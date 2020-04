8 conseils pour rester en bonne santé financière pendant une crise

Plus de 17 millions d’Américains ont déposé un dossier de chômage au cours des 4 dernières semaines en raison de licenciements COVID-19, et à cause de cela, les gens sont confrontés à des décisions financières difficiles en ce moment qui peuvent faire ou défaire leur santé financière. Je me suis entretenu avec l’expert en finances personnelles Matt Frankel, CFP, avec The Ascent, une société de finances personnelles de The Motley Fool, pour fournir des conseils financiers aux lecteurs de Thrive Global en ces temps sans précédent.

Que devraient faire les gens s’ils perdent leur emploi à cause du nouveau coronavirus?

«Déposer immédiatement le dossier du chômage. La loi CARES prévoyait une augmentation des allocations de chômage, y compris pour les travailleurs en congé et les travailleurs indépendants, mais de nombreux États sont inondés de réclamations, donc plus tôt vous postulez, mieux c’est. »

Et si les gens ne pouvaient pas payer leurs factures, leur loyer ou leur hypothèque maintenant? Que peuvent-ils ou devraient-ils faire?

«Appelez vos prêteurs. La plupart des emprunteurs hypothécaires peuvent obtenir une abstention (paiements suspendus) aussi longtemps que 12 mois. La plupart des prêteurs automobiles, des propriétaires, des émetteurs de cartes de crédit et d’autres prêteurs sont plus que disposés à travailler avec vous. Mais vous devez appeler – l’aide ne sera pas automatique. “

Et si les gens ne peuvent pas effectuer leur paiement par carte de crédit ce mois-ci ou dans les mois à venir?

«Appelez vos créanciers. Certains autorisent les emprunteurs à suspendre automatiquement leurs paiements sans pénalité sur leurs sites Web, c’est donc un bon point de départ. Sinon, appelez le numéro au dos de votre carte – pratiquement toutes les grandes sociétés de cartes de crédit font un excellent travail en travaillant avec des personnes qui ont des problèmes de trésorerie. »

Existe-t-il actuellement des banques qui accordent aux gens une quelconque forme d’allégement financier? Quelles sont les options des peuples?

«De nombreuses banques proposent actuellement des options d’abstention de prêt. Et les propriétaires de petites entreprises qui ont perdu des revenus peuvent accéder à des prêts gouvernementaux (dont certains peuvent être annulés) via le programme de protection de la paie, ou PPP, qui faisait partie du récent plan de relance. »

Recommandé pour vous Webdiffusion, 21 mai: Croissance pour tous: un modèle évolutif pour toute entreprise de taille

S’inscrire maintenant

Que devraient faire les gens avec leurs comptes 401K s’ils perdent leur emploi?

Rien pour l’instant. Vous pouvez prendre un retrait pour difficultés de votre 401 (k) en dernier recours si vous avez besoin d’argent, mais si vous n’en avez pas, laissez vos investissements tranquilles. L’une des plus grandes erreurs que les gens commettent dans des moments comme celui-ci est de retirer leur compte ou de déplacer l’intégralité du compte dans des fonds du marché monétaire.

Alors que le pays est en plein désarroi en ce moment, il est important que les gens fassent attention aux fraudeurs. Pouvez-vous fournir des conseils sur la façon de détecter une arnaque de secours contre les coronavirus?

Sachez quoi chercher. L’Administration de la sécurité sociale, l’IRS et d’autres agences gouvernementales n’appellent pas les gens pour discuter ou menacer de suspendre leurs paiements de relance, de sorte qu’un tel appel est frauduleux. Si vous n’êtes pas sûr si un appel que vous recevez est une arnaque ou légitime, raccrochez et appelez le numéro de téléphone indiqué pour l’agence dont ils prétendent provenir. Si c’est légitime, vous le saurez.

De nombreux Américains recevront bientôt (sinon déjà) leurs contrôles de stimulation du coronavirus. Le but de ces paiements de relance est de mettre de l’argent dans les poches des gens pour qu’ils dépensent immédiatement. Pourquoi des conseils financiers donneriez-vous aux gens sur la façon dont ils devraient dépenser cet argent?

De toute évidence, vos besoins actuels sont prioritaires. Si vous avez perdu un revenu, votre chèque de relance vous donne un peu de coussin quand il s’agit de payer vos factures. Si vous n’avez pas besoin de l’argent pour les dépenses courantes, mes meilleures suggestions (dans l’ordre) sont de rembourser les dettes à intérêt élevé comme les cartes de crédit, de commencer ou d’ajouter à un fonds d’urgence et d’investir pour l’avenir.

Pour ceux qui n’ont pas perdu leur emploi, comment peuvent-ils protéger leurs finances contre l’épidémie de coronavirus?

Assurez-vous que vos besoins de dépenses à court terme sont satisfaits, ce qui signifie que vous avez suffisamment d’argent en épargne ou en comptes courants (par opposition à la bourse) pour couvrir vos dépenses pour le mois ou les deux prochains.

Merci à M. Frankel d’avoir partagé son expertise pendant cette période où il y a tant de questions en suspens et où le stress peut rendre les choses confuses et accablantes.

Auteur: Sarah Evans

Suivez @prsarahevans

Sarah Evans, fondatrice de Sevans Strategy et Sevans Digital PR, est une stratège numérique et correspondante de marque mondiale, qui travaille avec des entreprises du monde entier pour créer et améliorer leurs stratégies sociales et numériques, prodiguant des conseils sur l’image de marque, le marketing, la publicité et les relations publiques. De plus, Sarah est correspondante numérique pour plusieurs sociétés, dont… Voir le profil complet ›