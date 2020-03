7 leçons que les entrepreneurs peuvent apprendre des athlètes d’élite

Les grandes réalisations commencent par un objectif et un plan.

Les athlètes d’élite se poussent à performer à un niveau extraordinaire et élevé. Qu’ils remportent des médailles d’or ou emmènent leur équipe aux championnats, les athlètes d’élite trouvent des moyens de pousser leur corps et leur esprit au-delà de ce dont les autres sont capables.

Bien que la plupart d’entre nous ne seront jamais en mesure de reproduire le succès des athlètes d’élite sur le terrain, sur le court ou sur la poutre d’équilibre, nous pouvons tous apprendre des caractéristiques qui les motivent. Nous ne sommes peut-être pas capables d’assumer l’entraînement exténuant et la compétition inflexible auxquels fait face un athlète d’élite, mais nous aspirons tous à atteindre nos propres succès et à atteindre nos propres objectifs. Nous cherchons tous à performer au plus haut niveau possible et à nous démarquer dans nos domaines respectifs.

En étudiant les habitudes et l’état d’esprit d’un athlète d’élite, nous pouvons obtenir des informations importantes sur la façon de traduire la réussite sportive en efforts entrepreneuriaux. Ces 7 leçons d’athlètes d’élite vous aideront à atteindre n’importe quel objectif que vous vous fixez.

1. Sachez exactement ce que vous essayez de réaliser.

Les entrepreneurs peuvent se retrouver à fixer de grands et nobles objectifs. Ou ils peuvent avoir une vague idée de ce qu’ils aimeraient accomplir un jour. Mais de nombreux types créatifs ont du mal à trouver des objectifs solides – à long terme et à court terme – et ont souvent du mal à concevoir un plan d’action pour savoir comment ils vont atteindre ces objectifs.

Les athlètes d’élite, d’autre part, savent que rien ne leur sera remis sans beaucoup de travail acharné. Ils ont peut-être les yeux rivés sur un objectif ambitieux à l’avenir, mais ils sont également fermement enracinés dans ce qu’ils doivent faire dans le présent. Afin de balayer les compétitions et gagner des championnats, ils savent qu’ils doivent fixer des «objectifs de processus» plus petits. Cela les aide à développer leurs compétences fondamentales, ainsi que leur confiance et leur capacité mentale à rivaliser à des niveaux de plus en plus élevés.

Tout comme les athlètes doivent fixer des objectifs de performance réalistes (tels que déterminer exactement combien ils pratiqueront ou combien de temps supplémentaire ils consacreront au-delà des sessions régulières), un entrepreneur doit décomposer ses objectifs globaux en micro-objectifs. Vous devez être prêt à investir du temps et de l’énergie pour atteindre chacun de ces mini-objectifs. Vous devez être prêt à aller au-delà pour réaliser chaque étape de votre plan.

2. Ne craignez pas la pression.

Imaginez-vous debout sur un champ ou dans une arène et entendre le rugissement d’une foule, sachant que tout ce que vous avez espéré et travaillé se résume à vos actions ici, en ce moment. Pour réussir en tant qu’athlète, vous devez apprendre à performer au mieux de vos capacités, malgré d’énormes obstacles et une tension et un stress incroyables. Les athlètes d’élite ne craignent pas la pression, ils y prospèrent. Chaque moment de leur sport est l’occasion de faire leurs preuves, et ils ne se laisseront pas reculer ou faiblir, quelles que soient les chances.

De même, les entrepreneurs doivent apprendre à bien performer sous pression, même dans des circonstances chaotiques et incertaines. Un entrepreneur doit garder une conscience de la situation et continuer à prendre de bonnes décisions, même dans la chaleur d’un moment difficile.

La meilleure façon de gérer la pression est d’avoir confiance en vous, quelle que soit la situation. Cela aide si vous savez que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour vous préparer. Lorsque vous ressentez de la pression et de la tension, considérez qu’il est temps de se concentrer et d’être prêt à jouer. Ne paniquez pas, respirez profondément et chargez en avant. C’est ce qu’un athlète ferait.

3. Ayez du grain.

Il est facile de dire que les meilleurs athlètes sont ceux qui sont les plus rapides, les plus forts et les plus flexibles – ceux qui ont des compétences et un talent uniques. Mais il y a autre chose qui sépare un bon athlète d’un grand athlète – et c’est souvent aussi important que la capacité et l’habileté brutes. C’est crié.

Angela Duckworth est une auteure et psychologue qui étudie quels traits différencient les personnes qui réussissent et pourquoi. Elle a constaté que les personnes qui réussissaient le mieux avaient du grain, qu’elle définit comme «l’autodiscipline, combinée à un engagement passionné envers une tâche et un désir ardent de la réaliser».

S’ils veulent réussir, les entrepreneurs devraient cultiver le grain. Ils doivent avoir de la résilience face à l’adversité, et la ténacité et la détermination nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Ils doivent conserver une attitude optimiste, mais aussi être réalistes et reconnaître les domaines qu’ils doivent renforcer.

