8 conseils fiables pour rester en bonne santé physique et mentale dès maintenant

Branchez toutes les informations contradictoires sur les coronavirus et saisissez cette sélection de conseils d’experts médicaux crédibles.

Mars

25, 2020

7 min de lecture

Pour ralentir la propagation de COVID-19, les médecins et les experts en matière de pandémie ont été clairs sur ce qui doit être fait: restez à l’intérieur si vous le pouvez, lavez-vous les mains fréquemment avec du savon et de l’eau tiède, gardez une distance d’au moins six pieds des personnes lorsque vous n’êtes pas chez vous et évitez les grands groupes et les déplacements inutiles.

Cela semble simple, mais les gens paniqués font tout, depuis l’achat en gros de suffisamment de nourriture pour nourrir leur famille pendant des mois, à l’achat de suppléments dangereux prétendant les «protéger» du virus, à la diffusion de messages texte et Facebook avec de faux conseils sur la façon de éviter de s’infecter.

Au lieu d’acheter dans le battage médiatique, lisez la suite pour huit conseils raisonnables d’experts médicaux crédibles sur ce que vous devriez – et ne devriez pas – faire en ce moment.

Ne comptez pas sur les suppléments ou les nettoyages.

Les diététiciens enregistrés ont été inondés de messages de patients leur demandant quels suppléments ils devaient prendre pour se protéger contre le coronavirus, selon un rapport du New York Times: «Les ventes de compléments alimentaires ont augmenté à l’échelle nationale alors que les consommateurs paniqués s’approvisionnent en vitamines, herbes, extraits et remèdes contre le rhume et la grippe. Aucun de ces produits ne s’est avéré réduire la probabilité de contracter le coronavirus ou de raccourcir son évolution, et en prendre de fortes doses peut potentiellement nuire. Mais les experts disent que le bond des ventes suggère que de nombreuses personnes cherchent désespérément à renforcer les défenses immunitaires de leur corps et à atténuer leur niveau d’anxiété accru. “

Et si vous envisagez d’utiliser votre temps de quarantaine pour faire un nettoyage de jus ou essayer de jeûner? N’y pensez même pas: “Quelqu’un m’a demandé s’ils devaient faire un nettoyage du jus de désintoxication, et je leur ai dit que non”, a déclaré Ashley Koff, PDG du programme Better Nutrition, au Times. «Quelqu’un d’autre m’a demandé s’ils devaient faire un jeûne. Je leur ai dit que tout ce qui épuise vos ressources en ce moment va augmenter le risque de tomber malade. “

Lisez les petits caractères sur les analgésiques en vente libre.

Selon certaines informations, les gens ne devraient pas prendre d’ibuprofène ou d’autres anti-inflammatoires car ils peuvent réduire la capacité du corps à lutter contre les infections. C’est vrai, Sanjay Gupta rapporte son Coronavirus: Fact vs. Podcast de fiction pour .. Mais “pour les personnes en bonne santé, il ne suffit pas d’une diminution – cela ne fera guère de bosses”, dit-il. “Mais si vous avez un système immunitaire affaibli ou une condition sous-jacente, il est préférable de prendre Tylenol.”

Mangez vos légumes.

Dans un article pour le Wall Street Journal, les diététistes ont mis en garde les gens contre les collations toute la journée, en particulier sur les glucides vides et le sucre. Les gens s’approvisionnent en aliments de base comme les haricots, les pâtes et le riz, mais n’oubliez pas vos légumes.

«Je pense que les gens ont peur d’acheter des fruits et légumes frais, mais certains sont beaucoup moins périssables», explique Elisabetta Politi, directrice de la nutrition au Duke Diet & Fitness Center. Elle recommande les poivrons, le brocoli, le chou-fleur, les carottes, les pommes de terre, les bananes, les pommes et les agrumes.

Tendez la main aux autres

Vivek H. Murthy, l’ancien chirurgien général des États-Unis, a passé les deux dernières années à faire des recherches sur son livre à paraître, Together: The Healing Power of Human Connection in a Parfois Lonely World. La sortie prochaine, en avril, est soudainement plus pertinente que jamais. Dans une interview avec le New York Times, il exhorte les gens à tendre la main aux autres comme un moyen de lutter contre les sentiments de solitude et d’auto-isolement qui peuvent être plus préjudiciables à la longévité que le tabagisme ou l’obésité.

