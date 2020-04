8 questions pour savoir si vous êtes prêt pour une voiture électrifiée

Peugeot a produit un guide pratique pour guider ceux qui envisagent l’acquisition d’une voiture hybride ou électrique rechargeable.

À travers huit questions, ce guide propose une vue d’ensemble du processus d’électrification avec des réponses et des arguments pour conseiller les utilisateurs en période de transformation technologique.

Pour aider les personnes qui envisagent d’acheter une voiture électrique ou un hybride rechargeable, mais comme pour toute innovation technologique, franchir le pas pose des questions. Ce guide présente les facteurs à considérer avant d’acheter une voiture électrifiée, les raisons qui peuvent influencer cette décision et si elle est la plus appropriée pour chacun, en tenant compte d’une série de circonstances vitales.

1. Combien est-ce que j’évalue émettant moins de CO2?

Pour de nombreuses personnes, l’électrification de leur mobilité est une question de conscience environnementale. Les voitures électriques et les hybrides rechargeables ont des émissions de CO2 beaucoup plus faibles – responsables du réchauffement climatique – que les voitures à moteur à combustion. Selon différentes études *, tout au long du cycle de vie d’une voiture (de l’extraction des matériaux nécessaires à sa construction, à son recyclage final), un véhicule électrique émet 30 à 70% de CO2 en moins, selon les source d’énergie plus ou moins renouvelable avec laquelle nous la rechargeons tout au long de sa phase d’utilisation.

Aider à purifier l’air dans les villes peut être un autre stimulant important. Les électriques ne génèrent pas d’émissions locales de CO2, NOx, monoxyde de carbone CO ou hydrocarbures sans brûler HC; et ils n’émettent que des particules solides provenant de l’usure des freins et des pneus. Les hybrides rechargeables suivent le même schéma si nous roulons en mode électrique, ce qui est parfaitement viable pour son autonomie (jusqu’à 59 km une Peugeot 3008 HYBRID). Et si nous le faisons en mode hybride, ils émettent moins que les voitures conventionnelles.

2. Quels avantages cela m’apporte-t-il?

Une autre raison d’opter pour une voiture électrifiée réside dans les avantages qu’ils procurent en milieu urbain: accès gratuit aux zones à très faibles émissions et zones urbaines dans les protocoles de pollution, pouvoir se garer dans des parkings réglementés, même sans payer; l’accès aux voies à forte fréquentation ou la remise sur la taxe de circulation, pour en donner quelques exemples.

3. Ai-je un endroit pour le recharger?

Un facteur important est de savoir si vous avez ou non un endroit pour vous ressourcer. L’idéal est d’avoir un garage pour installer un chargeur et suivre le processus de charge de la voiture à la maison, comme nous le faisons avec le mobile. Si le lieu est individuel (dans un chalet), le problème qui peut se poser est d’adapter la puissance et le raccordement de l’installation électrique. S’il est commun, l’article 17.5 de la loi sur la propriété horizontale (LPH) précise que «l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques à usage privé dans le parking du bâtiment, à condition qu’il soit situé dans un garage individuel, cela ne nécessitera qu’une communication préalable avec la communauté. » Peugeot offre un point de charge de 7,4 kW à l’achat d’une Peugeot e-208 pour les particuliers qui financent.

S’il n’y a pas d’espace de garage, puis-je avoir un point de charge sur mon lieu de travail? Ou y a-t-il des points de recharge publics près de chez moi ou au travail? Peugeot facilite grandement ce travail pour les utilisateurs avec ChargeMyCar de Free2Move Services, avec une carte de recharge qui permet d’accéder à un réseau de plus de 130000 points de recharge en Europe et une application qui facilite la recherche.

4. Comment utiliser ma voiture au quotidien?

Le prochain facteur à considérer: quelle est la fréquence et la distance de vos déplacements quotidiens; et combien de longs trajets en voiture vous faites par an. Les Peugeot e-208 et e-2008 offrent respectivement jusqu’à 340 km et 320 km (WLTP) d’autonomie. Cette distance couvre les besoins de la grande majorité des utilisateurs (selon les données INE *, les automobilistes parcourent en moyenne 240 km par semaine en Espagne) avec une seule redevance hebdomadaire. Avec un hybride rechargeable, nous pourrions parcourir ces 34,4 km quotidiennement en mode électrique, avec une recharge quotidienne.

