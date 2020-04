7 idées pour rester en contact avec vos listes

Il faut beaucoup de travail pour organiser et conserver soigneusement vos e-mails et vos listes de contacts. Construire des listes de contacts et générer de nouveaux prospects sur votre site Web est sa propre science, et inciter ces personnes à s’inscrire pour faire partie de votre liste de contacts est comme l’alchimie, transformer les prospects en or d’abonné.

Donc, une fois que vous obtenez des clients et des prospects pour vous inscrire aux e-mails, comment pouvez-vous rester en contact et garder votre marque à l’avant-garde de leurs esprits?

Bien sûr, il peut être facile d’envoyer n’importe quel type d’e-mail juste pour l’envoyer. Mais trop d’e-mails ou d’e-mails qui ne valent pas pour vos destinataires peuvent entraîner une vague de contacts en cliquant sur le bouton de désabonnement.

Un taux de désabonnement respectable se situe autour de 0,5%. Plus haut, et il est peut-être temps d’examiner comment vous vous rapprochez de votre liste de contacts.

Il est important de trouver de véritables moyens de contacter vos contacts et de les tenir informés et intéressés par ce que fait votre entreprise. La meilleure façon de procéder? Fournissez-leur des informations précieuses qui correspondent à leurs besoins.

Jetons un coup d’œil à quelques façons de rester en contact sans craindre que quelqu’un clique sur “se désinscrire”.

1. Gardez vos contacts à jour sur ce qui se passe

Si votre entreprise avance à grands pas, c’est le genre d’informations que vous devriez partager avec vos contacts de toutes les manières possibles! Si vous avez une offre de marque nouvelle ou mise à jour, vous avez également une excellente occasion de contacter vos listes de contacts et de les leur faire savoir.

Un bon exemple de cela? Uber a récemment envoyé des courriels informant ses contacts qu’ils pouvaient désormais synchroniser leur calendrier Uber avec leur calendrier. Leur sujet était bref, informatif et conçu pour plaire à leur clientèle occupée, et leur courrier électronique était captivant, avec un CTA clair conçu pour les clics pour inciter les abonnés à essayer cette nouvelle fonctionnalité.

Le point clé ici? Non seulement cet e-mail informait les abonnés des e-mails des nouvelles capacités d’Uber, mais il était très axé sur l’utilisateur, adapté à leurs besoins et également très facile à utiliser.

2. Partagez une anecdote importante

Une autre façon de tendre la main aux clients est de partager avec eux une réalisation majeure ou une anecdote sur votre entreprise. Il y a de fortes chances que ces informations soient à la fois pertinentes et intéressantes pour votre public, et partager votre histoire est un excellent moyen de les contacter sans paraître malhonnêtes ou comme si vous essayez trop fort.

Brooks, la société de chaussures de course et de vêtements de sport, a fait exactement cela lorsque leur athlète parrainée, Desiree Linden, a remporté le marathon féminin de Boston 2018 tout en représentant sa marque. Quelle meilleure façon pour Brooks de contacter ses contacts (dont certains ont peut-être même participé à la course) que de féliciter Linden pour sa course et de diffuser la bonne nouvelle aux coureurs passionnés sur leurs listes de contacts.

Et cet e-mail qu’ils ont envoyé? Il comprenait également un lien permettant aux destinataires de consulter une liste complète de l’équipement de référence de Linden, s’efforçant de garder les lecteurs cliquant, lisant et, espérons-le, achetant. Ils ont envoyé un e-mail pour aider leurs contacts à devenir comme les «grands» de la course.

3. Envoyez un souhait d’anniversaire

Si, en obtenant des contacts pour rejoindre votre liste de diffusion, vous collectez également leurs informations d’anniversaire, vous pouvez envoyer des e-mails avec vos souhaits et peut-être même un accord promotionnel de base pour aider vos contacts à célébrer. C’est un gagnant-gagnant pour vous: vous montrez à vos contacts que vous vous souciez et vous les faites réfléchir à vos produits et à votre marque.

Un souhait d’anniversaire est un moyen idéal pour atteindre, connecter et rappeler à vos abonnés par courrier électronique ce que votre entreprise fait de mieux.

Une autre façon d’accomplir la même chose, sans avoir à demander à vos abonnés des informations supplémentaires, est de leur envoyer un e-mail similaire à l’anniversaire de leur date d’abonnement. Vous disposez déjà de ces données ou il est probable qu’elles seront faciles à obtenir.

Pourquoi ne pas rester en contact avec vos contacts en leur envoyant un mail les remerciant de s’être abonnés et lus pendant un an? C’est une occasion parfaite de leur rappeler pourquoi ils se sont abonnés, de les remercier pour leur abonnement et de les inviter à revenir pour découvrir quelques nouvelles fonctionnalités sur votre site.

4. Rengager avec les abonnés

Dropbox a trouvé un moyen amusant et créatif de toucher les utilisateurs qui n’ont pas ouvert ou enregistré dans leurs comptes Dropbox depuis un certain temps. En rédigeant un e-mail qui associe un joli graphique à un bref et simple message les invitant à utiliser à nouveau leur compte, ils rappellent efficacement à leurs utilisateurs leur présence.

Lorsque vous vous engagez à nouveau avec vos abonnés, vous voulez rester rapide, juste une note pour leur rappeler ce que vous pouvez faire pour eux. Un e-mail trop long ou trop nécessiteux peut apparaître comme désespéré et non axé sur l’utilisateur. Vos abonnés sont occupés, alors gardez votre courrier électronique bref, essayez de ne pas empiéter et de rappeler à vos abonnés la présence de votre marque.

