8 façons dont les propriétaires d’entreprise peuvent profiter du programme fédéral de stimulation

Des prêts au chômage et plus encore, les opportunités sont nombreuses. Agissez maintenant.

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Il existe une stratégie pour maximiser tous les avantages du récent plan de relance de 2 000 milliards de dollars du Congrès en réponse à la pandémie de COVID-19. Il ne s’agit pas simplement de postuler au programme de protection des chèques de paie (PPP) ou de puiser dans votre 401k. En fait, il y a en fait huit éléments clés de la loi qui peuvent aider les propriétaires d’entreprise sous une forme ou une autre. Sachez également que la définition de «propriétaire de petite entreprise» englobe beaucoup de gens, y compris vous!

Cela signifie les propriétaires uniques, les propriétaires de LLC, les propriétaires / actionnaires de S corp, ceux qui ont des employés et ceux qui n’en ont pas. N’oubliez pas, cela inclut l’économie des gig, qui englobe tout le monde, des pilotes Uber à ceux qui vendent des produits sur le Web comme une activité secondaire.

Voici les huit sujets que vous devez au moins vous familiariser lors de l’élaboration d’un plan stratégique avant de rencontrer vos conseillers:

Contrôles de stimulation

Prêts en cas de catastrophe économique (EIDL)

Programme de protection des chèques de paie (PPP)

Abstention du prêt SBA

Accès accru aux comptes de retraite

Chômage

Congé de maladie payé

Congé familial pour raison médicale (FMLA)

Surtout, n’oubliez pas que cette loi vous permet, en tant que propriétaire d’entreprise, de profiter de plusieurs stratégies. Ne vous fiez pas aux informations erronées trouvées sur le Web pour vous dire ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Étudiez cela et utilisez-le pour vous guider. Parlez à votre banquier, CPA, avocat ou conseiller commercial. Vous êtes le capitaine de votre navire!

Connexes: 3 étapes financières que les propriétaires de petites entreprises devraient prendre dès maintenant

Profitez de plusieurs stratégies

Ne vous concentrez pas uniquement sur les deux prêts (EIDL et PPP). Un propriétaire d’entreprise sage avec différents types d’opérations pourrait constater que les huit stratégies pourraient aider leur entreprise, elles-mêmes et leur famille. Donc, juste parce que vous pensez que vous êtes une petite entreprise ou que vous n’avez pas d ‘«employés», la disposition relative aux congés de maladie payés, par exemple, ne s’appliquerait pas à vous. Faux.

Inversement, ne pensez pas que vous êtes trop gros pour considérer comment tirer parti de plusieurs stratégies à la fois. Ce n’est pas parce que vous n’avez pas mis à pied d’employés ou fermé vos portes que vous ne pouvez pas profiter de l’EIDL pour un bien locatif que vous possédez, par exemple.

De plus, comme j’ai présenté ces informations vitales aux propriétaires d’entreprise dans plusieurs webinaires au cours de la semaine dernière, je ferais référence à huit stratégies et regrouper l’EIDL et le PPP dans le même avantage. Cependant, je me rends compte qu’il s’agit de deux prêts très différents et qui peuvent bénéficier aux propriétaires d’entreprise de différentes manières. (Et oui, vous pouvez appliquer à la fois à l’EIDL et au PPP. Plus d’informations à ce sujet ci-dessous.) Alors, allons-y …

Contrôles de stimulation: dois-je me qualifier et quand vais-je obtenir le mien?

C’est le premier sur ma liste parce que la majorité des Américains, y compris vous, le propriétaire d’une petite entreprise, en obtiendront un. Les paiements seront de 1 200 $ pour les particuliers, de 2 400 $ pour les couples mariés et de 500 $ de plus pour chaque enfant de moins de 18 ans. Malheureusement, c’est là que les choses se compliquent.

Voici qui ne recevra pas de chèque de relance:

Les célibataires gagnent plus de 99 000 $ (commence progressivement à 75 000 $).

Les couples mariés gagnent plus de 198 000 $ (commence à disparaître progressivement à 150 000 $).

Enfants de 18 ans ou moins.

Les étudiants de niveau collégial âgés de 18 à 24 ans qui sont déclarés à charge sur la déclaration de revenus de leurs parents.

Étrangers non résidents.

Les personnes qui n’ont pas produit de déclarations de revenus 2018 et 2019.

Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré le 30 mars qu’ils seraient déposés sur les comptes bancaires des Américains “dans les trois semaines”. Cependant, certains d’entre vous peuvent demander: “Comment l’IRS connaît-il mon compte bancaire?”

Si vous avez donné à l’IRS vos informations bancaires lorsque vous avez produit votre déclaration de revenus 2018 ou 2019, c’est là qu’ils déposeront votre chèque. Cette méthode devrait couvrir beaucoup de gens. L’année dernière, environ 92 millions de personnes ont reçu des remboursements par dépôt direct. Cela représente environ 82% des personnes qui ont reçu des remboursements et près de 60% de tous les déclarants.

Si l’IRS n’a pas vos informations bancaires, il vous enverra votre diable à l’adresse indiquée sur la déclaration de revenus. Si votre adresse a changé et que vous craignez que votre courrier ne soit pas transmis, vous pouvez aller ici pour mettre à jour votre adresse avec l’IRS. En 2008, lorsque le gouvernement a distribué des fonds de relance similaires, les dépôts ont été effectués sur une période de trois semaines, tandis que les chèques papier ont été envoyés par la poste sur une période de 10 semaines. Selon la législation, l’IRS a jusqu’à la fin de 2020 pour transférer les paiements.

Maintenant, si vous n’avez pas encore produit de déclaration de revenus pour 2019, c’est OK. L’IRS s’appuiera sur vos formulaires 2018 pour obtenir vos coordonnées et consulter votre revenu brut ajusté pour voir si vous êtes admissible. Cependant, si vous n’avez pas déposé de demande pour 2018 ou 2019, produisez immédiatement au moins une simple déclaration. Cela vous qualifiera pour recevoir le stimulus.

Si vous êtes sur la sécurité sociale et n’avez pas produit de déclaration de revenus depuis quelques années (parce que vous n’étiez pas obligé de le faire), le Département du Trésor a déclaré mercredi soir que vous ne serez pas obligé de produire une “simple déclaration de revenus” pour recevoir un contrôle de relance. Le gouvernement sait déjà qui vous êtes et vous enverra le chèque.

Cela dit, voici le buzzkill: ce n’est pas de “l’argent gratuit”. Il s’agit essentiellement d’une avance sur votre remboursement d’impôt pour 2020. Autrement dit, il s’agit d’un crédit d’impôt anticipé que vous verrez sur votre déclaration de revenus lors de votre déclaration au printemps prochain.

À emporter: Assurez-vous que votre adresse est à jour avec l’IRS, vous avez produit une déclaration 2018 ou 2019, et si vous n’avez pas réclamé vos enfants de plus de 18 ans dans votre déclaration précédemment, demandez-leur de déposer une simple déclaration immédiatement pour 2019.

Prêts en cas de catastrophe économique (EIDL)

Certains d’entre vous voudront peut-être vous adresser directement au PPP, dans lequel les prêts peuvent être annulés. Non! Vous pouvez également obtenir le prêt EIDL et l’utiliser à des fins différentes. Je parle de ce prêt avant de décrire le PPP pour plusieurs raisons. Premièrement, vous pouvez postuler en ligne immédiatement sans avoir à parler à un banquier, et deuxièmement, vous pouvez recevoir jusqu’à 10 000 $ beaucoup plus rapidement et obtenir ce montant pardonné. Voici les détails ….

Ces types de prêts existent depuis longtemps et ont été utilisés dans le passé par ceux dont les entreprises ont été endommagées par une catastrophe naturelle. Étant donné que le président Trump a essentiellement désigné l’ensemble du pays comme zone sinistrée, ces prêts relèvent de la loi CARES et sont désormais accessibles à tous les propriétaires d’entreprise. Ils ont également été améliorés avec un chèque de secours immédiat de 10 000 $ (pour ceux qui en font trop pour obtenir le chèque de relance, c’est votre chance d’encaisser et d’obtenir de l’aide pour votre entreprise).

La SBA a toujours offert de nombreuses conditions favorables dans ses EIDL:

Désormais en vertu de la loi CARES, les dispositions élargies de l’EIDL comprennent également les éléments suivants:

L’EIDLS peut être approuvé par le SBA sur la base uniquement de la cote de crédit du demandeur (pas de capacité de remboursement et aucune déclaration de revenus n’est requise). Le gouvernement a précisé qu’une faillite antérieure ne vous disqualifie pas.