Croyez en vous et continuez à travailler vers vos objectifs. Tout comme les athlètes d’élite doivent être inébranlables dans leur détermination à s’améliorer, vous devez être prêt à travailler sans relâche et à persévérer lorsque vous êtes tenté d’arrêter de fumer.

4. Soyez dans l’instant.

Dans la chaleur d’une compétition féroce, l’esprit d’un athlète d’élite est fermement ancré dans le moment. Ils sont «dans la zone», ce qui signifie que leur attention est ici et maintenant. Ils ne pensent qu’à chaque étape qu’ils doivent franchir pour gagner et réussir.

Avoir leurs capacités mentales et physiques complètement concentrées sur la tâche à accomplir signifie qu’ils travaillent aussi efficacement et efficacement que possible. Personne ne devient un athlète de classe mondiale sans avoir appris à exploiter pleinement son potentiel mental et physique et à maintenir cette concentration sous pression.

Les entrepreneurs doivent également apprendre à être conscients et à rester dans le présent. Ils attireront leur attention dans de nombreuses directions alors qu’ils jongleront avec plusieurs échéances et projets et problèmes concurrents. En restant dans le moment présent et en restant concentré sur la tâche à accomplir, vous serez plus productif et resterez plus engagé, vous permettant de tirer le meilleur parti de tous ces moments. Cela représentera une «victoire» majeure pour votre entreprise.

5. Utilisez la concurrence pour vous pousser plus loin.

Les champions de classe mondiale ont développé leurs capacités physiques afin qu’ils puissent se pousser même lorsque d’autres abandonnent. Ils ont l’agilité mentale de supporter la douleur, les blessures et ce que beaucoup d’entre nous considéreraient comme une souffrance physique extrême, le tout au nom de devenir un champion.

Ils le font parce qu’ils savent de quoi ils sont capables et reconnaissent que ce n’est qu’en s’exerçant au-delà de leurs limites qu’ils peuvent obtenir leurs meilleurs résultats. Ils le font parce qu’ils savent que c’est la seule façon de gagner.

Souvent, les entrepreneurs et autres personnes «normales» ne savent pas de quoi ils sont capables et ne se poussent jamais vraiment à le découvrir. Nous voulons éviter de nous mettre dans des situations inconfortables et rechercher plutôt la sécurité et la stabilité. Il n’y a rien de mal à cela, mais un succès de classe mondiale ne viendra jamais du maintien de votre zone de confort. Ce n’est qu’en embrassant la concurrence et en acceptant de prendre des risques et d’accepter des risques que nous apprenons vraiment jusqu’où nous pouvons aller.

6. Apprenez à perdre (et à gagner).

La réalité du sport et de la vie est qu’il y aura des gagnants et des perdants. Tous les athlètes savent qu’ils perdront certainement du temps. C’est ce que vous retirez de l’expérience de la perte, les leçons que vous apprenez, qui vous poussera à gagner. Mais même lorsque vous gagnez, il y a des leçons à tirer.

Une chose que les athlètes d’élite apprennent en perdant est qu’il est absolument inutile de pointer du doigt ou de blâmer les autres pour votre perte. Ils savent qu’ils doivent se tourner vers l’intérieur et examiner leurs propres performances, décortiquer leurs lacunes et voir leurs échecs et leurs faux pas comme des opportunités d’amélioration. Et même si un athlète parvient à remporter la victoire, il y avait généralement des erreurs commises et des domaines où la performance aurait pu être meilleure, plus fluide et plus stable.

Il en va de même pour les entrepreneurs et pour quiconque souhaite s’améliorer dans la vie. Vous devez comprendre que la perte est une condition temporaire. Chaque jour est une nouvelle chance d’apprendre, de grandir et de réussir. La vie n’est pas une question de «tout gagner», tous les jours. Le vrai succès vient lorsque vous apprenez des erreurs et que vous les développez.

7. Arrêtez de vous comparer.

Alors que la compétition est un élément fondamental de l’athlétisme, la comparaison peut engendrer l’insécurité. Les athlètes d’élite affinent leur avantage concurrentiel; ils utilisent leurs talents et leurs compétences à leur avantage. Mais ils ne se laissent pas entraîner dans le piège de la comparaison. Les grands athlètes ont appris (peut-être à la dure) que se comparer constamment aux autres peut perturber votre jeu mental et vous faire perdre la concentration. La comparaison peut finalement dégrader vos performances.

Les bons athlètes sont soucieux d’affiner leurs compétences, et ils peuvent en utiliser d’autres comme exemples pour améliorer et affiner leurs capacités. Cependant, les grands athlètes cherchent à s’élever au-dessus des autres et à concourir à leur propre niveau.

De même, les entrepreneurs les plus performants s’efforcent d’être leur meilleur moi, à la fois professionnellement et personnellement. Ils définissent le succès comme quelque chose réalisé indépendamment des autres. Ils ne se laissent pas envier les autres et ne voient pas le succès des autres comme quelque chose qui les retient. Concentrez-vous sur vous-même, sur vos rêves et vos objectifs – c’est la clé ultime de votre succès.

