8 livres pour vous aider à grandir pendant la pandémie de coronavirus

En seulement quelques semaines, COVID-19 a changé la façon dont le monde fonctionne, joue et fait ses courses. Comme les gens sont obligés de passer de plus en plus de temps chez eux, le besoin de nouvelles façons de faire face devient de plus en plus grand. Bien que cette crise puisse vous amener à saisir votre tourneur de pages préféré, elle peut également être une opportunité précieuse pour votre développement personnel.

Le bon livre ne fait pas que soulager la fièvre des cabines, il peut aussi vous aider à grandir. Cette liste contient des livres couvrant tout, de la dépendance à la négociation d’actions. Chacun offre un aperçu de la façon dont vous et votre entreprise pouvez prospérer, pendant et après la quarantaine. Donc, si vous cherchez une bonne lecture pendant une période difficile, voici plusieurs à considérer.

1. Personne n’écoute et c’est de votre faute: faites entendre votre message lors des transformations organisationnelles par Pam Marmon

Le leadership à l’ère de COVID-19 est une tâche ardue. Comment les chefs d’entreprise peuvent-ils rester efficaces pendant la fermeture des bureaux? Le nouveau livre de Pam Marmon est un aperçu utile de la façon dont les dirigeants peuvent garder leur message clair et leurs voix entendues même dans les crises les plus difficiles. En offrant un cadre pour faire passer votre message en période de transition, No One’s Listening and It’s Your Fault est un modèle permettant de maintenir une communication efficace dans des moments comme ceux-ci.

2. Shtick to Business: ce que les maîtres de la comédie peuvent vous apprendre à enfreindre les règles, à être intrépide et à bâtir une carrière sérieuse par Peter McGraw

Le développement personnel ou professionnel n’a pas besoin d’être complètement sérieux pour travailler. Shtick to Business est une plongée profonde du professeur de commerce Peter McGraw dans les surprenantes intersections entre la comédie et le commerce et ce que les hommes d’affaires peuvent en apprendre. Prenant des leçons de Groucho Marx et Amy Poehler, ce livre est un incontournable pour les personnes qui cherchent à alléger leur humeur et à apprendre en même temps.

3. Donner et obtenir l’image de marque de l’employeur: repousser les nombreux et contraindre les quelques-uns avec impact, objectif et appartenance par Bryan Adams et Charlotte Marshall

En période de grande tension, les relations commerciales traditionnelles peuvent ne pas avoir le pouvoir qu’elles avaient auparavant. Alors que les gens commencent à se concentrer davantage sur ce qui compte le plus pour eux, les employeurs doivent garder à l’esprit les priorités de leurs travailleurs. Give & Get Employer Branding est un guide pratique pour créer une marque qui vise à avoir un impact significatif – une marque qui peut faire de grandes choses pour votre entreprise sur le long terme.

4. La grâce du cancer: leçons d’humilité et de grandeur par Veronica Villanueva

Plus que jamais, les gens ont besoin d’histoires sur la façon de se remettre et de grandir d’une maladie. L’histoire poignante de Veronica Villanueva sur sa guérison d’un cancer du poumon incurable est une lecture incontournable pour quiconque cherche à comprendre le véritable pouvoir de l’esprit humain au milieu des soucis de santé. La grâce du cancer contient des moments difficiles, mais les leçons apprises sont stimulantes.

5. Naked at Work: un guide du leader sur l’authenticité intrépide par Danessa Knaupp

Chaque jour, les chefs d’entreprise du monde entier se montrent courageux pour survivre à la journée de travail. La perspicacité de Danessa Knaupp sur comment devenir un grand leader? Retirez-le. Naked at Work montre comment l’authenticité est le seul véritable moyen de devenir un leader de premier plan. Même s’il peut parfois être difficile d’admettre vos propres peurs, cela vous permettra de diriger, surtout dans les situations difficiles.

6. Avant de vous quitter: un mémoire sur le suicide, la toxicomanie et la guérison par Robert Imbeault

Avertissement: les mémoires de Robert Imbeault ne sont pas pour les faibles de cœur. Avant de vous quitter est l’histoire du parcours d’Imbeault, du toxicomane suicidaire à l’entrepreneur à succès et à l’éventuel étudiant de l’Université Harvard. Ce livre rappelle à quel point les gens peuvent venir de leurs moments les plus bas et à quel point il est important de regarder vers l’avenir, en particulier lorsque le présent semble sombre.

7. Systèmes automatisés de négociation d’actions: une approche systématique pour que les traders gagnent de l’argent sur les marchés haussiers, baissiers et latéraux par Laurens Bensdorp

Les dernières semaines ont vu suffisamment de fluctuations du marché boursier pour que même les traders expérimentés se demandent s’ils savent ce qu’ils font. Laurens Bensdorp a écrit ce livre pour partager son expertise dans l’automatisation des marchés et expliquer comment il peut aider les gens à prendre le contrôle de leur portefeuille. Avec le marché à son niveau actuel de volatilité, les systèmes automatisés de négociation des actions devraient être tenus de lire pour ceux qui espèrent maîtriser les choses.

8. La révolution de la réalité: le mouvement époustouflant pour pirater votre réalité par Brian Scott

The Reality Revolution est un livre que seul Brian Scott aurait pu écrire. En combinant son expérience de mort imminente avec des recherches sur la mécanique quantique, la méditation et les réalités parallèles, Scott a trouvé un moyen d’atteindre le bonheur dans presque toutes les situations imaginables. Bien que ses intérêts puissent sembler peu orthodoxes, ses conclusions intéresseront tous ceux qui espèrent élargir son esprit et améliorer sa vie également.

Le nouveau coronavirus peut faire des ravages à travers le monde, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas prendre le contrôle de votre vie en attendant. En lisant des livres comme ceux-ci, vous pouvez continuer à devenir la meilleure version de vous-même, même si cela peut prendre un certain temps avant que le monde ne le voie.

