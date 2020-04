7 stratégies simples pour réduire l’abandon du panier

Qu’est-ce que l’abandon du panier d’achat?

Depuis les premiers jours des achats en ligne, les taux d’abandon de panier élevés ont présenté un défi majeur pour le commerce électronique. Comme vous le savez peut-être, environ 70% des utilisateurs qui ajoutent des articles à leur panier en ligne partent sans effectuer d’achat. Évidemment, c’est un énorme problème pour les détaillants et leurs taux de conversion – mais pourquoi cela se produit-il exactement?

Pourquoi les acheteurs en ligne abandonnent-ils les paniers?

Les taux d’abandon de panier extrêmement élevés sont une énigme avec laquelle le commerce électronique est aux prises depuis des décennies. Même si d’énormes innovations ont eu lieu dans la vente au détail en ligne au fil des ans, le taux d’abandon de panier est resté pratiquement inchangé.

Cela nous ramène à la question initiale: pourquoi tant d’utilisateurs abandonnent-ils leurs commandes? Bien qu’une réponse simple soit une bonne chose, la recherche montre qu’elle est due à une confluence de facteurs.

Frais d’expédition + enregistrement de compte

Une étude récente du Baymard Institute a révélé que 50% des utilisateurs abandonnés sont partis à cause des frais d’expédition. Alors que de nombreux sites considèrent les frais de port comme un mal nécessaire, de nombreux utilisateurs les détestent avec véhémence.

Dans la même veine, de nombreux utilisateurs abandonnent car ils ne veulent pas créer de compte. Bien que les sites aient évidemment besoin de certaines informations pour réussir une commande, pour beaucoup, la création d’un compte semble inutile, lourde et, en fin de compte, semble trop compliquée.

Incertitude de l’acheteur / pieds froids

De nombreux acheteurs entrent dans une transaction de commerce électronique avec un certain niveau d’incertitude intégré à l’équation. L’incapacité de voir / toucher / tenir un produit avant de l’acheter peut soulever des doutes, même pour les acheteurs les plus équilibrés. En outre, la sensibilité aux prix peut être un obstacle majeur – des prix qui semblent totalement raisonnables en ce moment peuvent sembler très élevés lorsqu’ils sont ajoutés tous ensemble au moment du paiement.

En parlant de paiement – avez-vous déjà remarqué combien de temps il faut pour vérifier en ligne que dans un magasin physique? Alors qu’une transaction d’enregistrement en personne ne prend généralement qu’une ou deux minutes, il n’est pas rare que les transactions de commerce électronique prennent entre 5 et 10 minutes. Bien que cela soit compréhensible compte tenu de la quantité d’informations dont un site a besoin pour exécuter la commande, c’est ce moment de vérité (ou, plus précisément, 5 à 10 minutes de vérité) qui annonce souvent la fin des transactions en ligne.

L’effet «Window Shopping»

Imaginez-vous faire l’épicerie. Avez-vous déjà rempli votre panier d’articles essentiels, puis vous êtes simplement sorti du magasin sans rien acheter? En l’absence d’urgence, il est difficile d’imaginer ce scénario se déroulant régulièrement. Cependant, il y a une raison pour laquelle la plupart des gens ne laissent pas de paniers d’épicerie: ce sont des acheteurs à forte intention.

La plupart des gens se rendent dans une épicerie avec l’intention explicite d’acheter de l’épicerie – en d’autres termes, nous faisons des achats avec une intention élevée. Bien que nous puissions remettre quelques articles en arrière, très peu d’entre nous quitteront simplement notre panier.

D’un autre côté, les achats en ligne sont de nature peu intentionnelle. Alors que les achats physiques demandent des efforts, les achats en ligne n’exigent même pas que les utilisateurs quittent le canapé. De plus, beaucoup utilisent les achats en ligne comme un moyen de soulager l’ennui, plutôt que de le faire comme une activité dédiée.

7 stratégies pour réduire l’abandon du panier

Maintenant que nous avons discuté de la raison pour laquelle l’abandon du panier se produit, parlons d’abord de la façon dont vous pouvez l’empêcher. Bien que chaque site et public soit différent en termes de réponse des utilisateurs, toutes ces stratégies ont été minutieusement testées par l’équipe d’UpSellit et se sont avérées réduire l’abandon du panier d’achat.

1. Optimisez vos pages produits

Les pages de produits de commerce électronique ont un travail difficile. Ils doivent attirer les utilisateurs tout en transmettant avec précision les informations sur les produits, tout en répondant aux questions avant de les poser. Une page qui échoue dans l’une de ces fonctions essentielles est peu susceptible de convertir les utilisateurs de manière efficace – alors comment pouvez-vous optimiser vos pages de produits?

