9 façons de rendre plus difficile la tâche de votre équipe

Voici comment vous pouvez améliorer la productivité de votre équipe.

En tant que leader, l’un de vos rôles les plus importants est d’inspirer et de motiver les membres de votre équipe. C’est comme être entraîneur: nous ne deviendrons probablement pas aussi douces que le légendaire John Wooden, ancien entraîneur-chef de basket-ball à l’UCLA, mais nous pouvons étudier les plus grands et essayer de devenir plus comme eux.

En tant que leader, vous devez vous améliorer pour appeler les jeux. Vous devez également être un mentor et inculquer des leçons de vie à vos jeunes joueurs. Mais être un leader signifie être conscient de soi, admettre ses lacunes et, dans ce cas, commettre des erreurs de leadership qui compliquent la tâche de votre équipe.

Il peut être difficile de réaliser que vous compliquez peut-être la tâche de votre équipe. Voici neuf exemples de cas où le patron complique la tâche de l’équipe.

1. Ne pas les aider à corriger leurs problèmes de gestion du temps.

Quelle est la principale raison pour laquelle nous ne sommes pas aussi productifs que nous le souhaiterions? D’après mon expérience en tant que leader, c’est la lutte avec la gestion du temps.

Je sais cependant ce que vous pensez: pourquoi les problèmes de gestion du temps d’un employé sont-ils votre problème? Si une personne ne peut pas passer son temps à bon escient, qu’est-ce que cela a à voir avec vous? Eh bien, comme l’explique mon collègue John Hall, “il est de votre responsabilité de donner un coup de main à votre équipe lorsque ce problème se pose pour eux.” Comment pouvez-vous aider les membres de votre équipe à résoudre leurs problèmes de gestion du temps?

Pour commencer, assurez-vous qu’ils passent leur temps sur les priorités. Vous pouvez découvrir quelles sont leurs préférences en discutant de leurs objectifs. “Idéalement, ces objectifs devraient être des objectifs quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels qui correspondent à la mission de votre organisation”, suggère Hall. “Non seulement cela donnera un but et un sens au travail de chacun, mais cela garantira également que vous et vos employés travaillez sur les bonnes choses au moment opportun.”

Après avoir fait cette découverte, Hall vous recommande également:

Aidez-les à résoudre des problèmes complexes. Par exemple, découvrez pourquoi il manque des délais. Si c’est parce que leurs listes de tâches sont trop longues, montrez-leur comment faire une liste de priorités plus courte.Réduisez les distractions en milieu de travail, comme seulement la planification des réunions nécessaires.Réservez la “planification de l’erreur” en fixant des délais réalistes. Il a été constaté que le respect d’un calendrier de 9 à 5 nuit à la productivité. Permettez à votre équipe de travailler lorsque la personne est la plus productive.Si les membres de votre équipe travaillent déjà à pleine capacité, ne leur attribuez pas davantage de travail. équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Encouragez votre équipe à faire des pauses fréquentes et à ne pas les harceler lorsqu’elles sont hors du temps.

2. Manque d’intelligence émotionnelle (IE).

Comme je l’ai souligné dans un précédent article d’entrepreneur, «l’IE est simplement notre capacité à lire, à ressentir et à réagir à nos émotions et aux émotions de ceux qui nous entourent. De plus, l’intelligence émotionnelle comprend les quatre éléments suivants.

Conscience de soi. Reconnaître vos sentiments, vos forces et vos faiblesses.Autogestion. Réguler vos émotions pour avoir la “tête froide”.Conscience sociale. Les compétences sociales pour lire un auditoire et communiquer votre message à ce groupe spécifique.Gestion des relations. Empathie pour les autres afin que vous puissiez construire une relation plus profonde avec eux.

Donc, oui, l’IE joue un rôle énorme non seulement en termes de productivité, mais également en tant que leader efficace. Par exemple, grâce à l’IE, vous pouvez reconnaître les forces et les faiblesses de votre équipe. En tant que tel, vous pouvez «leur assigner les bonnes tâches au lieu d’essayer de tout gérer vous-même». Encore mieux, vous “aurez également les compétences en communication pour expliquer clairement les objectifs et les attentes de ces responsabilités”.

3. Ne quittez jamais votre bureau.

“Une erreur de productivité courante que je vois commettre par des dirigeants consiste simplement à rester assis dans leur bureau toute la journée”, a déclaré à Monster.com Matt Girvan, expert en productivité et cofondateur de My Gung Ho. “Promenez-vous dans tout votre bureau au moins une fois par jour, car cela vous donne la chance de croiser des collègues et d’avoir une conversation.”

Comme avantage supplémentaire, “Ces conversations impromptues peuvent être utilisées au lieu d’envoyer plusieurs e-mails et de tenir des réunions”, explique Girvan.

D’autres façons de prioriser le temps avec chaque employé? Planifiez des rencontres individuelles avec eux, comme un déjeuner ou un court appel téléphonique. Non seulement cela créera un environnement plus collaboratif et plus fiable, mais cela vous donnera également la possibilité de vous connecter avec eux. Au cours de ces check-ins, vous pouvez découvrir les obstacles auxquels ils sont confrontés et comment les aider à les surmonter.

Un article dans Psychology Today, par Damon Centola, Ph.D. parle des réseaux sociaux et comment ils peuvent vous aider à mieux faire de l’exercice. Mais, la même psychologie peut s’appliquer à un temps particulier passé avec vos employés. Vous devez déterminer la meilleure approche de motivation pour eux: s’agit-il de soutien ou de compétition? Vous êtes l’entraîneur ici, vous devez donc décider.

