9 vérités sur les gros alcools que vous ne connaissiez pas

L’approche schizophrène de l’OMS dans l’industrie de l’alcool

Si l’augmentation de la consommation d’alcool entraîne une augmentation des impacts négatifs sur la santé et le développement, elle entraîne également une augmentation des ventes de l’industrie de l’alcool, plaçant les intérêts de la santé publique et du développement dans un conflit inhérent et direct avec les intérêts de l’entreprise.

Malgré des preuves scientifiques accablantes sur les intérêts contradictoires de Big Alcohol, l’approche de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’égard de l’industrie de l’alcool semble truffée de contradictions.

Par exemple, la Stratégie mondiale de l’alcool de l’OMS assimile l’engagement de la société civile avec l’engagement des opérateurs économiques dans l’industrie de l’alcool – pour réduire les méfaits de l’alcool. Ceci est spécifié sous le titre de la stratégie «Action mondiale: rôle et composants clés», où il est écrit:

45. Les organisations internationales non gouvernementales, les associations professionnelles, les instituts de recherche et les opérateurs économiques dans le domaine de l’alcool ont tous un rôle important à jouer pour renforcer l’action mondiale, comme suit. »

Bien que la stratégie mondiale de l’OMS sur l’alcool limite le rôle de l’industrie de l’alcool à son activité principale et l’exclue de tout engagement dans l’élaboration des politiques de santé publique, elle continue de faire avancer le concept problématique d’autorégulation et du rôle global du Big Alcohol réduire les dommages causés par leurs produits et leurs pratiques. Je reviendrai sur ce sujet ci-dessous.

Les éléments schizophrènes de la stratégie mondiale de l’OMS sur l’alcool sont également apparents lorsque la stratégie parle du défi du contrôle de l’alcool de «trouver un équilibre entre différents intérêts» d’une part mais recommande «de d’autre part.

Cela a créé une réalité où l’industrie de l’alcool encourage activement le doute et la confusion au sujet des solutions politiques recommandées par l’OMS et des preuves établies par l’OMS sur les effets nocifs de l’alcool sur la santé, mais est toujours invitée à «dialoguer» avec l’OMS.

Le rapport de l’OMS sur la situation mondiale de l’alcool révèle les pratiques contraires à l’éthique des gros alcools – un aperçu

Le rapport de l’OMS sur la situation mondiale de l’alcool – la source la plus fiable de preuves sur l’alcool de la plus grande agence de normalisation au monde en matière de santé publique – est un outil clé pour informer et soutenir la mise en œuvre de la Stratégie mondiale contre l’alcool, avec l’aide de l’état des des preuves artistiques sur les tendances mondiales de la consommation d’alcool, le fardeau mondial de l’alcool et des solutions de politique de l’alcool à fort impact et rentables.

Le rapport de l’OMS sur le statut mondial de l’alcool explicitement délimite les pratiques de l’industrie de l’alcool et leurs conséquences néfastes à l’échelle mondiale. Je résume neuf d’entre eux pour créer un aperçu complet de ce que contient le rapport de l’OMS sur la situation mondiale de l’alcool à cet égard.

1. Le grand alcool sape le développement économique des pays à faible revenu

Tout au long de l’histoire de l’existence de l’industrie de l’alcool, nous pouvons observer des stratégies de marketing tout aussi agressives qui sont encore utilisées aujourd’hui pour conquérir le marché des pays en développement et de nouveaux marchés – même si les outils ont pu changer.

Les données montrent, par exemple à partir d’études ethnographiques, que la commercialisation de l’alcool dans les pays en développement joue un rôle majeur dans la montée des inégalités économiques.

Les sociétés en développement se transforment en marchés de consommation où de nouvelles formes de boissons alcoolisées deviennent des symboles du statut social des élites. Cette dynamique apporte généralement plus [alcohol use] et donc une plus grande charge de problèmes liés à l’alcool sur la population. ” (p.18)

De cette façon, le L’industrie de l’alcool favorise les structures du pouvoir, les stéréotypes de genre et les comportements à risque élevé de consommation d’alcool, créant une tempête parfaite qui se traduit par «des niveaux élevés de violence et de perturbation publique».

Le rapport explique ensuite:

… Les changements dans la production d’alcool jouent un rôle direct dans la génération de disparités économiques, comme dans les cas où la production industrielle d’alcool prend le contrôle de la production d’alcool des communautés locales et des groupes autochtones. »

Les changements dans la production d’alcool, entraînés par les géants transnationaux de l’industrie de l’alcool, conduisent à «une plus grande disponibilité de l’alcool 24h / 24».

Les communautés déjà vulnérables sont touchées de manière disproportionnée, car les problèmes d’alcool augmentent, en raison de la disponibilité et de la consommation accrues.

Lorsque les pauvres deviennent un marché de consommation, l’achat de marques commerciales d’alcool pèse plus lourd sur le revenu personnel et familial que dans les autres classes sociales. »

Les sociétés, les communautés et les familles les plus pauvres sont plus vulnérables aux conséquences de la consommation d’alcool, telles que les perturbations publiques, la violence, la perte de revenus ou les problèmes de santé.

Il ne fait aucun doute que la création d’industries de l’alcool dans les pays du Sud a fait souffrir ces économies:

La pauvreté s’enracine et se perpétue,

L’accès à des aliments nutritifs et à l’éducation pour les enfants est menacé car les ressources du ménage sont détournées pour augmenter (souvent) la consommation d’alcool par le soutien de famille dans la famille,

De cette façon, la stabilité financière et la résilience sont menacées.

Ce cercle vicieux peut accroître encore la pression sur les communautés les plus pauvres pour trouver un revenu et ainsi être exposées à des conditions de travail d’exploitation.

En illustrant ces processus avec l’exemple de l’industrie de l’alcool entrant dans la Zambie rurale, l’OMS explique comment les moyens de subsistance des femmes rurales et la résilience des familles et des communautés en Zambie ont été dévastés lorsque Big Alcohol a repris la production d’alcool. La disponibilité de l’alcool a augmenté et, avec elle, les méfaits de l’alcool ont augmenté tandis que la capacité de lutter contre les méfaits s’est érodée.

… Le brassage de la bière était une source importante de revenus pour les femmes locales, la disponibilité accrue de marques commerciales de bière a ajouté au fardeau économique des familles du village car les hommes dépensaient leur salaire pour la bière en bouteille. Les femmes, à leur tour, n’avaient aucun revenu indépendant pour compenser la différence pour leurs familles, ayant perdu leur revenu de la production de bière. Comme les hommes [consumed alcohol] plus fréquemment et plus lourdement, la communauté locale a connu plus de violence envers les femmes et plus de problèmes de santé… Les autorités locales n’ont pas répondu avec des politiques de contrôle de l’alcool, en partie à cause de leur dépendance institutionnalisée des revenus de l’alcool. »

Ce n’est là qu’un des milliers d’exemples que nous pouvons observer dans le monde en développement, où l’industrie de l’alcool agit comme un puissant inhibiteur du développement économique et social (rural).

Le rapport souligne le conflit d’intérêts qui émerge de l’augmentation de l’activité de l’industrie de l’alcool dans les sociétés, en particulier dans les pays en développement:

Développement économique dans des sociétés où il n’y a pas de norme religieuse forte contre [alcohol use] s’accompagne généralement de grands efforts pour «construire le marché» des boissons alcoolisées, à la fois de la part des entrepreneurs de la société et des entreprises transnationales qui dominent désormais de plus en plus l’industrie de l’alcool. » (p.133)

Cela montre la faille de l’industrie de l’alcool se décrivant comme engagée à éliminer la pauvreté et à autonomiser les femmes rurales. En réalité, leurs produits et leurs pratiques exploitent les économies pour de nouveaux profits, mais les laissent payer les coûts résultant de l’augmentation des méfaits de l’alcool.

L’OMS explique que tout gain économique résultant d’une consommation accrue d’alcool est compensé par les coûts des méfaits de l’alcool dans la société. Les communautés les plus pauvres sont particulièrement touchées, car l’augmentation de la consommation d’alcool entraîne une augmentation des inégalités sociales et de santé.

L’Organisation mondiale de la santé écrit:

Du point de vue de… l’intérêt public, le développement durable nécessite de renforcer plutôt que d’assouplir les contrôles du marché sur la disponibilité, le prix et la commercialisation de l’alcool. »

Cela signifie que les économies en croissance protègent au mieux l’intérêt public en empêchant le début de la consommation d’alcool des personnes qui s’abstiennent d’alcool et en aidant les consommateurs d’alcool à réduire leur consommation d’alcool.

La disponibilité de l’alcool augmente, les dommages augmentent et le développement est entravé

L’augmentation de la disponibilité d’alcool est cependant un problème majeur. L’OMS signale que la plupart des pays dotés d’un système de licence d’alcool ont signalé une augmentation du nombre de licences de distribution et de vente d’alcool, en particulier dans les régions d’Afrique et d’Asie du Sud-Est. Dans les pays où la prévalence d’alcool est la plus élevée, les systèmes de contrôle de l’alcool les plus faibles et les niveaux de revenu et de développement les plus faibles, l’alcool devient de plus en plus disponible. (p.xvi)

Deux pays sur cinq ont signalé une augmentation du nombre de licences de production d’alcool.

L’augmentation du nombre de licences de production et de distribution d’alcool se concentre dans les pays à faible revenu.

C’est une des raisons pour lesquelles la consommation mondiale d’alcool devrait augmenter rapidement et augmenter de plus de 10% d’ici 2030 – malgré l’engagement volontaire des gouvernements de réduire la consommation d’alcool par habitant de 10% jusqu’en 2025.

2. Big Alcohol signifie-t-il vraiment «responsable», quand dire responsable?

Le rapport mondial de l’OMS sur la situation de l’alcoolisme affirme la contradiction des normes culturelles propagées par l’industrie de l’alcool avec ce que les experts de la santé publique préconisent pour la promotion de la santé.

L’acceptation culturelle et la normalisation de la consommation d’alcool et la fréquence de la consommation d’alcool de plus d’un ou deux verres par occasion sont rapidement promues par l’industrie de l’alcool et leurs organisations «d’aspects sociaux» en tant qu’éléments du concept de la soi-disant «consommation responsable». . Un exemple de la façon dont Big Alcohol promeut la normalisation de la consommation d’alcool dans leurs campagnes de «responsabilité» vient de «Drink Positive» de Diageo.

Ce concept dit de «consommation responsable» et la manière de transmettre ses messages visent à déplacer la RESPONSABILITÉ des dommages causés par l’alcool au consommateur d’alcool LOIN DES producteurs et promoteurs d’alcool eux-mêmes. Le message est que l’alcool est inoffensif et appartient à tous les événements sociaux tant que le consommateur l’utilise «de manière responsable». Big Alcohol transfère le fardeau au consommateur et définit la question de l’alcool comme une question de responsabilité d’un individu d’avoir un mécanisme pour prévenir les dommages causés par la consommation d’alcool.

Différentes formes de message de responsabilité – souvent associées à une image de marque ou à une autre promotion de produit – sont ambiguës en termes de signification concrète, ne définissant pas par exemple quand s’arrêter. [using alcohol], ou pour suggérer l’option de ne pas [using alcohol], et renforçant l’idée que les décisions de [use alcohol] responsabilité (ou non) incombe au consommateur et non aux environnements politiques, sociaux et marketing. » (p.131)

L’OMS souligne que les experts en santé publique examinent ce concept de façon vivante et le considèrent comme stratégiquement ambigu et contraire à l’intérêt de la santé publique. Le rapport présente des études qui soulignent la approche moralisatrice qui est au cœur du message de «responsabilité» de Big Alcohol.

L’attention étant détournée des risques inhérents au produit, l’industrie de l’alcool se concentre plutôt sur les carences du consommateur d’alcool en tant que cause de tout problème de santé ou social lié à l’alcool.

Par conséquent, je dirais que le Big Alcohol se cache derrière le concept de «consommation responsable». Les campagnes de promotion avec le message «responsabilité personnelle» sont ancrées dans leurs stratégies de responsabilité sociale d’entreprise et de marketing et restent superficielles, inefficaces et souvent même nuisibles lorsqu’il s’agit de prévenir et de réduire les méfaits réels de l’alcool. J’y reviendrai une fois de plus ci-dessous.

3. Attaque de Big Alcohol contre la science indépendante

Le processus de création de connaissances de tout individu ou organisation dépend des informations qu’ils reçoivent et recherchent quotidiennement par le biais de différents médias et de différentes sources. Parmi le flux élevé d’informations que nous recevons quotidiennement, nous accordons une grande importance aux concepts ou faits scientifiquement prouvés et fondés sur des preuves qui sont considérés comme universellement acceptables en fonction de leur poids de fiabilité et d’exactitude. Ainsi, sans l’ombre d’un doute, la valeur de la recherche scientifique et factuelle et ses résultats sont cruciaux pour les processus décisionnels aux niveaux individuel, communautaire et sociétal; par exemple, informer des processus d’élaboration de politiques fructueux en ce qui concerne la santé publique d’un pays.

