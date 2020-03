8 compétences essentielles en gestion de calendrier

La définition de limites est la clé pour garder votre calendrier sous contrôle.

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vos habitudes de calendrier peuvent faire ou défaire votre succès et votre productivité. En effet, sans une gestion appropriée du calendrier, vous ne pouvez pas être aussi concentré et productif que vous le devriez.

Dans cet esprit, voici huit façons dont vous pouvez posséder votre calendrier comme un patron.

1. Consolider

En ce qui concerne les calendriers, nous avons tous nos propres préférences. Certaines personnes comptent toujours sur un agenda papier. D’autres profitent des calendriers muraux géants. Et il y a ceux qui ne peuvent pas vivre sans une application de calendrier en ligne.

Il n’y a pas de bon ou de mauvais calendrier tant qu’il vous permet de rester organisé et productif. Mais vous pourrez généralement en trouver un qui vous plaise.

Le problème est qu’avec certains calendriers, vous pouvez penser qu’il y a trop d’options. Vous avez peut-être un rendez-vous noté dans votre agenda et un autre qui a été automatiquement ajouté à votre calendrier en ligne. En conséquence, vous vous confondez facilement et commencez la double réservation.

Afin de gérer votre calendrier comme un pro, consolidez-le en un seul calendrier. De cette façon, vous avez tout en un seul endroit.

Il en va de même pour l’ensemble de votre boîte à outils de productivité. Le moins, mieux c’est.

J’utilise un calendrier (Google Calendar), un gestionnaire de tâches (Wunderlist) et un bloc-notes Moleskine. Cependant, j’ai commencé à expérimenter la journalisation par balle pour limiter encore plus mes outils de productivité. De cette façon, je ne permute pas entre mon calendrier, mes listes de tâches et mes notes.

En relation: La gestion du temps pirate quotidiennement des personnes très performantes

2. Créez une routine.

Avant de me coucher tous les soirs, j’ai une idée claire de ce que sera ma journée de demain. J’ai au moins une compréhension générale de ce à quoi ressemblera la semaine prochaine, le mois et même l’année prochaine. La raison? J’utilise mon calendrier en ligne pour créer et respecter une routine quotidienne.

Dans mon calendrier, j’ai des blocs de temps spécifiques réservés pour des activités spécifiques afin que j’essaie de comprendre comment passer mon temps. Je sais déjà bien à l’avance. Cela permet d’organiser mon calendrier car je ne chevauche pas de tâches ou de réunions. Cela garantit également que je reste productif parce que si ce n’est pas prévu, je ne le fais pas. Voici quelques livres sur la gestion du temps pour vous aider.

3. Regroupez les activités similaires en blocs.

Combien de fois avez-vous été en train de travailler sur un projet pour vous arrêter uniquement parce que vous devez assister à une réunion ou répondre à un e-mail? Cela entrave définitivement votre productivité. En effet, lorsque nous sommes interrompus, il faut environ 25 minutes pour reprendre la tâche à accomplir.

Pour vous assurer que vous restez sur la bonne voie, arrêtez le multitâche et commencez les tâches simples en:

Planification et regroupement d’activités similaires, alias batching. Cela vous aide à entrer dans un état de flux, à réduire le stress, à gagner du temps et à rester concentré et énergique car vous ne basculez pas entre les tâches. Par exemple, bloquez une heure spécifique dans votre calendrier pour répondre aux e-mails et un autre bloc pour un travail non perturbé. Planifiez des réunions similaires le même jour afin de rester dans ce flux. En outre, les informations sont encore fraîches dans votre esprit. Prévoyez des blocs de temps libre, ainsi que des blocs pour le repos et le déjeuner. Cela vous donne une chance de vous reposer, de vous recentrer et de vous recharger afin de pouvoir passer le reste de la journée.

4. Optimisez le temps pour diverses réunions.

Chaque fois que vous planifiez une réunion, la valeur par défaut est toujours une heure dans votre calendrier en ligne. Le truc, c’est que vous n’avez pas toujours besoin de réserver autant de temps pour chaque réunion.

