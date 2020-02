700 emplois menacés alors que M&S prévoit de fermer 2 centres de distribution

Cette décision intervient après que le détaillant en difficulté a déclaré qu’il réorganisait son réseau d’entrepôts pour réduire les coûts

// M&S fermera l’an prochain 2 centres de distribution dans le Nottinghamshire et Sheffield

// Environ 700 emplois seront menacés

Marks & Spencer devrait fermer deux de ses centres de distribution de vêtements, mettant ainsi en péril près de 700 emplois.

Cette décision intervient après que le détaillant en difficulté a déclaré qu’il réorganisait son réseau d’entrepôts pour réduire les coûts et améliorer la disponibilité des stocks.

Jeudi, M&S a révélé que les centres de Long Eaton dans le Derbyshire et de Thorncliffe à Sheffield fermeraient l’année prochaine.

LIRE LA SUITE:

Long Eaton est dirigée par la société de logistique DHL, tandis que Thorncliffe est dirigée par l’opérateur rival XPO – les deux emploient 662 collègues.

“Usdaw va maintenant entamer des consultations significatives, où nous allons interroger l’analyse de rentabilisation et obtenir le meilleur résultat possible pour toutes les personnes concernées”, a déclaré Ed Leach, organisateur syndical de la région d’Undaw.

L’année dernière, M&S a été expulsé du FTSE 100 après que son bras de vêtements n’a pas réussi à stimuler les ventes.

De plus, il a déclaré aux investisseurs que son réseau logistique le retenait parce qu’il était «complexe et coûteux» et trop lent à réapprovisionner les magasins.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette