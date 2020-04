9 tactiques exploitables pour développer votre agence pendant une récession

Pouvez-vous développer votre agence pendant une récession? Dans cet article, nous partagerons 9 tactiques exploitables que vous pouvez utiliser immédiatement pour augmenter vos revenus et obtenir plus de clients, même pendant une récession.

Croissance en période de récession?

Cela peut sembler contradictoire, mais ce n’est pas impossible. L’histoire des récessions est remplie d’histoires d’entreprises qui ont prospéré même lorsque le reste de l’économie se contractait.

Les agences de marketing et de création ont un avantage dans la mesure où leur production n’est guère affectée par les mesures de verrouillage généralisées actuellement en place. Même une fois les mesures levées, votre personnel peut continuer à travailler sans entrave à domicile.

Ce dont vous avez vraiment besoin pour grandir pendant cette période est a) une bonne stratégie et b) des tactiques exploitables pour identifier et cibler les zones de croissance.

Nous avons parlé de survivre à une récession dans un article précédent. Dans ce guide, nous allons découvrir quelques tactiques exploitables que vous pouvez adopter pour croître même pendant une récession.

Une stratégie de récession en trois points

Devez-vous attacher et conserver de l’argent liquide ou étendre de manière agressive pour conquérir des parts de marché pendant une récession?

Un peu des deux, selon une étude révolutionnaire de la Harvard Business School sur les récessions.

L’étude a analysé plus de 4 700 entreprises au cours de plusieurs récessions. Il a conclu que si la plupart des entreprises souffrent pendant les récessions, un petit pourcentage – plus de 9% – augmente considérablement leurs bénéfices et leur part de marché.

De plus, l’étude a également révélé que:

Une approche prudente – économiser de l’argent et réduire les investissements – a aidé l’entreprise à survivre à la récession. Cependant, cela a eu une incidence sur leurs perspectives de croissance à long terme et érodé les parts de marché.Une approche agressive – investir dans le marketing, la recherche et les talents – a souvent laissé à l’entreprise trop peu de liquidités pour survivre à une récession prolongée.

Les seules entreprises qui ont prospéré sont celles qui ont évité soit l’optimisme général, soit le pessimisme. Au lieu de cela, ils ont travaillé agilement, se développant ou se contractant selon les conditions du marché.

Considérez cela comme la première règle pour croître pendant une récession:

Soyez agile et flexible. N’achetez pas directement une stratégie de croissance ou de conservation. Écoutez vos clients et le marché et changez votre approche en conséquence.

Mais être agile ne suffit pas; vous avez également besoin d’argent pour effectuer vos déplacements. Et pour une agence, le flux de clients est aussi important que les flux de trésorerie.

Cela nous donne les deux autres règles de croissance pendant une récession:

Focus sur l’argent: Obtenez autant d’argent en banque que possible. Réduisez les coûts et limitez la dette – du moins au début de la récession. L’argent vous donnera l’espace pour manœuvrer.Conserver les clients: Acquérir un nouveau client peut coûter jusqu’à 5 fois plus cher que d’en conserver un. Même si vous minimisez la facturation, assurez-vous d’avoir toujours le client dans vos livres ou, à tout le moins, un canal de communication ouvert.

Ces trois règles devraient être au cœur de votre stratégie de récession. Si vous avez de l’argent liquide à la banque, des clients dans le CRM et la flexibilité de changer votre approche, il n’est pas impossible de croître même en période de ralentissement.

Sur cette note, examinons quelques tactiques exploitables que vous pouvez adopter pour augmenter les revenus pendant une récession.

9 tactiques de croissance à toute épreuve pour les récessions

Permettez-moi de dire ceci en disant qu’aucune de ces tactiques ne sont des balles magiques pour traverser une récession. Chaque entreprise est différente, tout comme chaque récession. Utilisez ces tactiques comme source d’inspiration pour élaborer votre propre plan d’action.

