83% des acheteurs trompent la publicité verte et durable

Les mots à la mode biodégradables, recyclés et recyclables encouragent les acheteurs à acheter.

// 83% des consommateurs se sentent trompés par les mots à la mode verts et durables dans la publicité.

// Bio, écologique et vert parmi les mots à la mode les plus décourageants

// Des expressions telles que «propulsé par la nature» découragent 67% des acheteurs

De nombreux détaillants ont été accusés de «greenwashing», lorsqu’une entreprise dépense davantage pour se commercialiser comme respectueuse de l’environnement que pour minimiser son impact environnemental.

OnBuy.com a mené une enquête auprès de 3 446 participants pour savoir ce que pensent les consommateurs.

Les résultats ont révélé que les mots à la mode verts et durables les plus mal compris étaient «à faible teneur en COV», avec 96 pour cent des participants incertains de sa signification, «net zéro», «carbone négatif», «propre» et «vert».

D’autres résultats clés ont montré que 83% des clients se sentent trompés par les mots à la mode verts et durables dans la publicité au détail.

Quatre-vingt-dix pour cent des consommateurs pensent que les détaillants doivent être plus transparents quant à la qualité de leur stock.

Cinquante-cinq pour cent des consommateurs ont déclaré qu’ils contesteraient les détaillants sur leur durabilité s’ils n’étaient pas sûrs de leur politique.

Soixante-seize pour cent des consommateurs pensent qu’ils ont besoin de plus d’informations sur ce qui est et n’est pas durable.

Lorsqu’on leur a demandé «pensez-vous que les détaillants qui utilisent des mots à la mode écologiques et durables ont un réel intérêt pour la durabilité?» 62% des répondants ont répondu parfois, 38% ont répondu non et zéro% ont dit oui.

L’enquête a également révélé que biodégradable, recyclé et recyclable figurait parmi les 10 mots à la mode verts et durables qui encouragent les consommateurs à acheter.

Quels mots à la mode verts et durables VOUS ENCOURAGENT à acheter?

%

Biodégradable

74%

Recyclé

63%

Recyclable

44%

Neutre en carbone

44%

Durable

44%

Biologique

37%

Compostable

33%

Zero gaspillage

33%

Respectueux de la nature

26%

Faible empreinte carbone

22%

Propulsés par la nature, les produits biologiques et écologiques faisaient partie des 10 mots à la mode écologiques et durables qui découragent les consommateurs d’acheter.

Quels mots à la mode verts et durables vous découragent d’acheter?

%

Propulsé par la nature

67%

Biologique

50%

Respectueux de la nature

46%

vert

46%

Naturel

38%

Nettoyer

38%

Environnement

33%

Faible empreinte carbone

29%

Net zéro

29%

Impact minimal

25%

