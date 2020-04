82% des grandes entreprises réduisent leurs budgets d’embauche, en font-elles assez pour recycler leurs marketeurs? – Econsultancy

L’incertitude entourant les revenus et la planification future causée par la pandémie de coronavirus a poussé la plupart des entreprises à bloquer le recrutement de nouvelles embauches, de nombreuses entreprises allant même jusqu’à la mise en disponibilité d’employés qui avaient récemment rejoint ou qui devaient assumer de nouveaux rôles dans le au milieu de la crise.

La phase la plus récente des recherches de Econsultancy and Marketing Week sur l’impact commercial de COVID-19 a révélé que parmi les plus de 300 répondants des grandes entreprises (les entreprises tirant plus de 50 millions de livres sterling de revenus annuels), 82% ont réduit leurs dépenses sur les nouvelles embauches, avec seulement 3% d’augmentation des dépenses.

Les services marketing ne sont pas censés avoir été touchés de manière disproportionnée par les congés ou les licenciements – lorsqu’on leur a demandé «Comment le marketing a-t-il été affecté par les congés / réductions de personnel par rapport aux autres divisions?» 50% des répondants des grandes entreprises pensaient que le marketing avait connu les mêmes taux de licenciements / réductions de personnel que les autres divisions, avec des proportions à peu près égales estimant que les commerçants avaient été mis en congé ou licenciés à un taux supérieur ou inférieur à celui des autres divisions.

Cependant, un quart des répondants (24%) pensent que la capacité du marketing à atteindre les objectifs actuels a été «significativement» compromise par des congés ou des réductions de personnel, tandis que 42% pensent qu’il a été «quelque peu» compromis – en d’autres termes, alors que le marketing est étant traité sur un pied d’égalité avec les autres divisions en ce qui concerne les niveaux de dotation, cela ne signifie pas que les spécialistes du marketing ne ressentent pas le pincement.

Et il ne fait aucun doute que la crise des coronavirus a soulevé de nouveaux défis importants auxquels les spécialistes du marketing sont désormais confrontés: les trois quarts (74%) des grandes entreprises déclarent avoir modifié leur stratégie marketing en réponse à la crise, avec 18% supplémentaires examine actuellement leur stratégie. De nombreux répondants indiquent que leur entreprise prend des mesures telles que la modification des publicités et du contenu pour les rendre pertinents (61%), le déplacement de la messagerie pour mettre l’accent sur les produits et services numériques (54%) et la concentration sur les investissements dans les valeurs de la marque (48%), qui tous oblige les équipes marketing à tirer plus fort et dans de nouvelles directions.

Non seulement cela, mais deux statistiques soulignent à quel point les spécialistes du marketing sont appelés à utiliser de nouveaux ensembles de compétences: près de la moitié (48%) des répondants des grandes entreprises indiquent que les spécialistes du marketing sont déplacés entre les équipes pour répondre à de nouvelles demandes, tandis qu’un cinquième (19 %) déplacent également tout ce qu’ils peuvent de tiers vers des services internes – ce qui nécessitera que les équipes internes aient la capacité d’assumer des tâches et des tâches qui étaient auparavant externalisées.

Sans que de nouveaux talents soient recrutés pour doter les équipes marketing des compétences dont elles ont besoin pour relever ces défis, il incombe aux employés existants de se mettre au travail – et tout cela, bien sûr, se déroule dans un environnement de travail à distance.

Heureusement, plus des deux cinquièmes des grandes entreprises (44%) s’accordent à dire que «nous recyclons le personnel marketing pour qu’il traite des problèmes et des opportunités nouveaux / différents», tandis que près de la moitié (47%) affirment que «nous mettons en œuvre de nouveaux services à la demande formation pour soutenir les distributeurs à distance ». Ces chiffres sont encourageants, même s’il est difficile de ne pas tenir compte du fait qu’ils représentent encore moins de la moitié des entreprises. Face à des défis sans précédent pour les marketeurs et avec des budgets d’embauche gelés, la grande majorité des entreprises devraient idéalement prendre des mesures pour recycler et former leurs équipes.

Alors que la crise des coronavirus a posé d’énormes défis aux entreprises, les spécialistes du marketing ont également la possibilité de sortir de la crise avec de nouvelles compétences, une expérience et une polyvalence – à condition de leur donner la possibilité de les acquérir. Et s’ils le sont, les entreprises peuvent s’assurer que leur réponse marketing à la crise des coronavirus est aussi efficace que possible.

Econsultancy propose une grande variété de formations virtuelles et de cours en ligne pour les marketeurs – pour en savoir plus et parcourir notre offre, visitez EconLEARN.