Les EIDLS inférieurs à 200 000 $ peuvent être approuvés sans garantie personnelle, aucun bien immobilier en garantie et prendront une sûreté générale sur les biens commerciaux.

Il élargit l’accès aux propriétaires uniques ou aux entrepreneurs indépendants et à tous les organismes sans but lucratif, y compris 501 (c) (6) s.

Les subventions en espèces d’urgence de 10 000 $ sont les éléments les plus intéressants de la loi. Les emprunteurs peuvent recevoir 10000 $ sous forme d’avance de fonds pour une subvention d’urgence qui peut être pardonnée s’ils sont dépensés en congés payés, en conservant la masse salariale, en augmentant les coûts en raison de la rupture de la chaîne d’approvisionnement, des paiements d’hypothèque ou de location ou des obligations de remboursement qui ne peuvent être satisfaites en raison de la perte de revenus.

De plus, les candidats peuvent obtenir de l’argent d’urgence même s’ils ne sont pas admissibles à des fonds supplémentaires. Étant donné que les décisions de prêt sont basées sur l’autocertification et la cote de crédit du demandeur, le processus d’examen est censé se dérouler rapidement. CARES renonce également à l’exigence selon laquelle vous ne pourrez pas obtenir de crédit ailleurs. Cela signifie que vous pouvez postuler même si vous avez déjà une ligne de crédit.

Vous pouvez commencer immédiatement et demander ces prêts directement via le SBA à l’adresse www.SBA.gov/disaster. Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous avec un banquier pour démarrer le processus de prêt.

En outre, comme je l’ai indiqué ci-dessus, vous pouvez réellement demander à la fois les prêts EIDL et PPP. N’écoutez pas quelqu’un qui dit que vous ne pouvez pas. La raison pour laquelle il y a confusion est qu’il y a une restriction particulière: la divulgation vient de la demande de PPP. Il vous demande si vous avez reçu des fonds EIDL. Les directives de la loi indiquent que vous devez divulguer si vous avez présenté une demande, mais les banquiers ne le demandent pas actuellement, et l’application actuelle ne le demande pas non plus (ce qui sera probablement mis à jour). Pour l’instant, je vous suggère de suivre l’écrit et tout ce qui se trouve sur l’application. Vous devez signer et certifier que les informations sont correctes sur l’application, et mentir serait une fraude bancaire. Ne mentez pas! D’un point de vue stratégique, demandez d’abord le PPP, puis l’EIDL si vous êtes concerné ou si l’application est mise à jour.

Si vous postulez pour les deux et les drapeaux bancaires en tant que tels, ce n’est pas la fin du monde. Le montant du PPP serait simplement réduit des 10 000 $ de fonds d’urgence, mais vous pouvez toujours obtenir les fonds à long terme de l’EIDL qui ne sont pas pardonnés.

L’autre restriction est que si vous souhaitez recevoir une «remise de dette» pour les 10 000 $ de l’argent EIDL, ou tout fonds que vous recevez dans le cadre du PPP, les fonds ne peuvent pas être utilisés ou comptabilisés pour les deux prêts. Par exemple, si vous utilisez le PPP pour les dépenses salariales pendant la période appropriée et que vous recevez une remise de dette, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes dépenses salariales pour obtenir la remise des 10 000 $. Cependant, vous pouvez utiliser l’argent EIDL pour d’autres choses comme le loyer et obtenir le pardon de 10 000 $ avec une dépense différente, ou utiliser l’argent pour la paie après la période PPP.

Enfin, soyons honnêtes – ce n’est pas un prêt pour démarrer une nouvelle entreprise. Vous devez être en affaires au 31 janvier 2020 pour être admissible. Il s’agit de construire ou de sauver votre entreprise après les dégâts du coronavirus, que vous devrez expliquer pour obtenir ce prêt. Plus important encore, il s’agit d’un prêt que vous devrez rembourser. Si votre entreprise était déjà sous assistance respiratoire avant COVID-19, il est peut-être temps de reconsidérer vos plans futurs plutôt que de vous endetter davantage.

À emporter: Déposer immédiatement les fonds d’urgence de 10 000 $ de l’EIDL et continuer à fournir / télécharger des informations pour obtenir un prêt plus important si nécessaire. Vous pouvez toujours vous retirer du processus si vous décidez plus tard que vous n’avez pas besoin de l’argent. Prévoyez d’utiliser ces fonds pour d’autres choses que le PPP (si vous en faites la demande également), mais en attendant, lancez-vous afin de ne pas manquer le prêt si vous en avez besoin.