Avec cette exclusion de responsabilité, examinons quelques tactiques qui peuvent vous aider à vous développer pendant une récession:

1. Produisez vos services

Le travail répétitif et peu qualifié représente souvent une part importante des revenus de nombreuses agences. Pensez à travailler comme concevoir des logos, rédiger des articles de blog ou créer des graphiques sur les réseaux sociaux. Si vous avez déjà une stratégie en place pour chaque client, la production créative nécessite très peu d’implication.

Envisagez de créer tous ces services en tant que «produit» autonome. Autrement dit, au lieu de facturer les clients à l’heure, vous leur offrez un ensemble de services tarifés comme un produit.

Par exemple, 99Designs offre aux clients une plateforme libre-service avec des prix initiaux pour différents services:

Pour plus de stabilité dans les revenus, vous pouvez offrir des abonnements mensuels (comme SaaS) pour des travaux répétitifs tels que la création de contenu de médias sociaux.

Cela vous aide de deux manières:

Il donne aux petits clients plus de contrôle sur leur facturation. Ils savent exactement combien ils devront payer chaque mois. Ils peuvent également annuler à tout moment – une source de confort en période d’incertitude. Cela vous donne une prévisibilité de vos revenus. Au lieu d’une facturation horaire incertaine, vous pouvez être sûr d’obtenir au moins le prix indiqué pour votre service chaque mois.

Cette approche fonctionne mieux pour les agences qui ont beaucoup de clients de petites entreprises et / ou qui font beaucoup de travail répétitif.

Par exemple, WebFX, qui dessert principalement les petites entreprises, propose des prix initiaux et des livrables regroupés sous forme de plans mensuels pour tous ses services.

2. Offrez plus de consultations gratuites

Si vous êtes doué pour quelque chose, ne le faites jamais gratuitement…

… Ou alors la sagesse populaire disparaît.

Pendant les récessions, cependant, il peut être judicieux de retirer la carte de consultation gratuite.

Je sais que les consultations gratuites peuvent prendre du temps. Je sais aussi que vous obtenez beaucoup de kickers de pneus qui ne feront que perdre votre temps. Mais pendant une récession, les clients ont désespérément besoin de nouvelles idées. Beaucoup traversent également des ruptures désordonnées avec leurs agences actuelles.

Quand ils veulent de nouvelles idées, votre offre de «consultation gratuite» peut être utile.

Comme nous l’avons écrit dans un article précédent sur les tactiques de tarification des agences, cette tactique est principalement localisée aux agences de référencement.

Cependant, les agences de contenu et de marketing numérique peuvent également en bénéficier, surtout si vous recentrez la consultation sur les problèmes de récession.

À tout le moins, cela ouvrira votre pipeline.

3. Braconner les talents des agences fortement touchées

Connaissez-vous des agences qui servent principalement l’industrie du voyage?

C’est peut-être le bon moment pour approcher leurs employés avec des offres d’emploi.

C’est malheureux, mais la crise actuelle ne touchera pas tous les secteurs de la même manière. Certains secteurs – et les agences qui les desservent – seront plus touchés que d’autres.

Lorsque – ou si – de telles agences choisissent de mettre leurs employés à l’écart, vous aurez facilement accès à un bassin de talents de haute qualité. Dans une industrie axée sur les talents, avoir accès à des personnes de qualité peut vous donner un énorme avantage à long terme.

Considérez cette tactique si vous avez des réserves de liquidités importantes et que vous pouvez vous permettre de payer vos nouvelles embauches pour les 12 à 18 prochains mois. Gardez un œil sur les mesures de base de votre agence pour savoir avec quelle efficacité vous utilisez les nouvelles embauches (en particulier, regardez votre ratio AGI: ETP).

Assurez-vous simplement de ne pas aller trop loin avec l’embauche – les récessions peuvent souvent durer plus longtemps que prévu.

