8 façons de donner aux employés les moyens d’améliorer votre CX pendant l’épidémie de COVID-19

Le service client fait partie intégrante de chaque entreprise. Et il est impératif que chaque employé s’efforce de fournir le meilleur service possible.

Mais savez-vous si vos employés sont suffisamment capables de fournir un excellent service aux clients? Y a-t-il un domaine à améliorer? Si vous n’êtes pas en mesure de répondre à ces questions, il est grand temps de veiller à responsabiliser vos employés afin qu’ils puissent mieux servir les clients. Et même si vos employés se portent assez bien, il y a toujours place à l’amélioration. Alors, investissez du temps et des ressources pour permettre à vos employés d’obtenir de meilleurs résultats.

Maintenant, la question se pose de savoir comment vous pouvez fournir les meilleurs conseils à vos employés pour obtenir des résultats optimaux. Ainsi, ci-dessous sont mentionnés 8 façons de responsabiliser vos employés afin d’améliorer votre expérience client. Voyons-les!

Formation et DEVELOPPEMENT: La formation et le développement sont essentiels pour chaque employé de temps en temps, qu’ils soient débutants ou chevronnés. Les nouveaux employés ont besoin de sessions de formation et de développement pour comprendre les bases du poste et s’aligner sur les exigences pour mieux servir le client. De même, les employés chevronnés ont également besoin de formation et de développement pour perfectionner leurs compétences et obtenir la motivation constante de s’efforcer davantage de servir les clients.

Fournir une formation sur des sujets connexes tels que l’étiquette du téléphone, les relations avec les personnes difficiles et la façon de répondre aux différents types de personnes est bénéfique pour l’ensemble du service commercial en améliorant le service client global. Pour cela, vous pouvez embaucher un formateur ou tirer parti des compétences brillantes de vos chefs d’équipe pour motiver et guider les employés.

Écoutez vos employés: C’est une bonne pratique d’écouter vos employés sur leurs problèmes et leurs points faibles afin de mieux les comprendre. Vous devez établir un lien solide avec les membres de votre équipe afin qu’ils se sentent à l’aise de partager leurs doutes, leurs problèmes et de poser des questions.

Si vous réussissez à établir ce rapport avec vos employés, vous seul comprendrez leurs profondes préoccupations. La prochaine chose que vous devez faire est de fournir une solution à leur problème et d’éliminer leurs barrages routiers afin qu’ils puissent mieux fonctionner.

En outre, vous devez également écouter vos employés pendant qu’ils font des suggestions. Souvent, les gens ont tendance à ignorer les idées que les employés donnent. Comme vos employés sont mieux connectés avec vos clients, ils les connaissent mieux sur leurs goûts, leurs aversions et leurs préférences. Par conséquent, faites au moins l’effort de les écouter et si l’idée est bonne, vous pouvez également la mettre en œuvre.

Maintenez une éthique et des valeurs élevées dans votre organisation: Vous devez maintenir une éthique et des valeurs élevées dans votre organisation afin que vos employés puissent être influencés pour mieux servir vos clients.

Recommandé pour vous Webdiffusion, 23 avril: Comme. Fav. Partager: les applications sociales arrivent à maturité pendant COVID ‑ 19

S’inscrire maintenant

Ce que vous promettez de livrer à votre client doit également se refléter dans votre comportement et cela n’est possible que si vous maintenez l’éthique et la discipline dans votre organisation.

Reconnaissez les efforts de vos employés: Lorsque vous trouvez que vos employés sont efficaces, travailleurs et fournissent un bon service client, vous devez célébrer leur succès en reconnaissant leurs efforts et en les encourageant de manière appropriée.

Cela fonctionne dans les deux sens; lorsque vos employés constatent que leurs efforts sont reconnus, ils ont tendance à se consacrer davantage à leur travail pour fournir des résultats encore plus efficaces. De plus, d’autres employés sont également motivés et se sentent positivement compétents pour travailler encore plus dur.

Commentaires périodiques: Vous devez toujours garder un œil sur la performance de vos employés en leur fournissant périodiquement des commentaires. Il est important pour les employés et l’organisation de fournir les meilleurs résultats au service client.

Lorsque vous fournissez à vos employés des commentaires, ils comprennent les domaines où ils manquent et en même temps où ils ont montré des améliorations. De cette façon, ils peuvent les améliorer davantage pour mieux servir.

Engagez davantage vos employés: Vous devez améliorer l’engagement des employés non pas parce qu’ils font simplement partie de l’organisation, mais parce qu’ils doivent se sentir émotionnellement liés à votre organisation. Il est également important d’éviter la microgestion qui entrave l’engagement des employés.

Ainsi, lorsqu’une organisation encourage et soutient un meilleur engagement des employés, elle peut offrir un meilleur service client.

Répondre aux besoins de vos employés: Lorsque vous souhaitez obtenir un excellent service client de vos employés, vous devez vous assurer que leurs besoins fondamentaux sont satisfaits. C’est parce que si vos employés ne sont pas satisfaits, ne se sentent pas pris en charge et manquent de leurs besoins de base, comment pouvez-vous vous attendre à ce qu’ils fonctionnent le mieux?

Par conséquent, il est nécessaire de répondre à leurs besoins de base, de les soutenir de temps à autre et de maintenir une atmosphère encourageante au sein de votre organisation. De cette façon, vos employés seront heureux et se sentiront fortement soutenus pour mieux servir vos clients. Vous devez penser à améliorer l’expérience des employés si vous voulez qu’ils fournissent des résultats optimaux.

Les bons outils pour le service client: Comme nous vivons dans un monde axé sur la technologie, vous devez donner accès à vos employés avec les bons outils pour le service client. C’est important parce que le logiciel d’expérience des employés les aiderait à travailler avec une plus grande efficacité et à réduire le décalage. En outre, ils augmentent également la meilleure interaction de vos employés avec les clients.

Conclusion

Ce sont donc les 8 façons de responsabiliser vos employés afin d’améliorer le service client. Faites un effort pour les intégrer dans votre organisation afin de détecter un changement positif dans vos opérations de service client.

Auteur: Vinod Janapala

Vinod Janapala est Senior Marketing Manager chez piHappiness – Customer Feedback App & Survey Software. piHappiness est un logiciel de rétroaction des meilleurs clients conçu pour recueillir les commentaires des clients sur les tablettes Web, iPad et Android. Vinod est passionné par des sujets tels que le marketing, les défis SaaS et la croissance personnelle.… Voir le profil complet ›