Cependant, la capture par les entreprises de l’élaboration des politiques et de la production de connaissances scientifiques est également une réalité dans les domaines de l’épidémiologie et de la politique de l’alcool. Big Alcohol achète de la science, subvertit la science indépendante, sème le doute sur les résultats scientifiques et cherche à manipuler la compréhension du public des méfaits de l’alcool et tente d’induire les décideurs en erreur.

Le rapport de l’OMS sur le statut mondial de l’alcool atteste que, bien que la situation mondiale sur l’élaboration et la mise en œuvre de la politique en matière d’alcool ait montré des améliorations, il ne suffit toujours pas de protéger efficacement les populations du monde entier contre les méfaits de l’alcool.

Les pays qui ont élaboré et mis en œuvre des politiques de lutte contre l’alcool jusqu’à présent sont principalement des pays développés tandis que l’OMS a identifié que même les pays en développement ont fait un effort important pour identifier et mesurer des indicateurs de base tels que la «consommation totale d’alcool par habitant» – qui est considérée comme un réalisation importante.

Mais il y a et reste le défi majeur de l’influence des entreprises sur la communauté scientifique et de recherche à travers la puissance financière de l’industrie de l’alcool. La préoccupation suivante est “qui est prêt à financer?” Dans une situation de crise mondiale concernant le financement disponible pour la recherche indépendante en santé publique, lorsque d’autres priorités de financement dépassent rapidement les préoccupations de santé publique, l’influence de l’industrie de l’alcool sur la recherche liée à l’alcool devient plus forte et plus répandue. Malgré le fait que des intérêts contradictoires affectent les résultats de la recherche, aucun mécanisme n’a été établi jusqu’à présent pour se protéger contre l’ingérence et l’intimidation de l’industrie de l’alcool.

Les producteurs d’alcool peuvent également influencer les perspectives de santé publique et de bien-être dans la recherche. » (p.130)

L’OMS admet que l’industrie de l’alcool influence les perspectives de santé publique et de bien-être dans la recherche scientifique. Il fournit les exemples suivants tirés de la chronologie de la recherche sur l’alcool:

Aux États-Unis, à la fin des années 1930, à la suite de l’abrogation – La plupart des très rares ressources disponibles pour la recherche sur les problèmes d’alcool provenaient de la recherche sur le financement de l’industrie de l’alcool qui ne s’intéressait qu’aux causes de «l’alcoolisme» en la conceptualisant comme une maladie résultant de la prédisposition individuelle du consommateur d’alcool.

Récemment, une étude sur les avantages potentiels pour la santé de la consommation légère d’alcool (un verre par jour) par rapport à l’abstention, avec les multinationales et les alliances de l’industrie de l’alcool comme principales sources du financement de 100 millions de dollars, a été interrompue après qu’un groupe d’examen gouvernemental a conclu que les interactions entre les chercheurs de l’étude et l’industrie de l’alcool semblent avoir intentionnellement biaisé le cadrage des prémisses scientifiques de l’étude dans le sens de se concentrer sur les avantages possibles de l’alcool.

À l’époque, le New York Times rapportait qu’un rapport du National Institute of Health (NIH) avait révélé des détails inquiétants sur la coordination entre les scientifiques et l’industrie de l’alcool concernant une étude qui aurait pu changer les habitudes de consommation d’alcool des États-Unis. Le New York Times a écrit:

Il était censé être une étude impartiale de [Alcohol Consumption]. Ils voulaient l’appeler ‘Cheers’. »

NYT: détails troublants sur l’étude «Cheers»

L’OMS cite des preuves solides attestant que des efforts contraires à l’éthique similaires visant à biaiser la recherche et les politiques de santé publique au profit des intérêts de l’industrie de l’alcool peuvent également être identifiés dans d’autres pays et situations. Souvent, l’ambition est de ne laisser aucune trace d’interférences et d’avoir le moins de trace possible de l’influence.

Ce que je ne peux comprendre, c’est que le rapport préconise la poursuite du dialogue de l’OMS avec l’industrie de l’alcool. Compte tenu de leur influence destructrice sur le fondement même du discours public sur l’alcool, comment un dialogue de bonne foi peut-il même être possible? Après tout, l’OMS écrit que la sensibilisation aux méfaits de l’alcool peut démontrer la nécessité d’un changement de politique (p.92)

4. Intérêts directs de Big Alcohol dans les politiques de contrôle de l’alcool

Le rapport de l’OMS sur le statut mondial de l’alcool enregistre à plusieurs reprises des cas où l’industrie de l’alcool a interféré dans la formulation et la mise en œuvre des politiques de contrôle de l’alcool malgré leur efficacité. Ce type d’activités d’intérêt direct a eu des conséquences négatives sur l’élaboration des politiques d’alcool des pays.

