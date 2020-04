8 conseils pour gérer une startup comme un vrai leader

Motivez et engagez votre équipe à faire de son mieux.

Tout le monde pense qu’ils sont un leader, mais la plupart en sont loin. Les startups qui réussissent, à tous les niveaux, dépendent du leadership et de la capacité de quelques-uns à organiser des objectifs quotidiens et à long terme. À première vue, cela semble simple, mais la réalité est que tout le monde n’est pas fait pour diriger et diriger une startup réussie. Cela nécessite un certain état d’esprit et un arsenal de compétences. Ces huit conseils peuvent vous aider à diriger votre équipe.

1. Soyez confiant, passionné et positif

La confiance crée une dépendance, et si vous montrez un visage confiant, votre équipe deviendra également autonome. Cela conduit à des équipes fortes et positives qui sont en mesure de démarrer sur le terrain. La passion et l’enthousiasme sont contagieux. Les grands leaders sont passionnés par ce qu’ils font et ils s’efforcent de partager cette passion avec tous ceux qui les entourent. La positivité est liée à la passion mais parfois la positivité est plus difficile à propager que la négativité. La recherche a révélé que la pensée positive est plus bénéfique pour une équipe que tout autre facteur de motivation non financier, et qu’elle favorise un état d’esprit d’équipe sain.

3. Plan

Les équipes de projet fonctionnent selon la planification. Mais la planification de votre entreprise doit être effectuée avec toute l’équipe, afin qu’ils se sentent tous comme faisant partie de l’entreprise et de ses décisions, plutôt que de se voir imposer un processus. Chaque leader doit avoir une vision claire de ce qu’il vise et de l’objectif final.

3. Soyez responsable

Un leader est quelqu’un qu’une équipe veut suivre, généralement parce qu’il a fait preuve d’intégrité personnelle et n’a pas peur de prendre des décisions impopulaires mais nécessaires. Un leader responsable agit de façon altruiste et dans l’intérêt de l’équipe. Un leader responsable exerce un jugement perspicace basé sur des faits et des données recueillies plutôt que de sauter aux conclusions.

4. Motiver et être humble

La vision est une idée claire de l’endroit où vous allez. Un but est de comprendre pourquoi vous y allez. Les gens aiment se sentir comme faisant partie de quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes, et les grands leaders donnent aux gens ce sentiment. Les membres de l’équipe ne fonctionneront bien que s’ils sont motivés et peuvent voir les raisons de faire quelque chose. C’est une compétence de base d’un grand leader que de donner envie à son équipe. De plus, les grands leaders sont humbles. Ils ne permettent pas à leur position d’autorité de leur faire sentir qu’ils sont meilleurs que quiconque. Soyez un meilleur leader en étant humble, en souriant à tout le monde, en montrant une réelle inquiétude et en aidant le plus possible.

5. Comprenez votre équipe

Les grands dirigeants indiquent clairement qu’ils se félicitent des défis, des critiques et des points de vue autres que les leurs. Peu importe la situation, montrer à la personne avec qui vous travaillez que vous faites partie de la même équipe peut faire beaucoup de chemin. Aucune équipe ne sera efficace à 100% tout le temps et les membres de l’équipe auront des jours de congé. Passer du temps à comprendre les membres individuels de votre groupe et à reconnaître tout problème, professionnel ou personnel, qui pourrait les affecter en milieu de travail ira loin. Comprendre votre équipe vous permettra également d’identifier leurs forces et leurs faiblesses professionnelles et de leur attribuer des rôles appropriés au sein de l’équipe.

6. Embrasser les travailleurs de tous âges

De nombreuses startups tentent de constituer de jeunes équipes dynamiques. Le leader avisé cherchera à inclure des personnes plus expérimentées dans une équipe et à embrasser leurs connaissances et leur expérience. Un récent rapport préparé pour le gouvernement britannique suggérait que ce secteur de la main-d’œuvre avait plus à offrir que ceux qui venaient d’arriver sur le lieu de travail, ce qui les rend extrêmement précieux. Les travailleurs âgés ont beaucoup à offrir et peuvent être d’excellents mentors pour les jeunes membres de l’équipe qui n’ont peut-être pas connu certains des problèmes rencontrés par les travailleurs âgés.

7. Fournir des ressources appropriées

Les équipes ne peuvent pas travailler sans les bons outils et matériaux. C’est votre responsabilité en tant que leader de vous assurer qu’ils ont ce dont ils ont besoin. Cela signifie que vous devrez peut-être aider les membres de l’équipe s’ils sont chargés de quelque chose qui nécessite des ressources et sont réticents à pousser pour eux. Mais cela signifiera également que la haute direction – qui peut-être elle-même aux prises avec les coûts de l’entreprise – fournira tout ce qui est nécessaire pour mener à bien un projet.

8. Communiquer à tous les niveaux

La communication est le véritable travail du leadership. C’est un élément fondamental de la façon dont les dirigeants atteignent leurs objectifs chaque jour. En tant que leader efficace, vous devrez impliquer les gens à tous les niveaux de l’entreprise et vous assurer qu’ils comprennent exactement ce dont ils ont besoin. Un bon communicateur est capable de faire passer un message et de dissiper toute ambiguïté. Les gens repartiront en comprenant le message et seront prêts à suivre votre exemple.

