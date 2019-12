8 étapes simples pour améliorer votre pointage de crédit

Si vous avez commis des erreurs de crédit ou rencontré des difficultés financières dans le passé et que votre pointage de crédit en a souffert, vous aurez probablement du mal à vous qualifier pour des produits de crédit et des prêts tels qu'une hypothèque, un crédit-bail, des cartes de crédit, etc. . Cela peut continuer d'avoir un impact négatif sur une situation financière déjà difficile.

Heureusement, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour vous aider à reconstruire votre pointage de crédit et à vous ouvrir pour pouvoir prétendre à des crédits et des prêts qui peuvent améliorer votre situation financière globale.

Voici 8 choses que vous pouvez faire pour augmenter votre pointage de crédit:

Surveillez votre dossier de crédit et votre pointage

Des études ont montré que jusqu'à 1 personne sur 5 a signalé des erreurs dans ses bureaux de crédit qui ont eu un impact négatif sur ses notes de crédit et ont empêché ces personnes de se qualifier pour des produits de crédit tels que les cartes de crédit, les hypothèques, le refinancement à domicile, etc. .

Lorsqu'il s'agit de financer votre maison en obtenant un prêt hypothécaire ou un refinancement, travailler avec un courtier hypothécaire expérimenté peut être votre meilleur pari pour obtenir l'approbation du taux le plus bas sur un prêt hypothécaire. Étant donné que les courtiers en hypothèques ont accès à des institutions de prêt non conventionnelles telles que les sociétés de fiducie et les coopératives de crédit, ainsi qu'à l'accès à des prêteurs hypothécaires privés si nécessaire, vous êtes plus susceptible d'être approuvé pour l'hypothèque même si vous avez un mauvais crédit à condition d'en avoir suffisamment. l'équité disponible dans votre maison. Le principal inconvénient de l'obtention d'un prêt hypothécaire ou d'un refinancement auprès d'un prêteur hypothécaire à risque est que vous allez payer un taux d'intérêt plus élevé et que vos conditions de prêt peuvent être plus strictes.

C'est pourquoi il est impératif de vérifier régulièrement les rapports de votre bureau de crédit TransUnion et Equifax. En faisant cela régulièrement, vous êtes plus susceptible de trouver des erreurs telles que des paiements manqués signalés qui ont été réellement effectués à temps, des informations personnelles erronées, des dettes qui ont été entièrement payées mais qui apparaissent toujours comme impayées et d'autres inexactitudes qui ne devraient pas apparaître dans votre dossier. .

En vérifiant vous-même votre rapport de solvabilité, vous n'enregistrez pas une «enquête approfondie», mais plutôt une «enquête souple» qui ne met aucun poids dans le calcul de votre pointage de crédit. Si vous parvenez à découvrir des erreurs, vous devez les signaler immédiatement et prévoir jusqu'à 30 jours pour que le bureau de crédit enquête et corrige la situation s'il détermine que les erreurs étaient en fait des erreurs. En corrigeant les erreurs sur votre rapport de crédit, vous pouvez vous attendre à voir une amélioration presque immédiate de votre pointage de crédit.

Payez vos factures à temps

Votre historique de paiement a le plus grand impact sur votre pointage de crédit. Il contribue pour environ 35% de votre pointage de crédit. En payant régulièrement vos factures à temps, vous pouvez améliorer considérablement votre pointage de crédit. Ne manquez qu'un ou deux paiements et votre pointage de crédit peut en souffrir énormément. Voici quelques informations supplémentaires pour vous aider à mieux comprendre comment votre historique de paiement et d'autres facteurs affectent votre pointage de crédit.

Même si vous manquez un petit paiement de 50 $, cela peut nuire à votre pointage de crédit et les paiements manqués ou en retard restent dans votre dossier de crédit jusqu'à 6 ans.

Gardez un faible équilibre

La façon dont vous utilisez votre crédit et le rapport entre les soldes que vous portez par rapport à vos limites de crédit réelles joueront un grand rôle dans le calcul de votre pointage de crédit. Ce ratio est appelé ratio d'utilisation. En règle générale, pour maintenir une «bonne santé de crédit» ou pour aider à améliorer votre pointage de crédit, il est important de maintenir votre ratio en dessous de 30%. Cela signifie que vous devriez toujours essayer d'avoir vos soldes totaux inférieurs à 30% de vos limites de crédit totales.

Par exemple, supposons que vous avez 2 cartes de crédit. L'une de vos cartes de crédit a une limite de 3 000 $ et l'autre une limite de 7 000 $. Au total, vous disposez de 10 000 $ de crédit disponible sur vos cartes de crédit. Imaginons maintenant que vous ayez un solde de 1 000 $ sur une carte et un solde de 2 000 $ sur l'autre carte. Au total, vous avez 3 000 $ à payer sur vos cartes de crédit.

Maintenant, divisez le solde total de 3 000 $ par la limite de crédit totale de 10 000 $ et multipliez ce nombre par 100. Cela vous donnera un taux d'utilisation de 30% en utilisant cet exemple. Si vous êtes dans le ratio de 30%, votre pointage de crédit commencera probablement à s'améliorer assez rapidement. Si vous dépassez ce ratio, votre pointage de crédit commencera probablement à diminuer.

Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour réduire votre taux d'utilisation actuel si votre taux est un peu élevé:

Si vous êtes suffisamment discipliné pour maintenir votre solde tel quel et ne pas augmenter vos dépenses, vous pouvez demander à augmenter les limites de crédit sur vos cartes de crédit, votre marge de crédit et d'autres prêts.