Programme de protection des chèques de paie (PPP)

Ce prêt est tout simplement historique. C’est une opportunité incroyable pour un propriétaire de petite entreprise d’obtenir un prêt pour aider à couvrir les coûts salariaux (et quelques autres coûts également), avec le potentiel de le faire pardonner complètement et de ne jamais devoir rembourser un centime.

Pour être admissible, une entreprise doit avoir moins de 500 employés, montrer qu’elle était en affaires au plus tard le 15 février 2020 et peut certifier que l’entreprise a été économiquement touchée par le coronavirus, ou même que l’incertitude économique rend le prêt nécessaire .

Le prêt peut atteindre 10 millions de dollars, mais le montant que chaque entreprise obtient est basé sur ses coûts salariaux. Le montant auquel vous êtes admissible est basé sur 2,5 fois vos coûts salariaux mensuels moyens. Votre masse salariale moyenne mensuelle est calculée en fonction de votre masse salariale précédente de 12 mois. Prenez le nombre moyen de paies mensuelles et multipliez-le par 2,5. Par exemple, si votre masse salariale moyenne mensuelle était de 20 000 $, vous seriez alors admissible à un prêt PPP de 50 000 $.

La vraie beauté de ce prêt est que si vous utilisez l’argent pour la paie, le loyer, les obligations hypothécaires, les services publics et autres obligations à dette fixe dans les huit premières semaines après les fonds du prêt, la dette est complètement annulée! Cependant, si le nombre d’employés à temps plein est réduit au cours de cette période ou si vos coûts salariaux sont réduits de 25% ou plus, le montant du prêt éligible à la remise sera réduit.

Quels que soient les fonds auxquels vous n’êtes pas pardonnés, convertissez-les en un prêt de deux ans presque sans intérêt. Le projet de loi autorisait un taux maximal de 4%, mais les directives émises par les États-Unis Le Trésor déclare que le taux maximum serait de 0,5%.

Pour obtenir cet incroyable prêt PPP, un propriétaire d’entreprise doit faire une demande auprès d’un agent de crédit SBA dans une banque. Un échantillon de la demande de prêt a été publié par la SBA, mais vous obtiendrez un package de prêt de votre banquier que vous devrez passer avec la banque. La banque qui accorde le prêt déterminera le montant de la remise du prêt en fonction des critères ci-dessus. L’entreprise demandera l’annulation du prêt avec des preuves à la banque, et la banque aura 60 jours pour approuver ou refuser l’annulation.

Comme je l’ai indiqué ci-dessus, mais cela vaut la peine de le répéter, vous pouvez réellement demander à la fois les prêts EIDL et PPP. N’écoutez pas quelqu’un qui dit que vous ne pouvez pas. La raison de la confusion est due à une divulgation importante et à une restriction particulière. La divulgation vient sur l’application PPP. Il vous demande si vous avez reçu des fonds EIDL. Les directives de la loi indiquent que vous devez divulguer si vous avez présenté une demande, mais les banquiers ne le demandent pas actuellement, et l’application actuelle ne le demande pas non plus (ce qui sera probablement mis à jour). Pour l’instant, je vous suggère de suivre l’écrit et tout ce qui se trouve sur l’application. Vous devez signer et certifier que les informations sont correctes sur l’application, et mentir serait une fraude bancaire. Ne mentez pas! D’un point de vue stratégique, demandez d’abord le PPP, puis l’EIDL si vous êtes concerné ou si l’application est mise à jour.

Si vous postulez pour les deux et les drapeaux bancaires en tant que tels, ce n’est pas la fin du monde. Le montant du PPP serait simplement réduit des 10 000 $ de fonds d’urgence, mais vous pouvez toujours obtenir les fonds à long terme de l’EIDL qui ne sont pas pardonnés.

L’autre restriction est que si vous souhaitez recevoir une remise de dette pour les 10 000 dollars de l’EIDL ou tout autre fonds que vous recevez dans le cadre du PPP, les fonds ne peuvent pas être utilisés ou comptabilisés pour les deux prêts. Par exemple, si vous utilisez le PPP pour les dépenses salariales pendant la période appropriée et que vous recevez une remise de dette, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes dépenses salariales pour obtenir la remise des 10 000 $. Cependant, vous pouvez utiliser l’argent EIDL pour d’autres choses comme le loyer et obtenir le pardon de 10 000 $ avec une dépense différente ou utiliser l’argent pour la paie après la période PPP.