4. Diversifier les canaux de revenus

Crew, une agence de développement d’applications, a embauché un photographe pour un projet mais s’est retrouvé avec beaucoup plus de photos qu’il n’en fallait. Au lieu de coller les photos dans un dossier oublié sur leur disque dur, ils ont fait un projet parallèle – Unsplash – et ont tout donné gratuitement.

Ce projet parallèle est désormais un géant de la photographie de stock avec plus d’un million d’images et des dizaines de milliers d’utilisateurs.

Les agences ont une longue histoire de création de projets parallèles pour le plaisir et le profit. Bien qu’ils ne puissent pas toujours remplacer votre revenu principal, ils peuvent vous aider à diversifier vos revenus – essentiels pour survivre dans les moments difficiles.

Ces projets parallèles peuvent être n’importe quoi – applications, produits physiques, cours, etc. Dans des circonstances normales, vous pouvez les adopter pour acquérir de nouvelles compétences ou commercialiser votre agence. Mais maintenant, vous vous concentreriez sur la monétisation – tout en apprenant quelque chose de nouveau.

5. Diversifiez votre marque

WPP a Gray, Ogilvy et Kantar; Omnicom a BBDO, TBWA et DDB; Publicis a McCann et ÉNORME.

Quelques agences Interpublic (Source de l’image)

Toutes ces sociétés holding exploitent des dizaines d’agences, souvent dans la même verticale. Bien qu’il existe d’innombrables raisons de le faire, l’une des principales est la diversification des marques.

Comme nous en avons discuté dans le passé, le positionnement des agences est crucial pour le succès de votre entreprise. Il n’y a pas «une seule agence pour chaque client»; vous attirerez différents clients en fonction de votre positionnement.

Avoir une seule marque d’agence limite considérablement votre flexibilité en temps de crise. Vous êtes enfermé dans un marché client étroit. Si vous vous êtes positionné comme une «agence pour les entreprises technologiques B2B», vous aurez du mal à attirer, disons, des détaillants de mode en tant que clients.

Contrez cela en créant plus d’une marque d’agence. Ceux-ci devraient cibler deux (ou plus) segments de clientèle différents.

Votre objectif est de créer un livre client qui puisse survivre à une crise. Si une marque voit sa liste de clients s’éroder, vous devriez pouvoir vous tourner vers l’autre pour la croissance.

6. Découpez vos pires clients

Couper les clients pendant une récession?

Cela peut sembler incongru, mais parfois, se débarrasser des clients peut vous aider à gagner de l’argent.

Les agences ont souvent des clients qui utilisent simplement trop de ressources pour être rentables. Les raisons peuvent être diverses – fluage de la portée, retards de paiement, etc.

Garder ces clients dans une récession peut être une distraction. À un moment où vous devez tout faire pour conserver vos meilleurs clients et en acquérir de nouveaux, garder les clients non rentables qui traînent n’est pas la plus intelligente des mesures.

Pour ce faire, vous devez comprendre:

Taux de frais généraux pour chaque client Rentabilité totale pour chaque client

La première mesure vous indiquera si vous proposez un service excessif à un client. Le second vous indiquera la rentabilité de chaque client.

Des outils comme Workamajig peuvent accélérer ce processus beaucoup plus rapidement. Par exemple, Workamajig peut vous indiquer les revenus totaux, les COGS, la répartition des frais généraux et le profit (revenu brut de l’agence) pour chaque client à partir d’un tableau de bord unique:

Si vous trouvez un client dont la rentabilité est constamment faible ou négative, envisagez de le laisser partir. Vous pouvez utiliser les ressources libérées pour des clients plus lucratifs.

7. Rechercher des opportunités sur les plateformes et les marchés

Les plateformes indépendantes (comme UpWork) et les marchés axés sur les services (comme CreativeMarket) peuvent être des sources utiles de revenus supplémentaires pendant les récessions. Bien qu’ils ne devraient jamais être votre pilier, ils peuvent être utiles pour utiliser des ressources inutilisées (à la fois des actifs et des talents).

