7 paires de pantalons pour chaque humeur de travail à domicile

Mars

21, 2020

Comme beaucoup d’entre nous le réalisent soudainement, la clé pour travailler efficacement à domicile est d’établir des routines. Outre la mise en place d’un espace de travail désigné, la prise de pauses fréquentes pour s’étirer ou faire une promenade, une partie cruciale – mais souvent négligée – du maintien d’un état d’esprit productif à la maison est de se préparer le matin (lire: changer de pyjama). Une étude de Northwestern a même révélé que le port de certains vêtements peut influencer vos performances sur une variété de tâches.

Nous ne suggérons pas que vous portiez une combinaison d’alimentation tous les matins avant d’ouvrir votre ordinateur portable. Au lieu de cela, gardez les choses confortables et regardez bien pendant que vous y êtes avec l’un de ces pantalons ultra-doux. Certains sont idéaux pour ceux qui cherchent à garder une apparence à l’autre bout de la webcam, tandis que d’autres sont parfaits pour les travailleurs virtuels qui veulent que chaque jour soit décontracté vendredi. Quel que soit votre travail de style maison, il y a une paire de pantalons confortables qui convient.

Pantalon professionnel qui est sournois confortable de Lululemon

Même si vos vidéoconférences virtuelles ne vous montrent que de la taille à la taille, vous pourriez tout aussi bien vous habiller avec une tenue adaptée au travail qui vous aidera à rester productif et concentré tout au long de la journée. Heureusement, cette conception de Lululmeon (qui ressemble à un pantalon de travail fuselé typique, mais est faite avec le matériau de performance signature de la marque) est tout à fait confortable.

Pantalon taille haute Lululemon Essential 138 $, disponible sur shop.lululemon.com

Le jogger toute la journée de Lively pour un confort à 100%

Vous recherchez un confort extrême plus raffiné que vos pyjamas. Découvrez le jogger toute la journée de Lively, qui est confectionné dans un matériau ultra doux (nous parlons des plus confortables que vous ayez jamais arborés) dans un design slim fit. De plus, il y a une ceinture élastique qui vous donne un peu de marge de manœuvre supplémentaire si vous avez passé la journée à grignoter (hé, pas de jugement).

Jogger Lively All-Day 45 $, disponible sur wearlively.com

Jeans extensibles d’Everlane si vous voulez vous sentir mis ensemble

Le matériau Denim stretch authentique d’Everlane offre un soutien élastique et respirant même sur certaines des coupes plus ajustées de la marque, comme le skinny omniprésent. Ce jean stretch en particulier prend également le skinny taille haute classique et lui donne une sensation plus contemporaine avec une braguette à boutons apparente. C’est un échange simple qui rendra votre jean et votre t-shirt beaucoup plus élevés.

Authentique braguette boutonnée taille haute stretch 50 $, disponible sur everlane.com

Pantalon large Everlane pour quand vous voulez toujours vous sentir élégant

Les silhouettes à jambes larges sont revenues en plein essor au cours des dernières années. Et sans aucune fin en vue pour la tendance, pourrait tout aussi bien se joindre à la conception d’Everlane. Surnommé leur «pantalon le plus flatteur de tous les temps», le pantalon large Everlane est doté d’une taille haute flatteuse et d’une texture extra-douce pour vous aider à avoir l’air super élégant même si l’ordre du jour de la journée ne demande que d’être assis sur votre canapé.

Le pantalon court à jambes larges 72 $, disponible sur everlane.com

Les meilleurs leggings jamais créés par Lululemon lorsque vous prévoyez faire du yoga à l’heure du déjeuner

En ce qui concerne les pantalons de yoga, il y a quelques aspects cruciaux à garder à l’esprit. Non seulement ils doivent évacuer l’humidité, mais ils doivent s’étirer, se sentir à l’aise et ne doivent pas bouger pendant que vous vous déplacez. Autrement dit, ils ne devraient pas vous déranger lorsque vous êtes au milieu des salutations au soleil. Le pantalon Align Pant de Lululmenon, conçu pour le yoga, vérifie toutes ces cases.

Lululemon Align Pant 98 $, disponible sur lululemon.com

Des joggeurs que vous n’aurez pas peur de montrer lors d’une vidéoconférence

Cette paire de joggeurs confortables a l’air aussi bien sur une vidéoconférence que sur IRL une fois de retour au bureau. Portez-les avec des talons et un blazer pour vos réunions de conseil d’administration et habillez-les avec un pull et des chaussures plates pour vos affaires plus décontractées du vendredi. Peu importe comment vous les coiffez, le dénominateur commun est que ces tenues ont l’air bien.

Sheri Utility Joggers 128 $, disponible sur athropologie.com

Pour les “vendredis décontractés” lorsque vous décidez de porter un pantalon de survêtement complet

Pour ceux qui sont prêts à porter leur tenue décontractée le vendredi dans leur travail à la maison (nous parlons de sueurs de la tête aux pieds), le pantalon en molleton Nike fait l’affaire. Fabriqué à partir du tissu Tech Fleece de la marque, ce modèle vous offre un maximum de chaleur mais sans l’encombrement ni la lourdeur des styles traditionnels. Sa gamme de teintes vibrantes en fait également une alternative légèrement plus adulte à votre survêtement de collège.

Nike Sportswear Tech Fleece 67,97 $, disponible sur nike.com

