordonné et propre est un excellent moyen d’améliorer votre vie. Cela peut diminuer les sensations de stress et vous aider à fonctionner plus efficacement.

Un environnement de vie sans encombrement crée un sentiment de facilité et de contentement dans votre vie à la maison et au bureau. Un espace propre et bien rangé vous permet d’effectuer les tâches quotidiennes plus efficacement car tout est facilement disponible et vous savez où trouver les choses dont vous avez besoin.

Éliminer l’encombrement est également plus sain physiquement car il élimine les particules de poussière qui s’accumulent sur toutes les choses que nous n’utilisons jamais. Et le processus de désencombrement peut vous donner un sentiment d’accomplissement. Vous serez fier de votre environnement, ce qui signifie moins d’anxiété ou embarras quand les visiteurs passent.

5. Faites une liste de seaux.

Une liste de seaux (une liste de choses que vous voulez faire avant de «lancer le seau») est un excellent moyen de clarifier ce qui est important dans votre vie. Une liste de catégories peut avoir la longueur que vous souhaitez qu’elle soit, et elle peut inclure des objectifs à court et à long terme que vous souhaitez atteindre. Cette liste est une étape importante pour améliorer votre vie car elle peut vous aider à voir ce qui est le plus important pour vous.

Le but ultime d’une liste de seaux est de vous aider à tirer le meilleur parti de chaque journée. Au lieu de laisser flotter vos journées dans le flou, utilisez une liste de seaux pour donner à votre vie un objectif, une concentration et une direction.

Il peut vous aider à déterminer les expériences que vous souhaitez vivre et à atteindre les objectifs que vous souhaitez accomplir. Une fois que vous avez la liste, vous devez commencer à vivre ces aventures, à explorer votre monde et à construire les souvenirs qui vous feront sourire chaque jour.

6. Affrontez une peur.

Nous avons tous des craintes. Les peurs peuvent nous aider à rester en vie et en sécurité. Mais les peurs peuvent aussi nous retenir, surtout si nous les laissons nous contrôler. Prenez le temps de définir vos peurs. Certaines craintes sont valables, mais d’autres ne sont que des angoisses profondément enracinées. Séparez les «vraies» craintes des pires scénarios que vous avez laissés échapper à tout contrôle. Lorsque nous affrontons nos peurs, nous développons du courage et apprenons à surmonter ces sombres pensées.

En travaillant à travers vos peurs, vous développez la sagesse. Certaines de nos peurs peuvent se réaliser, mais vivre l’adversité nous aide à mieux comprendre. Même si le pire se produit, nous pouvons apprendre à surmonter. Comprendre nos peurs nous aide à développer la compassion pour les autres.

Nous pouvons nous mettre à la place des autres et avoir de l’empathie pour ce qu’ils vivent. Et surtout, affronter vos peurs vous aidera à renforcer votre résilience et votre ténacité. Si vous avez affronté vos peurs, vous avez appris à surmonter les obstacles. Vous avez appris que vous pouvez réussir même dans des circonstances difficiles.

7. Reconnectez-vous avec un vieil ami.

Il n’y a rien de tel que la joie de renouer avec un vieil ami. Parfois, nous laissons l’espace et le temps s’interposer entre nous et ceux que nous chérissons. Parfois, les amitiés se brisent ou deviennent muettes, non par sentiment de méfiance ou de malveillance, mais parce que nous sommes occupés et ne faisons pas l’effort de maintenir ces liens.

Mais lorsque nous ravivons d’anciennes amitiés, nous renouons avec notre passé. Et vous constaterez peut-être que ces liens sont toujours aussi solides; que vous pouvez reprendre les choses là où vous vous étiez arrêté.

De vieux amis peuvent vous rappeler qui vous étiez avant que la vie ne se complique, et cela peut vous aider à voir qui vous voulez être dans le présent. Ils peuvent réveiller ces vieux rêves et désirs que vous aviez autrefois. Vous avez peut-être dépassé ces anciennes ambitions. Peut-être que ces vieux désirs ne sont plus valables. Si tel est le cas, ces amis que nous avons depuis toujours peuvent nous aider à évaluer le chemin que nous avons parcouru et à nous rappeler jusqu’où nous devons encore aller.

