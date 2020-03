Entrepreneur Franchise 500 Rank: 61

Investissement initial: 89619 $ à 125 023 $

Frais de franchise initiale: 37 500 $ à 51 500 $

Nouvelles unités en 2019: -16 unités (-0,9%)

Fondée en 1979 et franchisée depuis 1980, Merry Maids compte plus de 1000 franchises de nettoyage aux États-Unis, reposant sur un ménage de deux personnes pour ses franchisés. Son site Web répertorie certains des plus grands marchés inexploités de l’entreprise, notamment New York et Cleveland.

.