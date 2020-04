7 façons de faire passer votre CV au niveau supérieur

Pour chaque ouverture d’emploi, les gestionnaires d’embauche et les recruteurs sont bombardés de centaines de curriculum vitae à examiner. Puisqu’ils n’ont tout simplement pas le temps de passer en revue et de lire attentivement chacun d’eux, ils sont toujours à la recherche de raisons de rejeter toute application qu’ils jugent insuffisante à première vue. En fait, en tant que gestionnaire d’embauche de longue date, je suis moi aussi coupable de ce type de prise de décision. C’est pourquoi il est si impératif que votre CV dégage une image gagnante dès le départ. Voici 7 conseils pour y parvenir.

1. Incluez votre profil LinkedIn

Si vous utilisez LinkedIn, ce que vous devez – inclure un lien hypertexte vers votre profil LinkedIn en haut de votre CV. Croyez-moi, cela compte beaucoup pour les gestionnaires d’embauche. Le fait d’avoir LinkedIn ne consiste pas seulement à créer des liens commerciaux et à l’utiliser pour postuler à des emplois. Il s’agit également de montrer aux responsables du recrutement que vous prenez au sérieux le processus de recherche d’emploi. Les responsables du recrutement veulent voir que vous êtes dans la boucle et que vous avez pu intégrer LinkedIn dans le cadre de votre stratégie de carrière globale.

2. Utilisez un générateur de CV

Profitez de ce qui est disponible en ligne. Une erreur commise par de nombreux demandeurs d’emploi est de commencer leur CV à partir de zéro sur un document Word vierge. C’est juste un travail inutile, et le formatage de votre CV vous mènera souvent à des erreurs de marge et d’espacement qui sont coûteuses. Il existe de nombreux créateurs de CV en ligne tels que Enhancv et Cultivated Culture qui peuvent non seulement faciliter le processus de rédaction, mais vous offrent également une multitude d’options de conception de CV.

3. Ne soyez pas exigeant avec la liste des compétences techniques

Quand il s’agit de rédiger votre CV, la question fondamentale de savoir quoi inclure et quoi ne pas est toujours en jeu. Cependant, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper en énumérant autant de compétences que vous le pouvez, tant qu’elles sont quelque peu liées au poste auquel vous postulez. Même si la compétence ne sera probablement pas utile, un demandeur d’emploi possédant des connaissances dans une pléthore de compétences et de logiciels tels que SAP, QuickBooks, divers langages de codage et toutes les compétences que vous pouvez imaginer, est un signe d’embauche les gestionnaires que vous êtes ingénieux à tout le moins.

4. Énumérez les choses par ordre d’importance

N’oubliez pas que les gestionnaires d’embauche ne parcourront votre CV que la première fois. Cela signifie qu’il est essentiel d’inclure d’abord vos réalisations les plus importantes et les plus impressionnantes, en espérant que les responsables du recrutement ne manqueront pas ces aspects importants de ce que vous avez fait. Bien que la façon la plus standard de commander vos expériences de travail soit chronologiquement, les puces de chaque expérience de travail doivent être classées par ordre d’importance. En plus de cela, l’ordre de vos sections sur les compétences, l’éducation et l’expérience professionnelle devrait également dépendre de celui qui impressionnera probablement le plus les gestionnaires d’embauche.

5. Embaucher un rédacteur de CV professionnel

Si vous n’êtes pas un adepte de l’écriture, il est peut-être préférable de laisser les choses aux pros. Il existe de nombreux services de rédaction de CV en ligne dont le seul but est de vous aider à rédiger le meilleur CV possible. Si vous êtes en mesure de trouver une entreprise fiable qui emploie des rédacteurs de CV compétents, cela peut être un moyen facile de vraiment prendre votre CV d’un cran. Bien sûr, tous les services de rédaction de curriculum vitae ne feront pas du bon travail, il sera donc important de faire vos recherches et d’en trouver un qui se révélera digne de votre temps et de votre argent.

6. Inclure des mots clés

N’oubliez pas que ce n’est pas seulement le responsable du recrutement qui lira votre CV. Les systèmes de suivi des candidats analyseront également votre CV et jetteront ceux qui obtiennent de mauvais résultats. Pour que votre CV impressionne ces systèmes de suivi, il est important d’inclure des mots clés importants associés au poste. Une façon de le faire consiste à utiliser une rhétorique similaire à celle utilisée dans la description de poste et à inclure le jargon habituel utilisé dans votre secteur.

7. Prenez votre temps

Si vous voulez réussir dans votre recherche d’emploi, vous devez planifier à l’avance, et une partie de la planification à l’avance signifie allouer suffisamment de temps pour produire un travail de qualité. Il est difficile de rédiger un CV solide. Il faut beaucoup de révisions et de relecture – et pas seulement par vous, mais aussi par vos pairs et les membres de votre famille. Tout cela demande du temps, alors ne vous précipitez pas.