La deuxième option, si vous êtes en mesure d'accéder à de l'argent supplémentaire ou d'économiser de l'argent supplémentaire est de rembourser vos soldes actuels afin qu'ils tombent en dessous du taux d'utilisation de 30%. Une façon de le faire est par le biais d'un prêt de consolidation de dettes, qui est plus facile à obtenir sous la forme d'un refinancement hypothécaire ou d'un prêt sur valeur domiciliaire si vous êtes un propriétaire foncier. Voici quelques informations sur la façon dont vous pouvez obtenir un prêt de consolidation de dette sous la forme d'un prêt sur valeur domiciliaire ou d'une deuxième hypothèque en utilisant la valeur nette disponible que vous avez dans votre maison ou votre propriété.

Gardez les anciens comptes de crédit ouverts

Le temps pendant lequel vous avez construit votre historique de crédit joue également un rôle important dans le calcul de votre pointage de crédit. C'est pourquoi il n'est généralement pas suggéré de fermer des comptes de crédit tant que vous êtes en mesure de les utiliser judicieusement et de maintenir des soldes bas que vous pouvez payer régulièrement. Même si vous n'utilisez pas du tout une carte de crédit, il est généralement conseillé de garder la carte ouverte et active, même si vous ne l'utilisez que pour une petite quantité tous les quelques mois. Cela contribuera à maintenir vos taux d'utilisation plus bas et augmentera également la durée de développement de votre historique de crédit.

Diversifiez votre crédit

La diversification n'est pas seulement quelque chose que les conseillers en placement suggèrent à leurs clients, mais quelque chose que les conseillers en crédit suggèrent aux consommateurs. En ayant une variété de produits de crédit et en démontrant que vous pouvez gérer les différents produits de crédit de manière responsable, cela affectera positivement votre score global.

Planifiez stratégiquement vos demandes de crédit

Saviez-vous que chaque fois qu'un créancier vérifie votre rapport de solvabilité dans le but d'examiner une demande de crédit, il est considéré comme une «enquête approfondie» sur votre bureau de crédit? Si vous faites une demande de crédit plusieurs fois en peu de temps, cela aura un impact négatif sur votre pointage de crédit. Dans le cas d'une demande de prêt hypothécaire et des achats dans plusieurs banques pour obtenir le meilleur taux, cela peut avoir un impact extrêmement négatif sur votre score.

Lorsque vous magasinez pour les taux hypothécaires les plus compétitifs, il est souvent préférable d'utiliser les services d'un courtier hypothécaire qui ne pourra effectuer qu'une seule vérification de crédit et utiliser ce même rapport parmi les divers prêteurs et banques avec lesquels ils travaillent pour faire leurs achats. le meilleur taux hypothécaire pour vous. Cela vous fera gagner du temps et sauvera également votre pointage de crédit.

Consolidez votre dette

S'assurer que vos taux d'utilisation sont bas et que vous effectuez vos paiements mensuels à temps vous aidera à améliorer et à maintenir une cote de crédit plus élevée. Un prêt de consolidation de dettes peut vous aider à réaliser ces deux choses si vous vous sentez dépassé par les paiements mensuels de la dette. En remboursant et en consolidant votre dette à taux d'intérêt plus élevé en un seul paiement mensuel plus petit, assorti d'un taux d'intérêt plus bas, vous améliorerez votre ratio global d'utilisation de la dette et du crédit tout en vous aidant à vous tenir au courant de vos paiements de dette et factures mensuels. .

La consolidation de la dette peut prendre différentes formes. Voici quelques exemples de types courants de prêts de consolidation de dettes:

Cartes de crédit promotionnelles à faible taux offrant des taux d'intérêt plus bas lorsque vous transférez des soldes à partir d'autres cartes de crédit

Les lignes de crédit, également appelées lignes de crédit, sont généralement assorties de taux d'intérêt beaucoup plus bas que ceux que vous payez probablement avec la plupart des cartes de crédit courantes.

Une deuxième hypothèque, un refinancement hypothécaire ou un prêt sur valeur domiciliaire peuvent tous être d'excellentes options pour consolider la dette

Obtenez une carte de crédit sécurisée

Si votre pointage de crédit est trop faible pour vous permettre de bénéficier d'un crédit, pensez à opter pour une carte de crédit sécurisée. De nombreuses banques proposent cette option comme un moyen d'aider les gens à développer ou à reconstruire leurs notations de crédit. Pour la plupart des cartes de crédit sécurisées, vous devrez verser un dépôt équivalent à la limite de crédit de la carte, mais vous devrez toujours effectuer vos paiements mensuels à temps pour le solde de la carte, et il est toujours recommandé que vous maintenez un solde inférieur à 30% de la limite de crédit totale de la carte.

Peu importe à quel point votre pointage de crédit et vos antécédents pourraient être médiocres, ces huit étapes ainsi qu'un plan réaliste et gérable pour gérer votre crédit et vos finances vous aideront à améliorer votre pointage et à reconstruire vos antécédents de crédit positifs afin que vous puissiez vous qualifier pour de précieux prêts et crédits. des produits tels que les prêts hypothécaires, les prêts automobiles et plus encore à l'avenir. Même si vous ne pouvez pas effectuer toutes les huit étapes, ça va. Même commencer par 1, 2 ou 3 de ces étapes peut vous aider à démarrer sur la voie de la récupération du crédit.