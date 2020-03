7 stratégies d’investissement à suivre en période de crise

Gardez les choses diverses et à faible risque, entre autres conseils cruciaux.

Mars

23, 2020

4 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Compte tenu de la situation mondiale extraordinaire, de nombreux investisseurs craignent maintenant qu’une nouvelle récession ne se prépare. Cela a du sens, car les récessions sont souvent le résultat d’une baisse brutale des dépenses, bien que la plupart des causes des récessions ne puissent pas être prédites à l’avance.

Avant qu’une telle circonstance ne soit certaine, c’est une bonne idée de planifier à l’avance et de décider de votre stratégie d’investissement maintenant. Une récession ne signifie pas nécessairement que tous les investissements doivent être suspendus; cela signifie simplement que les différents secteurs et types d’entreprises et d’investissements sont plus sûrs que les autres. Voici quelques conseils rapides à garder à l’esprit.

1. Investissements à faible risque uniquement

Une récession n’est pas le moment d’expérimenter ou de prendre des risques avec vos investissements. L’aspect le plus important de la stratégie d’investissement de quiconque en période de récession devrait être de jouer la sécurité. Cela implique d’éviter les investissements dans des sociétés fortement endettées ou spéculatives. Concentrez-vous sur la recherche d’entreprises avec un bon cash-flow et une faible dette pour les options d’investissement les plus sûres Et en règle générale, essayez de ne pas prendre de risques majeurs à un moment déjà incertain.

Connexes: Pourquoi une crise majeure peut être votre meilleur investissement

2. Investir dans les produits de consommation courante sur le marché boursier

Lorsque vous recherchez des options d’investissement sûres sur le marché des actions – conformément au point précédent – c’est une bonne idée de se concentrer sur les biens de consommation de base ou les articles essentiels dont les gens auront besoin (et achèteront) quelle que soit leur situation financière. Ils comprennent généralement la nourriture, les boissons – y compris l’alcool – certains articles ménagers et le tabac.

3. Accent sur les industries non cycliques et résistantes à la récession

Les biens et services cycliques sont mieux évités en période d’incertitude. Ce sont les choses non essentielles sur lesquelles les consommateurs dépenseront de l’argent moins régulièrement, peut-être influencées par la période de l’année, la situation économique actuelle d’un ménage typique et un certain nombre d’autres facteurs.

Pendant une récession, il est préférable de se concentrer sur la recherche d’industries non cycliques offrant des biens et des services en demande constante toute l’année. Outre les produits de consommation de base mentionnés ci-dessus, ces industries résistantes à la récession comprennent les épiceries, les magasins de rabais, les fabricants d’alcool, les cosmétiques et les services funéraires.

4. Assurer une diversification suffisante

Le vieil adage selon lequel vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier vous vient à l’esprit. Un bon conseil général en matière d’investissement n’est pas de s’entasser dans un seul secteur, même s’il comprend les produits de consommation de base susmentionnés.

Ceci est doublement important pendant une période aussi imprévisible qu’une récession. La diversification entre les industries vous protégera contre des pertes plus importantes si un produit ou une industrie en particulier perd de la valeur. La diversification entre les classes d’actifs, par exemple les actions, en plus des titres à revenu fixe et des matières premières, est tout aussi importante.

5. Investir dans l’immobilier

Bien qu’une récession majeure puisse entraîner de graves pertes pour de nombreuses industries, l’immobilier – à condition que des investissements judicieux soient faits – n’en fait généralement pas partie. La récession entraîne généralement une baisse de la valeur des maisons, ce qui signifie que vous pouvez acheter une propriété à un prix inférieur et la vendre pour un profit important lorsque les prix remontent après la reprise de l’économie et des marchés. En attendant, vous pouvez louer la propriété à un locataire, générant un revenu passif fiable pendant la période intérimaire.

6. Actions de dividendes

Les actions à dividendes créent un revenu passif. Après avoir investi dans une entreprise, vous recevez essentiellement une partie de ses revenus.

Il est généralement recommandé de rechercher des sociétés dont le ratio d’endettement est faible. Juste pour être complètement du côté sûr, vous voudrez peut-être vous concentrer uniquement sur des entreprises entièrement fiables, c’est-à-dire ceux qui ont augmenté leurs versements de dividendes pendant au moins 25 années consécutives.

Connexes: Senex s’est écrasé; Voici ce que les investisseurs en fonds communs de placement devraient faire

7. Métaux précieux

Sur le marché des matières premières, l’or en particulier est largement connu pour conserver sa valeur pendant les périodes d’incertitude et de récession. L’argent a également tendance à se comporter assez bien pendant les récessions, et les métaux précieux en général sont une option d’investissement relativement sûre.

Soyez bien et investissez judicieusement.

.