À emporter: Déterminez si le PPP fonctionne pour votre entreprise, et faites-le en calculant les chiffres sur votre liste de paie pour les 12 derniers mois. S’il semble que le programme pourrait fonctionner pour vous, contactez immédiatement un agent de crédit qualifié SBA dans une banque et démarrez le processus de demande. Connectez-vous dès que possible si vous recherchez ce prêt.

Abstention du prêt SBA

Certains d’entre vous ont peut-être déjà un ou plusieurs prêts SBA dans votre entreprise que vous avez utilisés pour l’équipement, l’expansion ou même l’immobilier, y compris votre propre immeuble. S’il s’agit d’un prêt SBA 7 (a), 504 ou micro, la loi CARES exige que le gouvernement effectue automatiquement les paiements pour vous au cours de la prochaine période de six mois commençant le 1er avril 2020.

J’utilise le mot abstention parce que c’est un programme unique et pas simplement un congé de paiement. Le gouvernement couvrira littéralement les paiements, y compris le principal et les intérêts, pour les six prochains mois. À la fin de cette période, le solde de votre hypothèque sera réduit, votre crédit ne sera pas affecté, vous n’aurez pas à réclamer les paiements effectués en votre nom et vous reviendrez à votre cycle de paiement habituel.

En fait, dans ma situation particulière (j’ai un prêt SBA 504), mon prêteur m’a envoyé un e-mail que je n’avais même pas besoin de demander la prestation. C’était automatique!

À emporter: Maintenant, je ne vous suggère pas d’attendre et d’espérer que votre banque le fera pour vous. Si vous n’avez pas eu de nouvelles de votre agent de service de prêt ou de votre banque et que vous disposez du prêt SBA approprié qui est éligible, contactez toutes les personnes concernées et assurez-vous que cela se produit.

Accès accru aux comptes de retraite

C’est une excellente stratégie à court terme pour accéder à de l’argent en attendant d’autres avantages, mais pas une bonne stratégie à long terme. Tirer parti de vos comptes de retraite, ou certains pourraient dire “piller” vos économies et votre retraite futures, est une proposition très dangereuse.

Si vous me demandiez si c’était une bonne idée pour vous, vous feriez mieux de me vendre sur l’un des deux points suivants: 1. Vous allez utiliser l’argent à court terme et le rembourser via vos prêts EIDL ou PPP, ou 2. Votre entreprise est tellement incroyable que ce prêt est une évidence. Sinon, je réfléchirais à deux ou trois fois avant de toucher à cet argent sacré.

Maintenant, en supposant que vous devez utiliser votre argent de retraite, la nouvelle loi CARES a donné de merveilleux avantages et avantages sur la façon d’y accéder:

Augmentation des provisions pour prêts pour 401k. Premièrement, la nouvelle loi augmente le montant que vous pouvez vous prêter de votre propre 401 (k) de 50 000 $ à 100 000 $. Historiquement, cela représentait 50% de la valeur de votre compte, ou 50 000 $, le montant le moins élevé étant retenu. Il n’y a pas d’impôts ni de pénalités à payer lorsque vous contractez le prêt, et tant que vous remboursez le prêt, c’est une occasion sans impôt ni pénalité d’accéder à votre propre épargne-retraite tôt. Vous avez cinq ans pour rembourser le prêt 401 (k), et il doit être remboursé en versements sensiblement égaux, au moins trimestriellement, dans les cinq ans. Un paiement forfaitaire à la fin du prêt n’est pas acceptable. Le taux d’intérêt pour les prêts 401 (k) est actuellement de 5,25%. Selon la loi, le taux d’intérêt à appliquer est un taux «commercialement raisonnable». Cela a été interprété par l’industrie et l’IRS / DOL comme un taux préférentiel plus 2% (le taux préférentiel est actuellement de 3,25%).Distributions sans pénalité depuis n’importe quel compte de retraite. Ensuite, la nouvelle loi crée également une règle de distribution anticipée sans pénalité selon laquelle les contribuables de moins de 59 ans et demi peuvent recevoir une distribution de compte sans pénalité de leur compte de retraite jusqu’à 100000 $. Cela comprend les IRA, Roth IRA, SEP IRA, SIMPLE IRA, 401 (k) s, les régimes de retraite, 457 plans et 403 (b) plans. La pénalité de retrait anticipé de 10% est annulée, mais vous êtes imposé sur les fonds traditionnels distribués. Cependant, la disposition spéciale de distribution vous permet de rembourser le compte de retraite sur une période de trois ans. Vous pouvez effectuer plusieurs versements sur le compte ou un paiement forfaitaire sur le compte d’ici la fin de la fenêtre de trois ans. Il s’agit d’une excellente option, car elle permet à ceux qui peuvent se remettre sur pied financièrement de remettre les fonds dans leur compte de retraite. Et si vous le faites, vous éviterez toute taxe sur la distribution. L’option de distribution sans pénalité est disponible sur les distributions admissibles effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