Gardez le texte court et doux

Lors de la création d’une description de produit, il est essentiel de ne pas laisser votre désir de vendre éclipser les informations réelles sur le produit Gardez le ton de vos descriptions cohérent avec la voix globale de votre marque.

De plus, assurez-vous d’inclure les spécifications du produit – hauteur / largeur / poids d’expédition, etc. En utilisant ces statistiques et ce langage créatif, peignez une image du produit sur le produit pour le consommateur. Des descriptions courtes, concises et précises ont tendance à donner les meilleurs résultats./

Concentrez-vous sur des images de haute qualité

Lors de la sélection des images de produits, l’objectif doit être de ne rien laisser à l’imagination de l’utilisateur. Le but d’une page produit est de faire en sorte que l’utilisateur se sente aussi à l’aise d’acheter que dans un magasin physique.

Bien que moins soit souvent plus quand il s’agit de copier, fournissez autant d’images que nécessaire pour donner à l’utilisateur l’image complète.

Avis (preuve sociale)

Les avis clients sont l’un des meilleurs moyens d’inculquer aux acheteurs un sentiment de confiance. Ce type de preuve sociale est inestimable pour la vente au détail, car 84% des acheteurs font autant confiance aux avis qu’ils font confiance à la recommandation d’un ami.

Si vous rencontrez des difficultés pour collecter des avis sur vos produits, c’est le moment idéal pour commencer une campagne de cycle de vie.

2. Laisser les acheteurs modifier les paniers

De nombreux clients utilisent leur panier pour stocker des articles qu’ils souhaitent simplement conserver pour plus tard. Cependant, de nombreux sites présentent un défaut de conception majeur qui crée un problème: l’incapacité de modifier un panier.

Disons que vous magasinez pour une table basse. Vous en trouvez 3 que vous aimez et ajoutez chacun d’eux à votre panier afin que vous puissiez garder une trace de vos options. Après un examen plus approfondi, vous décidez d’un seul – seulement pour découvrir que vous ne pouvez pas supprimer les deux autres choix.

Bien que cela puisse parfois encourager les utilisateurs à acheter plus, cela a souvent l’effet inverse. Le fait est que vous n’avez pas besoin de 3 tables basses, et maintenant vous êtes frustré. Si vous devez tout recommencer, vous pouvez simplement lever les mains et décider que vous n’avez jamais vraiment eu besoin d’une table basse.

Bien que ces problèmes semblent minimes, des inconvénients mineurs dans le panier peuvent être extrêmement frustrants pour les consommateurs et coûteux pour les marques. En autorisant les modifications dans le panier jusqu’aux étapes finales du paiement, vous offrez aux acheteurs une flexibilité qu’ils apprécieront.

Offre d’enregistrer les paniers pour plus tard

Quelles que soient les stratégies que vous utilisez, certains acheteurs ne seront tout simplement pas prêts à effectuer leur conversion lors de leur première visite. Cela est particulièrement vrai pour les acheteurs d’appareils mobiles, qui peuvent être plus facilement distraits ou n’ont pas accès immédiatement à leurs informations de paiement.

Une excellente stratégie d’atténuation pour ce scénario consiste simplement à proposer d’enregistrer le panier d’un utilisateur pour plus tard. Pour utiliser cette tactique, demandez à l’utilisateur de saisir son adresse e-mail, ce qui vous permettra de recréer son panier dans sa boîte de réception.

Cette solution permet aux utilisateurs d’effectuer le paiement à tout moment à partir de n’importe quel appareil. De plus, c’est un excellent moyen de renforcer votre liste et vos efforts de remarketing.

Paiement invité

Le paiement en tant qu’invité permet aux utilisateurs de terminer rapidement une commande et de créer un compte plus tard.

Lorsqu’un acheteur commande chez vous, il est naturel que vous souhaitiez les connaître. Cependant, bien qu’il y ait certaines informations que vous devez collecter, comme leur adresse physique et leurs informations de paiement, il est facile d’aller un peu trop loin. En fait, de nombreux sites de commerce électronique demandent aux utilisateurs de créer un compte sur le site pour procéder à leur commande.

Bien que cela puisse sembler parfaitement judicieux pour une entreprise, les utilisateurs y voient souvent un inconvénient majeur, en particulier pour ceux qui achètent sur un appareil mobile. Idéalement, un site devrait mettre le moins de barrières possible entre les acheteurs et la conversion.

Le paiement par les invités fournit un juste milieu qui convient à tout le monde – les acheteurs peuvent ignorer le long processus d’inscription tout en offrant tout ce qui est nécessaire pour que la commande soit expédiée avec succès. Vous pouvez même donner aux utilisateurs la possibilité de créer un compte une fois leur commande terminée.

