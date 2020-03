Le monde reste en quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus 😷. Mais l’humanité ne doit pas et ne peut pas s’arrêter. C’est pourquoi chez CryptoTrend, nous vous laissons 7 films Bitcoin à regarder pendant la quarantaine, avec les membres de votre famille, afin que la situation ne vous arrête pas non plus.

Le Coronavirus poursuit son chemin sans relâche avec près de 700 000 personnes infectées et 33 000 décédées. C’est pourquoi la plupart des gouvernements du monde ont décidé d’appliquer la méthode de quarantaine, avec ses différentes exceptions, pour essayer d’arrêter l’expansion du Coronavirus.

Cela nous laisse beaucoup de temps libre, beaucoup de choses à penser, et beaucoup d’incertitude, d’anxiété et même de panique. Mais, nous ne devons pas laisser la situation nous battre, et maintenant vous pouvez utiliser votre temps pour regarder ces 7 films intéressants sur Bitcoin et les crypto-monnaies.

7 films Bitcoin à regarder en quarantaine

Le Bitcoin continue de faire son chemin dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Pas seulement dans la banque et la finance, ni dans la lutte contre la centralisation avec sa technologie de base, la Blockchain. Également dans le domaine du cinéma et du divertissement.

Bien qu’il soit vrai que le nombre de films traitant de ces sujets n’est pas si grand. C’est également une réalité que l’intérêt pour le Bitcoin et les crypto-monnaies a augmenté de plus en plus. Cela nous a conduit à avoir plus de films et de séries, suite à la croissance de l’intérêt.

Un phénomène intéressant que nous pourrons observer est que, plus les films, séries ou documentaires sont anciens, ils abordent des thèmes sombres du Bitcoin et des crypto-monnaies, tels que leur utilisation pour le blanchiment d’argent et l’achat de drogues, dans la soi-disant «Route de soie ».

Mais, à mesure que nous nous rapprochons du présent, les thèmes touchent des points de plus en plus perturbateurs. Dans cette liste, nous essaierons autant que possible de ne pas les gâcher. N’ayant plus rien à dire, allons-y.

1. Crypto (2019)

Le film est réalisé par John Stalberg Jr. et met en vedette Beau Knapp, Luke Hemsworth, Alexis Bledel et Kurt Russell. Avec une durée de plus de 65 minutes.

Martin (Beau Knapp) est l’un des banquiers les plus prometteurs de Wall Street. Cependant, après une dispute avec ses patrons, le jeune homme doit déménager dans sa ville natale et travailler à partir de là.

À la banque de sa ville natale, il remarque plusieurs mouvements suspects, découvrant que la mafia russe utilise des crypto-monnaies pour blanchir de l’argent.

Cette bande a suscité beaucoup de critiques dans le cryptoverse. Eh bien, même si le titre est “Crypto”, les cryptes ne sont pas expliquées, et elles ne sont pas la partie importante du film. C’est plutôt un rôle diffus pour eux à travers ce réseau criminel que la banque utilise pour blanchir son capital.

Quoi qu’il en soit, c’est un film que nous devons tous voir. Soit pour faire partie des débats que ce film a abordés, soit pour voir quelle est la vision d’Hollywood concernant les cryptos. Pour une raison ou une autre, c’est le premier film Bitcoin à être mis en quarantaine.

2. Bitcoin: la fin de l’argent tel que nous le connaissons (2015)

“Bitcoin: la fin de l’argent tel que nous le connaissons” est un documentaire réalisé par Torsten Hoffmann. Il a la présence de grands noms du cryptoverse comme Andreas M. Antonopoulos, Roger Ver et Vitalik Buterin.

Ce documentaire expose les pratiques des banques centrales et des acteurs financiers douteux qui ont mis le monde à genoux avec la crise financière de 2008. Il met en évidence l’influence du gouvernement dans le processus de création monétaire et comment il provoque l’inflation.

Il examine les schémas de l’innovation technologique en matière d’argent et remet en question tout ce qu’il pensait savoir sur l’argent. Le Bitcoin est-il une alternative aux monnaies nationales adossées à la dette? Le Bitcoin déclenchera-t-il une révolution dans la façon dont nous utilisons l’argent? Est-ce un cadeau pour les criminels? Ou est-ce la prochaine bulle qui va éclater?

Si vous faites toujours confiance à l’argent émis par votre gouvernement, ce documentaire est pour vous. Ceci est notre film bitcoin numéro 2 à regarder en quarantaine

3. Cryptopie: Bitcoin, Blockchains et l’avenir d’Internet (2020)

Il s’agit d’un autre documentaire réalisé par Torsten Hoffmann, cinq ans après le numéro 2 de cette liste. Bitcoin se recentre et se propose d’explorer l’évolution de l’industrie Blockchain et sa nouvelle promesse.