À emporter: Examinez tous les soldes de vos comptes dans vos comptes de retraite et décidez si vous avez vraiment besoin d’argent et si cela en vaut la peine pour accéder à ces comptes. Si c’est le cas, contactez le dépositaire, le courtier ou l’administrateur de votre compte le plus rapidement possible pour lancer le processus.

Prestations de chômage pour les travailleurs indépendants

N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas uniquement de chômage pour vos employés de base. Avez-vous employé votre conjoint ou vos enfants dans le passé? Travaillent-ils toujours pour vous dans ce verrouillage COVID-19? Devriez-vous prétendre au chômage plutôt que de poursuivre le prêt PPP? Il y a beaucoup d’options auxquelles vous n’avez peut-être pas pensé.

De plus, ce qui était si choquant à propos de cette nouvelle loi, c’est que, pour la première fois dans l’histoire, le gouvernement accordait des prestations de chômage fédérales aux travailleurs indépendants, ce qui était du jamais vu dans le passé. En outre, la nouvelle loi étend les prestations de chômage, avec une prestation fédérale supplémentaire en plus des prestations normales de l’État.

En vertu de la nouvelle loi, les prestations de chômage de l’État ont été augmentées de 13 semaines supplémentaires, pour un total de 39 semaines. L’admissibilité régulière au chômage de l’État est généralement de 26 semaines. Les avantages peuvent varier de 200 $ à 550 $ par semaine, selon l’État.

Ensuite, le gouvernement fédéral verse 600 $ par semaine, en plus de l’avantage de l’État. Mais pour obtenir la prestation fédérale, vous devez d’abord être approuvé pour le chômage de l’État.

À titre d’exemple stratégique, un propriétaire d’entreprise peut licencier un membre de sa famille qui était légitimement sur la liste de paie afin qu’il puisse prétendre au chômage, demander le prêt PPP pour sa propre masse salariale (qui est pardonnée), demander l’EIDL pour les 10000 $ immédiats (ce qui peut également être pardonné), puis avant de mettre fin au membre de la famille, accordez-lui un congé de maladie payé pendant deux semaines (voir ci-dessous). C’est le pouvoir d’une stratégie coordonnée.

Connexes: l’innovation prévaut en temps de crise

Donc, si vous voulez obtenir des prestations de chômage, je voulais vous présenter quelques étapes de base. Sachez que ceux-ci peuvent varier en fonction de votre situation et de l’état dans lequel vous vivez, mais ils sont certainement un excellent point de départ:

Si vous avez des employés de base que vous avez dû mettre en congé ou licencier, c’est à eux de réclamer le chômage, ce qu’ils feront probablement.

Avez-vous eu des membres de votre famille sur votre liste de paie (W-2), pas 1099 sous-marins, au cours de la dernière année?

Si oui, nous voulons déterminer s’il est préférable de les garder sur la liste de paie ou de les laisser prétendre au chômage.

Si nous décidons de prétendre au chômage, nous passerons à l’étape 4.

En tant que propriétaire d’entreprise, vous vous éloignez complètement de l’entreprise et n’avez aucune autre source de revenu gagné? Cela signifie que l’entreprise ne fait pas de profit ou que vous la fermez complètement?

Recherchez les exigences de votre état pour être admissible à l’emploi. Cela signifie déterminer la période de base pendant laquelle un employé doit avoir travaillé, combien il a reçu et quels seraient les avantages. Décidez si cela vaut la peine de postuler.

