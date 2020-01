9 raisons pour lesquelles les temps de chargement des sites Web sont lents et comment les corriger

Quiconque a passé quelques minutes à surfer sur le Web (en d’autres termes, tout le monde) sait à quel point c’est frustrant chaque fois qu’une page met une éternité à se charger. Les temps de chargement lents n’affectent pas seulement négativement l’expérience du visiteur et la réputation de la page, ils sont également la principale cause du taux de rebond élevé car les visiteurs Web n’ont plus la patience et la durée d’attention qui, en passant, ne durent que trois secondes maintenant -attendre.

Il y a plusieurs raisons possibles à la lenteur du chargement des sites Web. Dans ce guide, nous aborderons chacun d’entre eux, y compris toutes les façons de résoudre le problème.

1. Trop de scripts

Trop de fichiers qui encombrent votre page peuvent la charger lentement. En effet, chacun de ces fichiers envoie sa propre demande qui, une fois empilée, peut ralentir votre vitesse. Il existe de nombreuses façons d’améliorer cela, comme le report de JavaScript – ce qui signifie que vous l’empêchez de se charger complètement jusqu’à ce que tous les éléments de la page soient entièrement chargés – et l’optimisation de vos scripts en combinant des fichiers ou en spécifiant des types de médias.

Les feuilles de style trop encombrées peuvent également affecter le temps de chargement de votre page. Ces codes, qui contiennent les instructions pour votre page (par exemple, le type de police, les couleurs utilisées, le code de table, etc.), consomment chacun du temps de demande, ce qui peut ralentir le téléchargement des pages. Essayez de minimiser le nombre d’instructions intégrées dans vos scripts pour aider votre page à se charger plus rapidement ou à les compresser pour une meilleure optimisation.

2. Pages inutiles

Si votre site Web existe depuis un certain temps, il y a de fortes chances qu’il y ait des pages inutiles que vous avez oublié de supprimer pendant toutes les modifications et mises à jour que vous avez effectuées. Par exemple, si vous utilisez WordPress, vous pouvez avoir des sites inutilisés qui sont toujours liés à vos anciennes URL. Cela peut réduire la capacité de la vitesse et réduire le temps de chargement, alors assurez-vous de dissocier les sites ou les pages que vous n’utilisez plus.

3. Éléments supplémentaires et utilisation excessive des scripts de médias sociaux

L’utilisation d’éléments supplémentaires tels que des plugins, des thèmes et des scripts peut réduire la vitesse de votre page. Pour augmenter le temps de chargement de votre site Web, assurez-vous de nettoyer vos scripts en supprimant les thèmes et les lignes de code inutilisés. Vous pouvez également toujours rechercher des scripts alternatifs qui peuvent remplacer les fonctions de codes plus longs.

4. Malware

Les attaques de pages Web ne visent pas toujours à voler des informations. Dans certains cas, les pirates informatiques effectuent des attaques malveillantes pour utiliser illégalement les ressources de votre serveur à la place. Un exemple courant est lorsqu’un pirate informatique intègre un malware sur votre page afin que les fichiers chargés avec votre page soient dirigés vers un autre serveur. Ce transfert est à l’origine du lent chargement du site.

Pour vous assurer que votre site Web est exempt de logiciels malveillants, vous pouvez utiliser des outils de sécurité conçus pour nettoyer votre site sans affecter son temps de réponse et ses performances.

5. Mauvais hébergeur utilisé

Peu de gens s’en rendent compte, mais votre choix d’hébergement Web joue un rôle important dans la détermination de la vitesse de votre site Web. Il existe des types d’homme parmi lesquels vous pouvez choisir, comme l’hébergement cloud, l’hébergement mutualisé et l’hébergement dédié, et vous pouvez facilement choisir des packages en fonction des caractéristiques et des fonctions que vous souhaitez pour votre site Web. Par exemple, l’hébergement dédié vous offre une meilleure vitesse, car vous n’avez pas besoin de partager votre compte avec d’autres sites Web comme dans le cas de l’hébergement partagé. Cependant, ils viennent avec un prix plus élevé. Les hébergeurs Web plus chers sont livrés avec des fonctionnalités plus puissantes qui peuvent non seulement améliorer la vitesse de la page, mais également fournir une meilleure évolutivité et sécurité.

6. Charge déséquilibrée

Une répartition incorrecte de la charge peut également être à l’origine du lent chargement de votre site. Par exemple, lorsque les visiteurs sont affectés de manière incorrecte à votre site Web, cela peut submerger vos serveurs, qu’il soit en sous-capacité ou non. Vérifiez la répartition de la charge dans votre site Web et envisagez une mise à l’échelle si nécessaire. Une idée que vous pouvez envisager est d’utiliser un groupe de serveurs au lieu de s’en tenir à un seul. Si vous ajoutez plus de serveurs, vous pouvez également toujours envisager de passer à une architecture orientée services (SOA) pour éviter les problèmes d’évolutivité.

7. Balises de titre

Saviez-vous que le titre de votre site Web peut également affecter sa vitesse de chargement? Ne pas avoir de balise de titre spécifique sur votre page, il est plus difficile d’être récupéré par les moteurs de recherche, car ils doivent d’abord passer par des doublons. Cela entraîne des temps de chargement plus lents qui peuvent sacrifier la vitesse. Une façon de procéder consiste à utiliser des outils qui peuvent vous aider à repérer les erreurs HTML comme les descriptions manquantes et les balises de titre.

8. Thèmes

Semblable aux balises de titre, votre choix de thème peut également entraîner un décalage du temps de chargement de votre page. Cela est particulièrement applicable si vous utilisez des thèmes de faible qualité très sujets aux virus et autres logiciels malveillants qui provoquent l’exploration de votre page.

La meilleure façon de résoudre ce problème est d’utiliser des thèmes de haute qualité provenant de sources fiables. Oui, vous devrez les payer, mais vous en tirerez davantage à long terme en raison de la sécurité supplémentaire que vous obtenez.

9. Frais généraux

Les frais généraux sont le terme utilisé pour désigner les traces inutiles dans votre base de données (par exemple, les plugins, les thèmes, les journaux, etc.) qui s’accumulent au fil du temps. La surcharge de votre site Web peut entraîner un chargement plus long des requêtes de base de données et, parfois, même un dépassement de délai du serveur Web. Heureusement, de nombreux hébergeurs Web vous permettent d’accéder à votre plate-forme de gestion de base de données maintenant où vous pouvez vérifier les frais généraux de votre site Web. Le vérifier régulièrement pour supprimer les traces inutiles peut considérablement améliorer le temps de chargement de votre site Web.

La vitesse de chargement Web joue un rôle important dans l’expérience des visiteurs et la conversion des ventes. À mesure qu’Internet s’accélère de plus en plus, le changement de comportement des internautes évolue également. Pour que les spécialistes du marketing restent en contact avec leur public, ils n’ont pas seulement besoin de rattraper cette vitesse, ils doivent également être capables de la gérer en douceur.