5. Puis-je voyager avec une voiture électrifiée?

En voyage, avec l’hybride rechargeable, nous bénéficions d’une autonomie similaire à celle d’une voiture à moteur thermique. Avec une Peugeot électrique, nous devrons programmer des arrêts pour recharger environ tous les 300 kilomètres, sachant que ces données peuvent varier en fonction des conditions de conduite (telles que la vitesse du véhicule et le style de conduite) et des facteurs environnementaux (tels que la température extérieur). À un point de charge de 100 kW, nous pouvons atteindre 80% de la charge en seulement 30 minutes. Et si tout cela ne suffit pas, vous pouvez louer le Peugeot Mobility Pass, qui vous permet de louer un véhicule conventionnel à un tarif avantageux.

Il est vrai que, dans un premier temps, l’autonomie disponible et la nécessité de recharger la voiture peuvent générer de l’anxiété chez les utilisateurs. Mais ce sentiment disparaît lorsque vous vérifiez combien l’autonomie d’une électrique donne et combien il est facile de trouver des points de recharge via des applications comme ChargeMyCar.

6. Est-elle beaucoup plus chère qu’une voiture conventionnelle?

Lors de l’acquisition d’une voiture, nous devons prendre en compte ce qu’elle nous coûtera réellement, c’est-à-dire son prix d’acquisition plus son coût d’utilisation, et même sa valeur de revente. Le prix d’une électrique est plus élevé que celui d’un modèle conventionnel équivalent. Mais cette différence est réduite par son moindre coût énergétique (entre 0,65 et 1,66 euros d’énergie électrique aux 100 kilomètres pour une Peugeot e-208 *, pour les 4,84 euros / 100 km de son équivalent diesel *), entretien (moins de pièces sujettes à usure et révisions tous les deux ans), taxes et assurances. En ce qui concerne leur valeur de rachat, les valeurs résiduelles des BEV devraient être supérieures à celles de leurs équivalents de combustion.

Avec un hybride rechargeable, comme la Peugeot 3008 HYBRID4, quelque chose de similaire se produit. Le modèle électrifié réduit la différence de prix initiale grâce à un coût énergétique moindre (entre 1,1 et 2,5 euros / 100 km d’énergie électrique pour une Peugeot 3008 HYBRID4 *, pour 6 euros / 100 km de son équivalent diesel * ) et taxes.

7. Une voiture électrifiée est-elle tout aussi sûre?

Les hybrides électriques et rechargeables de Peugeot passent les mêmes tests de collision, avec d’excellentes notes, que les modèles à moteur à combustion. Ses batteries et ses systèmes électriques sont complètement isolés et disposent des dernières aides à la conduite, telles que la croisière adaptative avec fonction Stop & Go, la fonction d’aide au stationnement complète avec périmètre Flankguard ou le frein d’urgence automatique qui détecte les piétons et les cyclistes, les deux jour et nuit.

8. Électrique ou hybride rechargeable?

La logique veut qu’une courte portée électrique, comme la Peugeot e-208, soit plus appropriée pour couvrir de courtes distances. Et que plus nous parcourons de kilomètres en voiture et en voiture, plus l’option d’un hybride rechargeable va prendre du poids, ce qui permet une utilisation électrique quotidienne et une grande autonomie totale.

La technologie hybride sert de pont entre les voitures traditionnelles et électriques et est un choix idéal pour les utilisateurs qui ont encore un peu peur de passer à une voiture 100% électrique. Bien sûr, la technologie électrique accroche la plupart de ceux qui la testent et la prochaine voiture de beaucoup de ceux qui optent aujourd’hui pour un hybride rechargeable sera une électrique, une fois qu’ils auront vérifié à quel point il est facile d’acquérir l’habitude de la recharger, et testé les avantages des voitures zéro émission, à quel point il est agréable de conduire en mode électrique et la sensation gratifiante de conduire sans fumée.