«Aider une autre personne peut être une expérience incroyablement puissante qui non seulement crée un lien entre les personnes, mais nous réaffirme également que nous apportons de la valeur au monde», dit-il dans l’interview. «Tendez la main à vos voisins et demandez-leur comment ils vont, comment vous pouvez aider d’une manière grande ou petite. Beaucoup de gens auront du mal pendant cette crise. Ils n’auront pas l’aide dont ils ont besoin, le revenu ou le soutien émotionnel pour s’en sortir. »

Annulez ces rendez-vous médicaux.

Tous les rendez-vous médicaux qui peuvent être reportés dès maintenant devraient l’être, selon des experts de la Johns Hopkins School of Medicine interrogés dans le Baltimore Sun. “Si vous n’avez pas besoin d’y aller maintenant, n’y allez pas. Si vous y allez et que vous êtes en bonne santé, un masque ne vous aidera pas. Les masques sont destinés à ceux qui sont malades. Et si vous êtes malade, appelez à l’avance pour informer le bureau afin qu’il vous conduise directement dans une pièce isolée afin de ne pas infecter les autres. »

Gardez des médicaments à portée de main si vous êtes à haut risque.

Le centre de ressources sur le coronavirus de la Harvard Medical School décompose les étapes de base que toutes les personnes devraient prendre en ce moment, ainsi que quelques précautions supplémentaires pour les groupes à risque. Les experts de Harvard conseillent que si vous appartenez à ce dernier, restez à la maison autant que possible, mais assurez-vous également d’avoir en main quelques semaines de vos ordonnances habituelles et autres médicaments. S’il y a une épidémie dans votre région ou si vous tombez malade, vous voudrez avoir ce dont vous avez besoin à vos côtés.

Limitez vos «quarantaines».

Une plaisanterie qui fait le tour du monde est que tout ce temps passé à la maison signifie que les gens se tournent vers des boissons qu’ils appellent des «quarantaines» ou des happy hours virtuels pour se sentir socialement connectés. Mais il y a un problème sous-jacent plus grave ici: ceux qui ont lutté contre l’alcoolisme ou la toxicomanie sont encore plus susceptibles de rechuter pendant ces périodes de stress.

Paul Shasha Nestadt, co-directeur de la Johns Hopkins Anxiety Clinic, a déclaré à Global Health NOW que les buveurs chroniques – et leurs proches – devraient faire très attention à la quantité qu’ils consomment, en particulier lors des licenciements ou des pertes d’emplois. “Il y a des facteurs de risque avec l’isolement, le manque d’horaire et si l’alcool est juste là dans la maison avec vous”, explique Nestadt. “Les personnes souffrant de dépression, d’anxiété et de toxicomanie sont également plus à risque lorsqu’elles sont stressées.”

Au-delà de cela, un article de 2015 publié dans la revue Alcohol Research présente des preuves convaincantes que l’abus d’alcool pourrait avoir des effets plus étendus sur le système immunitaire. “Les cliniciens observent depuis longtemps une association entre la consommation excessive d’alcool et les effets indésirables liés au système immunitaire, tels que la sensibilité à la pneumonie”, rapporte l’article. “L’alcool perturbe les voies immunitaires de manière complexe et apparemment paradoxale.”

Embrassez vos animaux de compagnie.

Malgré les rapports initiaux contraires, rien ne prouve que les gens puissent transmettre la maladie à leurs animaux de compagnie. “Nous n’avons pas à nous soucier des animaux de compagnie – ce virus aime désormais les humains, mais les données montrent qu’il ne se propage pas parmi les animaux de compagnie ou les animaux de ferme”, a déclaré à . William Schaffner, professeur de médecine préventive et de maladies infectieuses à la Vanderbilt University School of Medicine. .

Des études ont montré que les animaux de compagnie ont un impact psychologique positif sur leurs propriétaires, donc si vous vous sentez seul, n’hésitez pas à câliner votre chiot. “C’est le moment d’embrasser votre animal de compagnie mais pas votre bien-aimé humain”, encourage Schaffner. “Alors, gardons la distance sociale centrée sur les êtres humains, et si vous avez besoin d’étreindre quelque chose, étreignez votre chien ou votre chat ou furet ou quoi que ce soit . “