Cette technologie, conçue pour fonctionner indépendamment de la confiance et au sein d’un réseau décentralisé, peut-elle vraiment fournir une alternative robuste à Internet tel que nous le connaissons? Telles sont les questions posées par le réalisateur de ces deux documentaires.

4. Comment vendre des médicaments en ligne (rapide) (2019)

Il s’agit d’une série créée par Philipp Käßbohrer et Matthias Murmann, dirigée par Arne Feldhusen et Lars Montag.

Tout ne peut pas être documentaire et information technique, ni tout être sérieux et plein de réalité. Il faut aussi s’amuser et oublier un peu tout ce qui se passe dans la rue.

Dans cette amusante série allemande, elle est racontée du point de vue du décrochage scolaire Moritz Zimmermann. La série suit Moritz et son ami, Lenny Sander, qui tentent de raviver l’amour de Moritz pour son ex-petite amie Lisa Novak, en vendant de l’ecstasy en ligne.

Alors qu’elle commence comme une petite entreprise, elle devient rapidement incontrôlable et Moritz et Lenny apprennent à faire face aux conséquences du trafic de drogue à grande échelle.

Et devinez quel moyen ces deux garçons allemands utilisent pour vendre leurs médicaments (rapidement)? Oui, vous l’avez deviné, les crypto-monnaies.

Bien que nous ne voyions presque rien dans le monde de la crypto. Il est intéressant de voir la perspective que ces réalisateurs ont donnée à l’utilisation des crypto-monnaies par ces deux adolescents. Et bien sûr, rire dans le processus.

5. Crypto (2018)

Le court-métrage est réalisé par Ansel Faraj, écrit et produit par Nathan Wilson et Ansel Faraj. C’est la suite du film “A GAMBLING MAN” (2013). Cela ne dure que 28 minutes. De plus, il est légalement disponible sur YouTube.

Wesley, un toxicomane en convalescence, pense qu’il a fait un investissement judicieux dans l’avenir pour son fils, et oui, il a investi dans des crypto-monnaies.

Et après avoir investi des économies pour les études de son fils, se demande-t-il, était-ce un bon investissement? Et cela ne fait pas seulement l’investissement dans Bitcoin, mais dans un nouvel altcoin. Ce type de nouvelles nous semble-t-il familier?

Ce court métrage montre à quel point il peut être dangereux d’investir tout votre argent, et surtout, dans le monde des crypto-monnaies,

C’est pourquoi vous avez besoin d’informations, d’éducation et d’une page d’actualités fiable comme CryptoTrend. Et gardez toujours à l’esprit “n’investissez pas ce que vous n’êtes pas prêt à perdre”.

Nous terminons déjà la liste des 7 films Bitcoin à voir en quarantaine.

6. Viraali (2017)

Réalisé par Thomas Laine, il s’agit d’une série dramatique policière finlandaise qui a été créée en 2017.

L’histoire du film est composée de quatre histoires entrelacées à la suite du vol de Bitcoin. Janne, Mika, Maarit et Harry sont les protagonistes de cette histoire inhabituelle.

Viraali (Viral) traite également la vie de façon thématique comme un phénomène viral, le film se concentre sur les phénomènes viraux qui se propagent sur Internet. La ville d’Helsinki sera le centre de la série.

7. Trouver Satoshi Nakamoto (2015)

Ce court métrage basé sur des événements réels, réalisé par Mike Anzel, raconte l’histoire de 2 journalistes qui croient avoir trouvé le vrai Satoshi Nakamoto, et non, ils ne font pas référence à Craig Wright.

Dans l’enquête, les journalistes tentent d’identifier si Satoshi Nakamoto est une personne ou un groupe d’entre eux. De plus, ils essaient de répondre si la disparition de Satoshi était due à une retraite programmée, ou si le peuple, ou la personne, n’est plus en vie.

Avez-vous déjà vu tous ces films, séries ou documentaires sur Bitcoin et la crypto?

Nous avons atteint la fin de notre liste de 7 films Bitcoin à regarder en quarantaine. J’espère que vous l’apprécierez, comme nous le faisons. L’important pendant tout ce temps est de rester à la maison et de se laver les mains.

Voulez-vous plus de films, séries ou documentaires sur Bitcoin, les crypto-monnaies et la technologie Blockchain? Si oui, écrivez-nous dans les commentaires et nous vous donnerons de nouvelles recommandations à ce sujet.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le