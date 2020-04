85,8% des PME voient leur survie en danger si la crise de Covid continue

85,8% des petites et moyennes entreprises voient leur survie menacée si la crise des coronavirus se poursuit, selon le deuxième baromètre d’opinion des PME ‘#LaPymeHabla’, réalisé et présenté par la Confédération espagnole des petites entreprises et moyennes entreprises (Cepyme).

De plus, presque toutes les entreprises interrogées (96%) ont assuré que la crise affecte déjà leur entreprise. Pour cette raison, les employeurs ont souligné que les PME ont un besoin urgent de nouvelles mesures pour atténuer les effets de la crise, en complément de celles déjà adoptées par le gouvernement.

En fait, 87% des petites et moyennes entreprises n’apprécient pas les mesures qui ont été prises jusqu’à présent ou les évaluent négativement. Selon Cepyme, les résultats de l’enquête demandent instamment que de nouvelles mesures soient prises pour aider les PME à “réduire drastiquement leurs revenus”.

60% des personnes interrogées ont déclaré avoir subi une perte de revenu comprise entre 75% et 100%, tandis que 15% ont déclaré des pertes comprises entre 50% et 75%.

Pour les employeurs, cette baisse de revenus n’est pas uniquement due à la fermeture obligatoire décrétée par le gouvernement, mais les plus grands obstacles résident dans le manque de demande (49%) ou l’impossibilité d’exercer son activité (44%) .

Les petites et moyennes entreprises demandent donc des mesures qui facilitent leur situation et leur fournissent des liquidités. Ainsi, 81% des entreprises interrogées ont demandé de suspendre les obligations fiscales et de cotation pour gagner de la liquidité et effectuer le paiement ultérieurement.

75% indiquent une aide directe, 71% demandent une réduction des contributions, tandis que 61% demandent une réduction des impôts. Les entreprises demandent également d’autres mesures telles que le lancement d’un plan de paiement des fournisseurs (49%), l’assouplissement des dossiers de régulation du travail temporaire (44%) ou l’aide à la location (37%).

Cepyme estime que ces mesures aideront les petites et moyennes entreprises à supporter plus de temps pendant cette interruption et considère que les mesures que les entreprises prennent dans cette situation “sont inquiétantes”.

Le baromètre indique que certaines entreprises ont opté pour des défauts de paiement, soit à des fournisseurs (20%) tels que des prêts ou des obligations fiscales. Cela, selon les employeurs, “peut mettre la chaîne des défauts en péril, influençant à son tour la perte de revenus des autres entreprises”, même plus de 70% des entreprises interrogées prévoient une augmentation des délinquances .

En revanche, 3,5% des entreprises ont fermé une entreprise et 2% ont déclaré faillite. 22% ont temporairement suspendu leur activité et 29% l’ont réduite.

Malgré cela, Cepyme a souligné que la plupart des entreprises ont pris des mesures d’adaptation pour continuer à fonctionner.

