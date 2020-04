8 façons d’entraîner votre esprit à réussir pendant des périodes incertaines

Avril

Si votre esprit regorge de tonnes d’idées commerciales potentielles mais que vous ne trouvez jamais le courage de les concrétiser, ou si vous êtes déjà à mi-chemin et que vous vous doutez plus souvent qu’autrement, il est peut-être temps de travailler sur votre approche de la façon dont vous faites des affaires en ces temps incertains.

Être entrepreneur, ce n’est pas seulement une question de créativité et d’ambition – c’est aussi avoir le bon état d’esprit pour faire bouger les choses. Heureusement, il existe des moyens par lesquels vous pouvez entraîner votre esprit à mieux réussir dans toutes les affaires.

1. Échangez la peur contre la curiosité

S’il y avait une description de travail pour un entrepreneur, s’aventurer dans l’inconnu en ferait certainement partie. Pour beaucoup, c’est une perspective effrayante – vous explorez des domaines d’activité dans lesquels vous n’avez aucune expérience solide. Si vous êtes chanceux (et vraiment bon dans ce que vous faites), vous pourriez même être la première personne à envisager de faire les choses de cette façon.

Si la peur de prendre un risque trop grand ou de prendre des décisions impopulaires vous gêne, pensez plutôt à la curiosité et à l’exploration. Chaque fois que vous vous sentez anxieux, dites-vous que vous êtes simplement curieux de savoir quel sera le résultat final. Cela vous rendra plus ouvert à l’expérimentation et vous donnera plus de courage pour essayer de nouvelles choses.

2. Faites des choses qui vous font peur

Une fois par jour, si vous pouvez le gérer. Prenez des risques, grands et petits, aussi souvent que possible. Cela entraînera votre esprit à être plus résistant au stress qui s’accompagne généralement de risques et vous rappellera que la plupart du temps, rien de si terrible ne se produira si vous échouez. Il n’est pas nécessaire d’être téméraire – mais il y a toutes les raisons d’être décisif et confiant dans vos décisions.

3. Apprenez à faire confiance à votre instinct

La capacité de penser rapidement et d’être décisif aux bons moments peut faire ou défaire votre carrière en affaires. La bonne nouvelle est que, le plus souvent, votre premier instinct sera le meilleur guide pour prendre une décision rapide. Le seul défi est d’apprendre à faire confiance à cet instinct.

La meilleure façon de le faire est de pratiquer, à la fois sur les grandes et les petites décisions. Chaque fois que vous êtes confronté à un choix, faites attention à ce que votre instinct vous dit – et agissez en conséquence. Bientôt, vous verrez que cela ne vous égarera pas et apprendrez à lui faire confiance.

4. Appréciez-vous

Il est extrêmement important de planifier à l’avance et de se fixer des objectifs précis, mais il est tout aussi important de reconnaître le chemin parcouru. Prenez un moment chaque jour pour évaluer les progrès que vous avez réalisés et appréciez-vous d’avoir suivi vos objectifs et vos idées commerciales.

Même si les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu, chaque échec perçu est une expérience d’apprentissage – donc, à la fin de chaque journée, il y aura toujours quelque chose pour lequel se sentir reconnaissant et avoir du succès.

5. Reconnaissez votre succès dans le présent

C’est une bonne idée de rester concentré sur votre objectif final. Cependant, si vous pensez toujours à votre succès comme quelque chose de lointain, vous aurez toujours l’impression de ne pas en faire assez pour l’atteindre.

Plutôt que de penser à votre succès au futur, essayez de le considérer dans le présent dans votre esprit. Au lieu de penser “un jour, je vais y arriver”, pensez: “je le fais déjà”. Et c’est parfaitement vrai – chaque jour passé à travailler sur votre objectif fait partie du succès que vous visez.

6. Apprenez à demander ce que vous voulez

Demander ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin – en particulier si vous ne pensez pas pouvoir l’obtenir – peut être difficile au début. Il est cependant important de surmonter cet obstacle particulier et de commencer à être direct sur vos attentes.

Par exemple, décidez de vos prix en fonction de ce que vous voulez gagner, plutôt que de ce que vous pensez que les autres seront prêts à payer. Bien sûr, vous devez toujours être réaliste avec vos attentes, mais ne vous vendez pas à découvert. Même si cela prend un certain temps, vous finirez par obtenir ce que vous demandez – avec un sérieux regain de confiance.

7. Faites de l’exercice et restez en bonne santé

C’est plus qu’un cliché d’entraide: un corps sain et bien nourri favorise une pensée saine. Essayez de faire de l’exercice régulièrement – cela vous aidera non seulement à contrôler votre niveau de stress, mais vous donnera également un temps productif en dehors du travail.

L’amélioration de votre condition physique améliorera votre confiance, et c’est également extrêmement important pour parvenir à un état d’esprit d’entreprise réussi. Une alimentation saine pour accompagner le programme d’exercice vous fera vous sentir moins fatigué et prêt à relever les défis mentaux et physiques de la gestion d’une entreprise prospère.

8. Cherchez un renforcement positif, coupez les opposants

Tous les êtres humains sont impressionnables dans une certaine mesure. Et quelle que soit votre entreprise ou votre position, il y aura toujours quelqu’un qui essaiera de le faire tomber. Bien sûr, la critique peut être constructive – mais elle peut aussi être très destructrice et vous faire douter de vous-même.

Vous entourer de personnes qui vous soutiennent – qu’il s’agisse d’amis, de membres de la famille ou de conseillers professionnels – vous aidera à vous sentir plus confiant et motivé.