Obtenez votre demande de chômage d’État. Ceci est obligatoire.

Afin d’obtenir le «kicker» fédéral de 600 $ par semaine, vous devez d’abord être approuvé pour le chômage de l’État et recevoir cette prestation comme indiqué ci-dessus.

Les personnes qui n’ont pas été mises à pied ou qui ne peuvent pas travailler pour diverses raisons liées au coronavirus seraient également éligibles aux contrôles du chômage. Ces raisons incluraient un cas où ils ont été diagnostiqués avec un coronavirus, attendaient un diagnostic ou avaient un membre de la famille diagnostiqué avec la maladie. Les personnes qui devaient commencer un travail et qui ne pouvaient pas le faire parce que leur futur lieu de travail avait été fermé en raison du coronavirus seraient également éligibles. Enfin, les personnes dont le chef de famille est décédé directement des suites d’un coronavirus seraient éligibles.

À emporter: Commencez par les étapes 1 et 2 ci-dessus et voyez si les prestations de chômage pourraient fonctionner pour votre petite entreprise et votre cercle familial.

Congé de maladie payé d’urgence (EPSL)

Lorsque le président Trump a signé la Families First Coronavirus Response Act, la nouvelle loi exigeait désormais que certains employeurs fournissent l’EPSL dans certaines circonstances. Il prend effet le 2 avril 2020 et expirera le 31 décembre 2020.

C’est une loi inouïe qui n’a jamais été publiée auparavant. Essentiellement, les employés admissibles (voir les six raisons ci-dessous) peuvent recevoir un congé payé jusqu’à deux semaines à l’avance (sans travailler), et le gouvernement fédéral le paiera.

Seuls les employeurs de moins de 500 employés, y compris les agences publiques, sont tenus de fournir la prestation EPSL. La loi permet également aux règlements ultérieurs du ministère du Travail d’exempter les petites entreprises de moins de 50 employés si l’application de ces dispositions mettrait en péril la viabilité de l’entreprise.

Gardez à l’esprit que l’EPSL ne coûte rien aux employeurs! Une fois les prestations versées, les employeurs demandent simplement un remboursement intégral de 100% et reçoivent un crédit d’impôt d’un dollar pour chaque dollar sur les charges sociales payées avec leurs rapports de paie trimestriels.

Si les employés remplissent les conditions requises pour l’une de ces six raisons (voir ci-dessous), ils peuvent recevoir des prestations aux montants suivants:

Deux semaines (80 heures) de rémunération, immédiatement (pas après leur retour) rémunérées à leur taux de rémunération normal, pour les raisons 1 à 3 ci-dessous (l’employé est malade avec COVID-19). Cela représente un maximum de 511 $ par jour et 5 110 $ au total.

Deux semaines (80 heures) de rémunération, immédiatement (encore une fois, pas après leur retour au travail) versées aux 2/3 de leur taux de rémunération normal, pour les raisons 4 à 6 ci-dessous (raisons pour les aidants). Cela représente un maximum de 200 $ par jour et 2 000 $ au total.

Pour être admissibles, les employés doivent démontrer l’incapacité de travailler ou de télétravailler en raison de l’un des éléments suivants:

L’employé est soumis à une ordonnance de quarantaine ou d’isolement fédérale, étatique ou locale liée à COVID-19.

Un employé de la santé a conseillé à l’employé de s’auto-mettre en quarantaine en raison de COVID-19.

L’employé présente des symptômes de COVID-19 et demande un diagnostic médical.

L’employé prend soin d’une personne (non limitée à un membre de la famille) soumise à une ordonnance de quarantaine ou d’isolement ou conseillée de mise en quarantaine ou d’isolement.

L’employé prend soin d’un fils ou d’une fille dont l’école ou le lieu de garde est fermé ou le prestataire de services de garde n’est pas disponible, en raison des précautions prises par COVID-19.

L’employé connaît d’autres conditions substantiellement similaires telles que spécifiées par le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, en consultation avec le secrétaire au Trésor et le secrétaire au Travail (un fourre-tout!).

Chose incroyable, la disposition relative aux congés de maladie s’applique à tous les employés, quelle que soit la durée du service.