4. Microgestion.

Savez-vous ce qui se passe également sous ma peau lorsque je regarde des sports? Quand un propriétaire s’implique trop dans le jeu sur le terrain. Je comprends. C’est votre équipe et vous y avez investi beaucoup de temps et d’énergie. Mais, vous avez engagé un entraîneur pour une raison. Laissez votre entraîneur être les seuls à appeler les jeux et à appeler les officiels. Vous devriez vous asseoir tranquillement sur la touche. Connaissez votre rôle: vous êtes le support.

L’idée est exacte en ce qui concerne les dirigeants. Si vous ne faites pas suffisamment confiance aux membres de votre équipe pour les laisser faire leur travail, alors pourquoi les avez-vous embauchés?

Bien que la microgestion soit parfois nécessaire, elle rend les employés fous. Alors, ne soyez pas ce patron. Je sais que cela peut être un défi pour certains. Mais vous pouvez y mettre fin en:

Embaucher les bonnes personnes.Exprimer clairement les objectifs et les attentes.Donner les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir.Créer une culture de responsabilisation.Avoir l’équipe de tout mettre dans leur calendrier afin que vous et eux sachiez comment ils passent leur temps.Laissez-les travailler quand et comment ils préfèrent … dans les lignes directrices. Permettez-leur de participer à la prise de décision.

5. Mauvaises conditions de travail.

Pensez aux conditions de travail pendant une seconde. Vous venez de décrocher l’emploi de vos rêves. Mais, le premier jour de travail, vous êtes affecté à une zone adjacente à une zone commune. En plus du bruit, vous avez une chaise inconfortable et une technologie obsolète dans une zone faiblement éclairée du bureau. Dans quelle mesure pensez-vous que vous allez être productif?

Prenez en compte les conditions de travail et l’atmosphère en ce qui concerne votre équipe. Fournissez-leur un mobilier ergonomique et une technologie de travail efficace. Fournissez des endroits calmes quand ils veulent se plonger dans les profondeurs. Et assurez-vous qu’il y a un bon éclairage. Si possible, il doit s’agir de lumière naturelle car elle augmente la productivité.

D’autres façons de créer un lieu de travail plus productif? Investissez dans les plantes et laissez votre équipe décorer leurs espaces de travail personnels comme bon leur semble.

Assurez-vous que vous ne tolérez pas par inadvertance un environnement de travail toxique. Un environnement toxique signifie que vous ou un membre de votre équipe ne devez pas intimider, harceler ou déprécier aucun autre membre de l’équipe. Surveillez ce problème car il peut se faufiler et vous devez en être conscient.

6. Ne pas adopter la transparence.

Peut-être que l’une des responsabilités les plus importantes que vous avez en tant que leader est de libérer le plein potentiel des membres de votre équipe. Et, un moyen infaillible pour y parvenir est d’adopter la transparence.

La transparence crée un environnement de travail plus sain et encourage la collaboration. La beauté de la transparence renforce également la confiance, rappelant à tous ce qu’est la vue d’ensemble et aide à résoudre les problèmes plus rapidement. Être ouvert établit alors une hiérarchie plate, ce qui signifie qu’il est plus flexible et démocratique.

7. Soulignant ce qu’ils ont fait de mal.

J’ai remarqué une tendance inquiétante chez mes pairs, qui est une tendance à se concentrer sur ce qu’un employé a fait de mal plutôt que de reconnaître et d’apprécier ce qu’il a fait de bien.

Se concentrer sur le positif ne signifie pas que vous devez ignorer les erreurs qu’ils ont commises. Après tout, c’est l’une des meilleures opportunités d’apprentissage qu’ils auront jamais. C’est juste que vous devez également reconnaître leur travail acharné et vous assurer de montrer votre gratitude. Vous n’êtes pas obligé d’organiser un défilé pour eux – et vous pouvez ignorer les fausses récompenses – mais faites-leur savoir ce qu’ils ont excellé pour qu’ils puissent répéter ce comportement.

8. Ne pas prioriser leur bien-être.

Comme la gestion du temps, vous pouvez supposer que cela n’a absolument rien à voir avec vous. Mais cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.

Évidemment, vous ne voulez pas dire à vos employés comment vivre leur vie, surtout en dehors du travail. Mais, au travail, vous pouvez les aider à prioriser leur santé et leur bien-être. Par exemple, vous pouvez lancer un programme de bien-être des employés et promouvoir les soins préventifs.

De plus, vous pouvez offrir des collations saines, encourager plus de mouvements physiques, organiser une compétition d’exercice chaque année, jouer à un jeu actif après le déjeuner et les aider à lutter contre les vices malsains. Vous pouvez également vouloir offrir des vacances illimitées.

Lorsque votre équipe est en bonne santé et heureuse, elle sera plus fidèle et productive.

9. Résister au changement.

Enfin, soyez réceptif au changement. Le changement peut être inconfortable pour vous, mais rien n’est plus permanent que le changement. Adopter le changement est la seule façon de garder une longueur d’avance dans les affaires. Aider les employés à comprendre que le changement sera toujours là leur permettra de mieux naviguer dans le monde.

Prenons l’exemple des horaires flexibles et du travail à distance. Jusqu’à il y a plusieurs années, ce concept était totalement tabou. Aujourd’hui, 57% des organisations proposent des horaires flexibles, tandis que le travail à distance a également augmenté de 159%.

Quoi que vous choisissiez de vous modeler en tant que leader et d’aider votre équipe à faire avancer les choses, restez à jour avec les conseils qui existent. Gardez le contrôle afin de ne pas compliquer la tâche de votre équipe.

