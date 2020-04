8 meilleures pratiques pour le déballage des vidéos

Recherchez le terme «unboxing» sur YouTube et vous découvrirez près de 80 millions de résultats.

Filtrez vos résultats de recherche pour “Cette année” et vous verrez que plus de 50 millions de ces résultats concernent la seule année écoulée.

Les vidéos de déballage ont pris d’assaut le monde de la vidéo et du marketing. Savoir que les vidéos de déballage sont une tendance incroyablement chaude est une chose, mais capitaliser sur cette tendance chaude et maximiser le potentiel de vos propres vidéos de déballage est une toute autre histoire.

L’adoption d’une approche basée sur les meilleures pratiques dans vos efforts de création de vidéos de déballage est un excellent moyen de mettre toutes les chances de votre côté. Et vous n’avez pas besoin d’une tonne d’équipement professionnel pour réaliser des vidéos percutantes pour votre produit, juste un téléphone portable.

Que vous réalisiez des vidéos de déballage pour votre boutique Shopify ou que vous souhaitiez qu’une vidéo Facebook fasse la promotion du dernier produit pour arriver dans votre magasin physique, il est essentiel de savoir comment optimiser vos vidéos de déballage.

Intégrez les meilleures pratiques suivantes pour le déballage des vidéos dans votre stratégie de marketing vidéo de commerce électronique et vous augmenterez vos chances d’améliorer le retour sur investissement du marketing de contenu.

Prêt? Voici!

Mettez toutes les chances de votre côté avec ces meilleures pratiques pour vos vidéos de déballage:

1. Les vidéos de déballage sont un élément essentiel d’une stratégie de marketing de contenu efficace.

Ils sont particulièrement efficaces pour les marchands de commerce électronique qui souhaitent offrir aux clients potentiels un moyen simple de découvrir virtuellement des produits.

Contrairement à un magasin physique où les consommateurs peuvent toucher et sentir un produit à vendre, les marchands de commerce électronique doivent s’appuyer sur des interactions virtuelles pour convaincre les clients de la valeur de leurs produits.

Lorsque vous considérez vos vidéos de déballage comme une salle d’exposition virtuelle ou une cabine d’essayage virtuelle pour vos produits, vous aurez une meilleure idée de l’importance de la minutie dans vos présentations de produits.

Une partie du but de toute vidéo de déballage est de permettre à votre utilisateur d’entrer dans l’expérience de déballage en stimulant son imagination sur le désir d’avoir réellement ce qu’il voit sur la vidéo dans sa vie.

2. Portez une attention particulière aux opportunités de ventes saisonnières lors de la création de votre stratégie vidéo de déballage.

Des ventes des fêtes à Noël aux opportunités de rentrée scolaire, connaître les opportunités de vente cycliques de votre entreprise vous aidera à piloter votre stratégie de déballage vidéo. Avons-nous mentionné le Black Friday…

Ne créez pas vos vidéos juste avant les vacances.

Créez et publiez vos vidéos des mois à l’avance pour que vos efforts de référencement vidéo (optimisation pour les moteurs de recherche) aient le temps de faire leur magie.

3. En parlant de référencement, les vidéos de déballage et l’optimisation des moteurs de recherche sont une combinaison essentielle.

Ne vous contentez pas de créer des vidéos de déballage sans stratégie de référencement détaillée.

L’optimisation des moteurs de recherche pour vos vidéos peut inclure tout, des titres et descriptions optimisés par mot-clé aux transcriptions de vos vidéos de déballage et des articles de blog avec des vidéos de déballage intégrées.

Plus votre stratégie de référencement est détaillée, plus vos chances de succès du déballage vidéo sont grandes.

4. Incorporez un sentiment d’empressement à vos vidéos de déballage.

Ce n’est pas le moment d’être ennuyeux ou ennuyeux devant la caméra.

Stimulez le désir de vos spectateurs vidéo à la perspective de découvrir des informations inattendues sur votre produit. Plus votre dialogue est attrayant, plus vos chances de conversions de ventes sont grandes. Pour une chaîne qui le fait bien, consultez la chaîne YouTube Unbox Therapy.

Remarque: Veillez à ne pas survendre l’anticipation si vous ne pouvez pas respecter votre battage médiatique. Une vidéo de déballage par appâts cliquables qui ne tient pas sa promesse est pire qu’aucune vidéo de déballage.

5. Offrez des informations détaillées sur vos produits dans une vidéo de déballage.

Vous voulez que les consommateurs s’éloignent de vos vidéos avec une compréhension complète de votre produit.

Ne présumez pas qu’ils décrocheront le téléphone et appelleront votre service client ou enverront un courrier électronique à votre entreprise pour obtenir des réponses à leurs questions.

6. Le déballage des vidéos n’est pas réservé aux seuls milléniaux ou aux consommateurs de la génération Z.

Une vidéo de déballage peut offrir des informations importantes aux personnes âgées à la recherche de produits ou aux consommateurs d’âge moyen souhaitant prendre des décisions d’achat éclairées.

Soyez conscient des personnalités acheteuses lors de la création de vos vidéos de déballage et ciblez votre dialogue en conséquence.

7. Toutes les vidéos de déballage ne doivent pas être enregistrées à l’avance.

Le streaming en direct est incroyablement populaire sur plusieurs plateformes de médias sociaux comme:

FacebookInstagramPeriscopeSn SnapchatYouTube

Envisagez d’intégrer la diffusion en direct dans votre stratégie vidéo de déballage pour un retour sur investissement maximal avec les consommateurs avertis en vidéo.

8. La qualité de l’éclairage et de la vidéo est essentielle pour des vidéos de déballage efficaces.

Lorsque les téléspectateurs doivent se fatiguer les yeux pour voir ce que vous faites lorsque vous déballez un produit, vos chances de conversion des ventes sont minces.

Assurez-vous que vos prises de vue vidéo sont bien éclairées, sans lumière du soleil éblouissante et que vous utilisez une caméra vidéo ou un smartphone offrant un contenu vidéo de qualité supérieure.

Faites également attention au calibre de votre audio, sinon vos efforts de capture vidéo auront été vains.

Lorsque vous êtes un vendeur de commerce électronique, les vidéos de déballage sont une stratégie souvent négligée mais efficace, il est temps de tirer parti de

Intégrez ces huit meilleures pratiques dans votre stratégie de déballage vidéo et vous serez sur la bonne voie pour améliorer les taux d’acquisition de clients.

Le déballage des vidéos peut prendre du temps et des efforts à créer, mais l’impact sur vos taux de vente peut rendre vos efforts de marketing de marque dignes de l’investissement.

Allez-vous intégrer des vidéos de déballage dans votre stratégie de croissance commerciale cette année?