Formulaire de commande simplifié (accordéon, une page, etc.)

Maintenant que nous avons établi pourquoi le paiement en tant qu’invité est une bonne idée, il est important de s’assurer que le processus de paiement est entièrement optimisé.

Bien que les achats aient, dans l’ensemble, été un peu plus courts au fil des ans, ils restent en moyenne environ 5 pages. Bien que cela puisse sembler peu, cela peut sembler sans fin pour un utilisateur sur un appareil mobile.

Paiement sur une page

De nombreux commerçants ont réussi en plaçant simplement le formulaire de paiement complet sur une seule page. Bien que cela puisse sembler être beaucoup d’informations, les acheteurs apprécient de ne pas avoir à parcourir plusieurs pages pour terminer leur commande.

C’est également une excellente occasion d’évaluer les informations dont vous avez besoin de la part des utilisateurs. Par exemple, avez-vous vraiment besoin de son numéro de téléphone pour finaliser sa commande?

Le paiement sur une page empêche les utilisateurs d’avoir à parcourir plus de 5 pages pour terminer leur commande.

Si ce n’est pas déjà fait, pensez à enregistrer les informations de paiement des utilisateurs pour un paiement plus rapide à l’avenir. Chacune de ces stratégies améliorera les problèmes associés à l’abandon de la commande.

Caisse d’accordéon

Une autre option populaire est la “Caisse d’Accordéon” – une caisse d’une page qui développe et contracte les sections au fur et à mesure qu’elles sont terminées. Cela permet une meilleure organisation, améliore la clarté et peut sembler moins intimidant qu’une page de paiement traditionnelle.

Chacune de ces solutions permet de réduire la friction créée par le processus de commande.

La vérification de l’accordéon aide les utilisateurs à avancer rapidement dans le processus.

Options de paiement

Une autre cause courante d’abandon est le manque d’options de paiement disponibles. Alors que la plupart des transactions de commerce électronique se font via une carte de débit / crédit, des options supplémentaires peuvent aider à soulager les préoccupations des clients, de la confidentialité à la sensibilité aux prix.

Pay Pal

Paypal permet aux clients de payer leurs articles sans avoir à entrer leurs informations de carte de crédit directement sur un site. Cette option de paiement a gagné en popularité auprès des consommateurs ayant des problèmes de confidentialité et de sécurité.

Plans de paiement

Des entreprises comme Affirm offrent un financement qui permet aux utilisateurs d’acheter immédiatement et de payer au fil du temps. Contrairement à une carte de crédit, ces petits prêts n’affectent pas le pointage de crédit d’un utilisateur et offrent souvent des taux d’intérêt inférieurs à ceux d’une carte de crédit classique.

Certains clients d’UpSellit ont connu du succès en offrant un financement Affirm en cas d’abandon. Cela peut atténuer la sensibilité aux prix sans nécessiter d’incitation supplémentaire.

Livraison gratuite

Soyons honnêtes – personne n’aime payer pour l’expédition. Cependant, les frais d’expédition occupent une place particulière dans le cœur des consommateurs.

Les raisons en sont plus psychologiques que rationnelles. Les gens n’apprécient pas de payer les frais d’expédition parce que cela semble «cloué» – même si les frais sont plus que compensés par d’autres offres sur votre site.

Heureusement, cette particularité a un bon côté. Parce que les consommateurs ont tendance à surévaluer les frais d’expédition, ils adorent la livraison gratuite. Bien sûr, les entreprises ne veulent pas vraiment payer les frais d’expédition pour chaque commande, alors comment pouvons-nous concilier ces deux faits pour créer une stratégie de conversion optimisée?

Seuils

L’un des meilleurs moyens de rentabiliser la livraison gratuite est de mettre en place un seuil incitatif. Par exemple, un choix populaire consiste à offrir la livraison gratuite sur les commandes de plus de 50 $. Vous pouvez compléter cette stratégie avec une barre de progression gamifiée qui montre aux utilisateurs combien ils ont besoin de plus pour débloquer la livraison gratuite.

Cette méthode augmente activement l’AOV en encourageant les utilisateurs à ajouter plus à leurs paniers, le tout en utilisant une incitation relativement peu coûteuse qui est très appréciée par les acheteurs.

Lutte contre l’abandon du panier

Dans l’ensemble de notre industrie, l’abandon de panier d’achat reste extrêmement élevé. Cependant, en engageant activement les utilisateurs, en s’adaptant à leurs préférences et en utilisant des incitations de manière stratégique, vous pouvez réduire considérablement les taux d’abandon et augmenter considérablement les revenus.