Par exemple, pour une réunion de présentation de votre emploi du temps, un appel téléphonique de dix minutes. De cette façon, vous pouvez aller droit au but. Plus important encore, si vous pensez que la relation n’est pas bénéfique, vous n’avez utilisé que dix minutes de votre journée.

Si vous connaissez déjà la personne, bloquez 45 minutes, ainsi que 15 minutes de voyage, pour la retrouver dans un café à proximité. Si vous partagez des conseils, limitez cette conversation à 10 à 15 minutes. Tenez uniquement des réunions hebdomadaires du personnel qui durent entre 20 et 30 minutes.

Ce sont des moments qui me conviennent le mieux.

L’idée est que non seulement les réunions nécessitent le même temps. Avant de fixer une réunion dans la pierre, déterminez quel est le bloc de temps idéal qui devrait être mis de côté. De cette façon, vous ne programmez que la quantité de temps appropriée dans votre calendrier pour la réunion. Voici quelques autres hacks de gestion du temps pour vous aider dans vos réunions.

Connexe: Les entrepreneurs ont besoin d’une meilleure application de calendrier que les 2 que tout le monde utilise

5. Éliminez les rendez-vous consécutifs.

En parlant de réunions – arrêtez de planifier ces rendez-vous consécutifs. C’est un moyen infaillible de garantir que vous serez en retard pour votre deuxième réunion. En effet, certaines réunions durent plus longtemps que prévu, vous avez besoin de plusieurs minutes pour vous préparer ou vous êtes coincé dans le trafic.

J’essaie d’avoir au moins 15 minutes de tampon entre les réunions – 30 si je vais dans un autre endroit. Cela me donne une chance de reprendre mon souffle, de me recentrer et de m’assurer que je ne suis jamais en retard à une réunion.

6. Éliminez l’encombrement.

Vous voulez perdre le contrôle complet de votre calendrier? Laissez-le devenir si encombré qu’il éclate aux coutures.

Cela signifie que votre calendrier est plein de:

Réunions permanentes, comme les «check-ins». Réunions sans ordre du jour ni but. Événements et engagements récurrents qui ne correspondent plus à votre horaire. le matin.Apprenez à déléguer.

Prenez quelques minutes et débarrassez-vous de votre calendrier. Il restera maigre, méchant et beaucoup plus facile à gérer.

Connexe: 101 conseils de gestion du temps pour augmenter la productivité chaque jour

7. Dites simplement «non».

Si vous dites constamment «oui» à chaque demande et invitation, attendez-vous à ce que votre calendrier soit rempli de tâches et d’événements qui ne sont pas les vôtres. En d’autres termes, au lieu d’avoir des blocs de temps pour votre travail, ils sont remplis d’aider d’autres personnes à terminer leur travail. Au lieu d’ouvrir vos week-ends pour faire de la randonnée ou suivre un cours de cuisine, vous allez faire la fête après la fête.

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais dire «oui». Cela signifie définir des limites afin que votre calendrier reste sous votre contrôle.

Connexes: J’ai commencé à dire «non» à ces 6 choses. Ma vie et mon entreprise ont

8. Effectuez un examen hebdomadaire.

Ceci est un principe du livre de David Allen «Getting Things Done», et le concept est le suivant:

«D’un point de vue pratique, voici le foret en trois parties qui [makes up the Weekly Review]: soyez clair, informez-vous et soyez créatif. Être clair garantira que toutes vos données collectées seront traitées. En vous mettant à jour, toutes vos «cartes» ou listes d’orientation seront revues et mises à jour. La partie créative se produit dans une certaine mesure automatiquement, à mesure que vous devenez clair et à jour. »

Donc, avant de remplir votre calendrier avec des rendez-vous permanents, effectuez votre propre examen hebdomadaire où vous:

Revoyez le passé. Regardez le calendrier de la semaine dernière. Vous avez peut-être oublié quelque chose comme l’envoi d’un e-mail de suivi. Cela vous rappellera tous les rendez-vous ou réunions à venir afin que vous soyez prêt. Commencez votre semaine dans un bon état d’esprit. Si vous examinez votre calendrier un dimanche soir ou un lundi matin, vous serez proactif et préparé pour la semaine à venir.

.