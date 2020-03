7 signes que votre intestin affecte votre santé mentale

Voici pourquoi certains scientifiques appellent l’intestin un deuxième cerveau.

Mars

13, 2020

1 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

En matière de santé mentale, on nous dit que nous devons simplement penser positivement et trouver une pensée heureuse. Ce conseil est au mieux simpliste et ne tient pas compte de la bio-individualité et de la façon dont nous réagissons chacun à certains stimuli, que ce soit la nourriture, le stress psychologique et oui, les billions de micro-organismes qui composent notre microbiome intestinal.

Dans cette vidéo, Ben Angel, partenaire d’Entrepreneur Network, examine les sept signes que votre intestin affecte votre santé mentale.

Vous voulez devenir imparable dans les affaires et dans la vie? Répondez à ce quiz de 60 secondes maintenant pour découvrir ce qui vous retient vraiment et assurez-vous de prendre une copie du nouveau planificateur quotidien d’Angel, The Unstoppable Journal, aujourd’hui.

.