À emporter: Si vous avez un conjoint ou un membre de la famille sur la liste de paie et qu’il est admissible pour l’une des six raisons ci-dessus, il pourrait recevoir deux semaines de salaire, et tout cela vous coûtera les taxes sur l’emploi. C’est près de 5 000 $ d’argent gratuit. N’oubliez pas d’être honnête et de conserver de bons registres si vous faites la réclamation.

Congé familial pour raison médicale (FMLA)

La nouvelle loi CARES étend également considérablement la FMLA. Cette partie de la loi a été adoptée pour donner aux employés une compensation et le temps nécessaire pour prendre soin d’un membre de la famille touché par le virus. Il entre également en vigueur le 2 avril 2020 et expirera le 31 décembre 2020.

Essentiellement, si un employé est admissible, cela lui permet jusqu’à 12 semaines de congé payé, et l’employeur est remboursé jusqu’à certaines limites et certains montants.

Encore une fois, toutes les entreprises ne participeront pas, car cette loi ne s’applique qu’aux employeurs de moins de 500 employés, y compris les organismes publics. Cependant, les employeurs d’un employé qui est un fournisseur de soins de santé ou un intervenant d’urgence peuvent choisir d’exclure l’employé de cette disposition de la FMLA. La loi permet également aux règlements ultérieurs du ministère du Travail d’exempter les petites entreprises de moins de 50 employés si l’application de ces dispositions mettrait en péril la viabilité de l’entreprise.

Cela est limité à un employé qui ne peut pas travailler ou télétravailler en raison de la nécessité de prendre soin de son fils ou de sa fille mineur si l’école ou le lieu de garde de l’enfant mineur a été fermé ou si le prestataire de services de garde n’est pas disponible en raison d’une «urgence de santé publique». »En ce qui concerne COVID-19 déclaré par une autorité fédérale, étatique ou locale. Fondamentalement, il s’agit d’un «congé pour aidant naturel».

Contrairement aux congés de maladie payés d’urgence, en vertu de la disposition de la FMLA, seuls les employés à temps plein et à temps partiel qui sont sur la liste de paie de l’employeur depuis 30 jours sont éligibles.

Les 10 premiers jours (deux semaines) ne sont pas rémunérés, mais un employé peut remplacer les congés payés accumulés, y compris le nouvel EPSL. Le reste du congé (10 semaines au maximum, car le total disponible est encore de 12 semaines) est payé aux 2/3 du taux normal de l’employé, pour le nombre d’heures qu’il serait autrement programmé de travailler. Ce salaire est plafonné à 200 $ par jour et 10 000 $ au total.

Enfin, en vertu de la disposition élargie de la FMLA, l’employé doit être réintégré au même poste ou à un poste équivalent. Cependant, il existe une exception pour les employeurs de moins de 25 employés, si le poste de l’employé n’existe plus en raison de changements opérationnels liés à l’urgence de santé publique, tels qu’une réduction des effectifs ou une restructuration en raison d’un ralentissement de l’activité. Essentiellement, un employeur ne peut pas exercer de représailles contre un employé pour avoir exercé ses droits en vertu de ces nouvelles lois. Vous devrez également publier un avis détaillant ces lois, et le ministère du Travail est en train de rédiger cet avis.

À emporter: Si vous avez un conjoint ou un membre de la famille sur la liste de paie depuis au moins 30 jours et qu’il est admissible à la FMLA payée, cela pourrait être un autre ajustement parfait pour votre entreprise pendant que vous, en tant que propriétaire de l’entreprise, continuez à être payé en vertu du PPP.

En résumé, sachez que des changements se produisent quotidiennement alors que nous naviguons tous dans des eaux agitées, et nous faisons de notre mieux pour tenir nos clients, et même les non-clients, à jour en publiant plus de vidéos, de podcasts et d’articles. Nous prions pour que votre famille soit bénie avec la sécurité sanitaire et le succès. Attends!

Ce message sera mis à jour à mesure que de plus amples détails sur les directives d’allégement fiscal seront publiés.

Mark J. Kohler est CPA, avocat, co-animateur de l’émission de radio, Refresh Your Wealth, et auteur du nouveau livre, The and Legal Playbook – Game-Changing Solutions for Your Small-Business Questions: 2nd Edition, and The Guide du propriétaire d’entreprise pour la liberté financière – Ce que Wall Street ne vous dit pas. Il est également associé au sein du cabinet d’avocats Kyler Kohler Ostermiller & Sorensen, LLP et du cabinet d’expertise comptable K&E CPAs, LLP.

.