Recherchez des projets au bas de votre offre de services. La plupart des plateformes indépendantes ont tendance à attirer des acheteurs à petit budget qui pourraient ne pas avoir l’argent pour une agence à part entière – du moins pas pendant une récession. Obtenir de tels clients dans vos livres (même si c’est via une plate-forme) peut conduire à plus d’opportunités plus tard.

Essayez également de décharger les actifs existants sur les marchés comme CreativeMarket, ThemeForest, Shutterstock, etc. Si vous avez des photos, des modèles de page de destination, des conceptions de logo, des polices, etc. qui traînent, les vendre sur les marchés peut être une source de revenus secondaires.

Votre objectif n’est pas de supplanter les revenus de vos clients mais de les diversifier suffisamment pour être plus «à l’abri de la récession».

8. Changez votre stratégie de prix

La facturation horaire est une mauvaise stratégie pour prospérer pendant une récession. Cela ne vous donne pas la stabilité d’une provision mensuelle, ni la prévisibilité des factures fixes ou des résultats.

Au lieu de la facturation horaire, essayez l’une de ces deux approches:

Montant fixe mensuel qui donne aux clients l’accès à certains services. Les clients peuvent ajouter des services supplémentaires si nécessaire – comme un abonnement SaaS. Cette approche fonctionne mieux lorsque les clients sont bien placés financièrement.Facturation axée sur les résultats où les clients paient pour des résultats confirmés. Cela peut être quelque chose comme le taux de conversion, les classements, les prospects, etc. Cela aide les clients à régler leur anxiété de dépenser de l’argent sans obtenir de résultats.

La facturation à la performance peut être extrêmement lucrative (pour vous comme pour le client) si vous avez confiance en vos capacités. Si vous savez que vous pouvez obtenir des résultats dans un budget défini, vous êtes libre de facturer une prime substantielle sans avoir à gérer le travail horaire.

En période de récession, la facturation axée sur les résultats peut vous aider à attirer des clients qui pourraient autrement se méfier des dépenses de marketing.

9. Adoptez des stratégies de vente plus agressives de type SaaS

Combien de sites Web d’agences connaissez-vous qui ont un chat en direct?

À l’inverse, combien de sites Web SaaS connaissez-vous qui n’ont pas de chat en direct?

Bien que je comprenne que les ventes d’agence sont tout simplement différentes du SaaS, la croissance pendant une récession signifie enfreindre certaines règles. Des tactiques telles que le chat en direct, le référencement naturel, les numéros de contact des clients, etc. peuvent ouvrir de nouvelles opportunités, surtout si vous ciblez des clients à bas ou milieu de gamme du marché.

Par exemple, l’agence de marketing numérique WebiMax utilise à la fois le chat en direct et des numéros de téléphone dédiés directement sur sa page d’accueil:

Bien sûr, cette approche pourrait ne pas fonctionner pour toutes les agences – il est difficile d’imaginer qu’une marque de renom recrute sa prochaine agence de publicité via un outil de chat en direct. Mais si votre agence dessert des petites entreprises, traite en volume ou propose des services répétitifs à faible marge comme le SEO ou le PPC, vous pouvez bénéficier d’une approche commerciale de type SaaS.

À vous

Ce n’est un secret pour personne que les récessions sont difficiles, en particulier celles qui sont provoquées par des circonstances extraordinaires. Personne ne sait combien de temps la récession pourrait durer, quelle sera sa gravité ou si nous aurons même une récession.

Cependant, si vous adoptez ces tactiques, économisez de l’argent et développez judicieusement, vous serez bien mieux placé pour vous développer dans les prochaines années.

Une façon d'économiser de l'argent est d'utiliser un meilleur logiciel. Au lieu de payer des dizaines d'outils, choisissez une solution de gestion complète comme Workamajig pour gérer votre agence. Vous obtiendrez un aperçu sans précédent de votre entreprise, gérez vos ventes et exécutez vos projets, le tout à partir du même tableau de bord.