Lorsque vous faites cela, vous leur faites savoir comment vous pourriez aider à leur faciliter la vie, et qui n’aime pas cela?

5. Promotions des Fêtes

Vous n’avez pas seulement à envoyer des campagnes par e-mail vers Noël. Restez en contact avec vos listes de contacts autour de la fête des mères ou du 4 juillet avec des e-mails axés sur les vacances.

Bien sûr, vous pouvez envoyer des vœux de Noël, mais pensez à votre propre boîte de réception à cette époque de l’année: débordant de promotions et d’offres de toutes sortes de fournisseurs et d’entreprises. Les chances sont minces, cependant, qu’il y ait autant de courriels d’Halloween ou de la fête du Travail envoyés.

Que devez-vous inclure dans un e-mail de vacances? Si vous avez des promotions en cours à ce moment-là, un e-mail de vacances est le moment idéal pour informer vos contacts d’une vente ou d’une remise. Mais c’est aussi le moment idéal pour créer un sentiment d’urgence lié aux vacances ou à la saison.

Si vous exploitez une entreprise d’entretien des pelouses, par exemple, vous constaterez peut-être que le Memorial Day est le moment idéal pour contacter les abonnés et leur faire savoir que vous êtes là pour répondre à leurs besoins paysagers d’été. Ou la fête du Travail est le moment idéal pour rappeler aux familles les services de tutorat en ligne ou les logiciels. Comment votre e-mail peut-il résoudre leur problème?

Constant Contact a mis au point une excellente liste de façons de vous connecter à votre liste de contacts. Découvrez quelques autres campagnes de marketing par e-mail liées aux vacances ici.

6. Bulletins hebdomadaires ou mensuels

Vous pouvez contacter tous vos abonnés chaque semaine ou même chaque mois si vous savez comment le faire correctement.

L’envoi d’un e-mail dans le seul but d’envoyer un e-mail n’aidera personne; vos abonnés ne le liront pas et cela vous coûtera à vous et à votre équipe un temps précieux. Mais de nombreuses entreprises ont perfectionné la newsletter et vous pouvez être l’une d’entre elles.

Comment y parvenez-vous? Soyez bref et pertinent pour vos lecteurs.

Que devez-vous inclure dans vos newsletters hebdomadaires (voire mensuelles)? Essayez quelques-unes de ces idées:

Un résumé de votre meilleur contenu de blog ou du contenu de blog intéressant des entreprises avec lesquelles vous vous associez – tant qu’il s’agit d’informations utiles à partager avec les clients et les contacts Astuces hebdomadaires ou contenu convivial hebdomadaire (un bon exemple de cela est Cook Smart’s Weekly Eats série d’e-mails, qui est divisée en sections et facilement partageable avec les amis et la famille) Un message de votre PDG sur la façon dont votre marque travaille pour faciliter la vie de vos clients ou pour résoudre un problème particulier Un projecteur sur un client ou un employé et comment ils interagissent avec votre marque ou vos produits Articles récents sur votre entreprise ou récompenses ou distinctions récentes Un article que vous avez écrit pour un autre blog Une enquête ou un sondage Une infographie (qui peut augmenter le trafic Web de 12%)

La clé de ces newsletters? Trouvez des moyens de les rendre pertinents pour le destinataire.

Bien sûr, leur faire connaître un prix que votre entreprise a reçu vous semble bon. Mais pourquoi est-ce important pour eux? N’oubliez pas de tout encercler pour expliquer pourquoi vos abonnés souhaitent connaître ces informations et pourquoi il est utile pour vous de les partager avec eux.

7. Courriels «recommandés pour vous»

La personnalisation dans les campagnes de marketing par e-mail est une nouvelle tendance que vous ne pouvez pas ignorer. Pourquoi? Parce qu’il a les données pour le sauvegarder.

Quatre-vingt-quatorze pour cent des entreprises affirment que la personnalisation est essentielle à leur réussite actuelle et future, mais 60 pour cent de ces mêmes entreprises affirment avoir du mal à trouver des moyens de personnaliser.

Bien sûr, inclure le nom de votre contact dans la ligne d’objet fonctionne, mais que pouvez-vous faire d’autre?

Si vous avez les données détaillées pour les sauvegarder, l’envoi d’un e-mail «recommandé pour vous» apparaîtra certainement dans les boîtes de réception de vos abonnés. Nous souhaitons une attention personnalisée, donc lorsque les e-mails sont spécialement conçus pour nous, nous y prêtons attention. Et lorsque vous envoyez ces recommandations personnalisées à vos abonnés, ils ont l’impression que vous vous souciez de leurs préférences et de leurs besoins, et ils s’attachent davantage à votre marque.

Aidez vos abonnés à découvrir les autres contenus ou produits géniaux disponibles sur votre site avec un e-mail «recommandé pour vous». Vous pouvez commencer à utiliser efficacement votre segmentation et votre segmentation de liste de diffusion ici pour vraiment personnaliser vos recommandations.

Le thème principal avec chacune de ces suggestions pour votre prochaine campagne d’email marketing? Faites tout sur votre lecteur.

Votre e-mail doit se démarquer dans leur boîte de réception et les attirer. Si vous voulez que vos contacts ouvrent votre e-mail, n’oubliez pas la chose la plus importante: votre e-mail doit être tout à leur sujet.

Rappelez-vous comment nous avons parlé de développer des listes de contacts, c’est comme transformer des prospects en or? C’est le secret de cette alchimie: rester concentré sur vos abonnés.

Une fois que vous avez fait cela, il est facile de trouver des moyens de rester en contact!