9 façons dont les RP et le marketing numériques peuvent s’adapter à l’ère de COVID-19

La pandémie de coronavirus a bouleversé la vie de millions de personnes, y compris les professionnels des relations publiques et du marketing. Avec les réunions de groupe interdites et les employés travaillant à domicile, la plupart des gens passent plus de temps en ligne, plus de temps sur les réseaux sociaux et plus de temps à lire les actualités en ligne.

De nombreuses entreprises se sont rapidement adaptées à la crise. Les gymnases qui ferment pour empêcher la propagation du coronavirus proposent des cours d’entraînement en ligne. Les restaurants et les épiceries proposent des plats à emporter ou des livraisons gratuites. Les professionnels de la santé proposent des consultations en ligne. Les professionnels du marketing et des relations publiques numériques peuvent également saisir les opportunités pour leurs organisations en tenant compte de ces recommandations.

Réévaluer les horaires de publication sur les réseaux sociaux. La sagesse conventionnelle recommande de publier du contenu B2B pendant la journée pendant que les gens sont au travail. Mais les employés travaillant à domicile travaillent souvent plus tôt ou plus tard pour jongler avec la garde des enfants et les responsabilités du ménage. Essayez de publier à différents moments de la journée et analysez les résultats avec l’analyse des médias sociaux.

Publiez en temps réel. Pour atteindre des audiences qui ne travaillent plus selon des horaires réguliers, suspendez les messages désormais planifiés à l’avance. Au lieu de cela, plongez dans les conversations sur les médias sociaux et les sujets tendances et publiez en temps réel. “Comptez sur les outils et les compétences d’écoute sociale que vous avez développés et utilisez les informations pour informer le contenu”, exhorte Lauren Teague, stratège en marketing numérique chez Convince & Convert. “Ensuite, publiez en natif une fois que vous avez la possibilité d’adapter un message pour l’adapter à ce moment.”

Faire preuve d’empathie. L’empathie distingue les relations publiques et le marketing stellaires des communications ordinaires. Les organisations perçues comme empathiques gagnent le respect et attirent des clients fidèles. L’empathie est essentielle à un moment comme celui-ci, lorsque les gens se sentent plus vulnérables. De nombreuses marques font preuve d’empathie en proposant des produits et services gratuits ou à prix réduit. Certaines banques renoncent aux frais de découvert.

«Les nuances de la voix de la marque sont plus délicates que jamais. Les marques qui utilisent ce temps pour exploiter commercialement ne s’en tireront pas bien », écrit Janet Balis, directrice chez Ernst & Young LLP, dans Harvard Business Review.

Suivez l’exemple de Guinness, qui a fait passer ses messages des pubs et des célébrations autour de la Saint-Patrick à un message de longévité et de bien-être, conseille Balis.

Suivez les tendances pour mieux comprendre les publics. Mesurez régulièrement les tendances de sentiment et de consommation pour mieux adapter la messagerie, recommande Balis. Observez attentivement les conversations sur les plateformes de médias sociaux, les sites communautaires et les pages de produits de commerce électronique pour repérer plus rapidement les opportunités et les crises imminentes. «Les entreprises devraient envisager de créer rapidement des tableaux de bord avec ce type de données pour alimenter les bonnes décisions», conseille-t-elle.

Cherchez des avis positifs. Les avis en ligne positifs ajoutent de la valeur SEO et améliorent la réputation de la marque. La gestion de la réputation en ligne est plus importante que jamais pendant l’épidémie de coronavirus, explique Brandon George, gestionnaire de contenu de génération de demande à Thrive Internet Marketing Agency. «Fournir le bon service ou le bon produit aux personnes pendant une période stressante comme celle-ci – quand elles en ont le plus besoin pendant cette pandémie de COVID-19 – est susceptible d’être récompensé par un examen élogieux», déclare George.

Pas de panique. Ne ressemblez pas à des gens qui ont bourré leurs placards de papier toilette. Les réactions instinctives fonctionnent rarement bien dans les relations publiques numériques ou le marketing. Au lieu de paniquer, analysez soigneusement les mesures et toutes les données disponibles avant de prendre une décision.

Réfutez les fausses nouvelles et informations. Surveillez les médias sociaux et les actualités en ligne pour identifier les mentions de votre marque et de vos produits associés à COVID-19 et démystifiez les fausses nouvelles et la désinformation. La création d’un tableau de bord de surveillance des médias dédié au coronavirus peut améliorer la surveillance et la mesure des médias de l’organisation. Même si les fausses nouvelles ne sont pas liées à leurs marques ou produits, le personnel des relations publiques et du marketing peut toujours divulguer la désinformation en affichant les faits sur les comptes de leur organisation en plus de leurs profils personnels.

Pitch aux médias – judicieusement. Un discours médiatique lié au coronavirus peut attirer l’attention des médias, mais essayer de forcer une connexion va se retourner contre les journalistes.

Gardez le cap. La recherche montre que les entreprises qui maintiennent de bonnes dépenses de relations publiques et de marketing gagneront la fidélité des clients à long terme. Malgré les difficultés économiques et les budgets marketing réduits, ceux qui investissent dans les relations publiques et le marketing peuvent désormais saisir des parts de marché.

Bottom Line: COVID-19 a changé le monde pour de nombreuses personnes. Les professionnels des relations publiques et du marketing qui s’adaptent au nouvel environnement seront mieux placés pour promouvoir leurs organisations et renforcer la réputation de leur marque à long terme.

