9 qualités que vous devez rechercher dans un coach d’affaires

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Chaque entrepreneur a besoin d’un coach, car le moyen le plus rapide d’apprendre une entreprise est d’étudier quelqu’un qui a réussi. Cette personne a déjà payé le prix de l’expérience. Vous devez absorber toutes les informations que vous pouvez en tirer!

Au fil des ans, j’ai rencontré de nombreuses personnes qui veulent désespérément réussir, mais qui ne veulent finalement pas investir en elles-mêmes. Ils pensent: “Je peux m’enseigner moi-même. Je peux l’apprendre par moi-même.” Je suis toujours abasourdi par cette attitude. Si je peux éviter de faire quelques erreurs, je vais le faire.

Toute notre vie est consacrée à l’apprentissage. Quand nous sommes jeunes, nous allons à l’école. Si nous sommes chanceux, nos parents donnent quelques leçons importantes. Si vous avez déjà fait du sport, vous avez eu un entraîneur. L’éducation est reine. À long terme, trouver le bon mentor vous fera économiser temps et argent.

Connexe: Comment tirer le meilleur parti de votre mentorat d’entreprise

Cependant, il va sans dire que certains entraîneurs sont meilleurs que d’autres. Il y a tellement de gens de nos jours qui offrent leurs services aux entrepreneurs en ligne. Avant de vous lancer dans une nouvelle relation, prenez le temps d’apprendre à connaître un entraîneur potentiel. Les qualités suivantes sont ce que vous devriez rechercher.

1. Expérience

La première chose à rechercher dans le curriculum vitae d’une personne est son expérience. Qu’ont-ils accompli exactement? Est-ce ce que vous voulez accomplir? Votre entraîneur doit avoir suivi la marche.

J’en suis profondément convaincu. Trouvez quelqu’un qui a vraiment payé sa cotisation et qui peut parler de ses expériences réelles. Idéalement, cette personne aura échoué et réussi. Leur perspicacité vous aidera à éviter de faire des erreurs coûteuses et à augmenter considérablement vos chances de succès.

Le diable est dans les détails. Demandez des témoignages. Que disent les anciens mentorés à son sujet? Ce qui est dit est-il personnel et détaillé? Rappelez-vous toujours à Google pour les plaintes également.

2. Attitude

D’après mon expérience, avoir une bonne attitude s’accompagne de temps et d’expérience. Le bon entraîneur aura traversé tout cela – et ressortira de l’autre côté en sachant qu’un sens de l’humour fait beaucoup pour les affaires. Ils sont capables de voir la grande image. Ils comprennent que tout n’est qu’un jeu de chiffres. Ils ne se fâchent pas trop. Un coach idéal est très patient, mais aussi persévérant et déterminé.

3. Prêt à partager

Un excellent entraîneur est prêt à partager toutes ses expériences avec vous – le bon et le mauvais. Avez-vous l’impression que cette personne se retient? Ce n’est pas bon signe. Vous apprendrez le plus de la part de quelqu’un qui souhaite être radicalement transparent.

4. Expertise dans leur domaine

Votre coach potentiel donne-t-il régulièrement des conférences? A-t-il écrit un livre? Les journalistes l’interrogent-ils? Il est impossible d’être tout pour tout le monde, et ce n’est pas souhaitable non plus. Si cette personne offre une longue liste de services, soyez prudent.

Connexes: 7 vérités surprenantes sur les mentors

5. Accessibilité

Vous devez pouvoir joindre votre coach. Un bon coach sera prêt à personnaliser un programme pour vous, car il sait qu’une seule taille ne convient pas à tous. Cette personne se soucie-t-elle de vos problèmes et de vos préoccupations? Demandez-leur précisément combien de temps ils ont à vous offrir. Quel est leur calendrier et leur disponibilité? Combien d’autres projets et engagements ont-ils? Discutez de ces détails très importants dès le départ.

6. Connexions

Un excellent coach aura des relations de longue date avec des personnes qui pourraient vous être utiles. Demandez-lui s’ils sont prêts à vous ouvrir des portes. Parfois, il s’agit de qui vous connaissez.

7. Attentes

Demandez à votre coach ce qu’il attend de vous. Un bon entraîneur vous tiendra responsable. Ils décriront ce dont ils ont besoin de vous, du temps et de l’action. S’ils ne demandent pas de quoi vous êtes capable, c’est un drapeau rouge. Je n’accepterais jamais un mentoré qui m’a dit qu’il ou elle n’avait pas autant de temps que je pensais qu’il devrait consacrer à un projet.

8. L’amour de l’enseignement

L’enseignement est une compétence qui s’améliore au fil du temps. Les bons mentors aiment aider les autres. Ils apprécient l’acte d’enseigner. La façon dont un coach potentiel vous traite dès le début de vos interactions est un bon indicateur de la façon dont il ou elle agira au fil du temps. Sont-ils en retard au premier rendez-vous que vous avez fixé? Ce n’est pas bon signe. Vous avez besoin d’un coach qui tient compte de votre temps.

9. Vous tient pour responsable

Un grand coach ne vous laissera pas simplement disparaître. Oui, les choses gênent. Mais il ou elle se soucie de la façon dont vous allez.

Si vous avez la chance de trouver un coach avec qui vous vibrez, comme moi, vous vous ferez un excellent ami pour la vie. Ils apprécieront de partager votre réussite et de se sentir comme s’ils en faisaient partie.

Connexes: Guide de Richard Branson pour trouver un mentor

.