L’OMS illustre, par exemple, que lors de la conduite d’activités nationales de sensibilisation,

Les sources de financement ont influencé le choix du thème des activités de sensibilisation, car les sujets les plus souvent signalés étaient également ceux financés principalement par les ONG et l’industrie de l’alcool ».

Le rapport souligne que 30% des pays déclarants qui ont mené des activités de sensibilisation ont déclaré avoir reçu des fonds de l’industrie de l’alcool.

Le financement de l’industrie de l’alcool est clairement orienté vers l’évitement de la sensibilisation à la santé et aux méfaits sociaux de l’alcool, notamment la violence domestique ou le VIH / sida. Cela est très important, comme le montre l’exemple du Botswana ci-dessous.

Au lieu de cela, le financement de l’industrie de l’alcool soutient des campagnes pour lutter contre la conduite sous l’influence de l’alcool (21%), des jeunes (13%), des parents et de la forte consommation d’alcool épisodique (frénésie). (p.93)

De cette façon, l’OMS expose la stratégie de l’industrie de l’alcool. Ils utilisent non seulement le concept de «consommation responsable» dans leurs efforts de marketing et de RSE, mais se concentrent également sur le transfert de la charge aux parents ou aux conducteurs.

La science indépendante a également révélé les intérêts contradictoires dans ce domaine. Alors que l’industrie de l’alcool utilise des campagnes de sensibilisation pour promouvoir ses marques et son image – par exemple en atteignant les enfants et les jeunes de cette façon -, elle promeut également des solutions inefficaces et même nuisibles.

Par exemple, les activités de RSE de Big Alcohol contre la conduite sous l’influence n’ont pas la base de preuves d’impact, sont inefficaces ou même nuisibles – comme les programmes de conduite désignés, qui peuvent encourager les non-conducteurs à consommer encore plus d’alcool.

4 indices pour expliquer le conflit d’intérêts fondamental de Big Alcohol

5. Interférence de Big Alcohol dans les politiques (fiscales) sur l’alcool

L’augmentation des prix de l’alcool grâce à une taxation fondée sur des preuves s’est révélée être l’une des stratégies les plus efficaces pour réduire les dommages causés par l’alcool.

L’OMS signale de nombreux effets d’entraînement positifs de l’augmentation des taxes sur l’alcool. Et cela explique le principal défi pour une mise en œuvre efficace des politiques fiscales: l’ingérence de l’industrie de l’alcool.

Dans l’exemple du débat sur la taxe d’accise sur l’alcool au Botswana, l’OMS montre comment l’interférence de l’industrie de l’alcool peut se produire. Entre 2005 et 2008, le Botswana a réagi aux méfaits généralisés de l’alcool dans le pays en introduisant une taxation sur l’alcool:

Après une longue histoire sans politiques officielles en matière d’alcool au niveau national, le ministère du Commerce et de l’Industrie du Botswana a élaboré un cadre réglementaire appelé Liquor Regulations en 2005. Trois ans plus tard, des prélèvements fiscaux ont été introduits dans le contrôle des marchandises (Intoxicating Liquor Levy ) Règlement de 2008. Ce règlement proposait une taxe sur l’alcool de 70% sur toutes les boissons enivrantes produites dans le pays, dans le but de réduire la consommation spécifiquement chez les jeunes. Dans le même temps, les recettes provenant de la taxe seraient investies dans des efforts pour réduire [alcohol consumption and related harm]. ” (p.109)

Historiquement, le Botswana avait un modèle de consommation d’alcool marqué par des niveaux élevés d’abstention d’alcool et de forte consommation d’alcool épisodique. Les taux de prévalence du VIH / sida atteignaient 18%, de sorte qu’en 2002, l’Agence nationale de coordination sur le sida a élaboré un document de position identifiant le rôle clé de l’alcool comme facteur de risque d’infection par le VIH. Par la suite, des cadres nationaux ont été élaborés qui mettaient l’accent sur l’alcool comme facteur de risque d’exposition au VIH. À ce jour, l’alcool continue d’être un obstacle à l’efficacité des efforts de prévention du VIH.

Cependant, l’industrie de l’alcool a réagi à l’augmentation de la taxe d’accise sur l’alcool en faisant valoir ses propres intérêts privés. Les lobbyistes de l’industrie de l’alcool ont fait valoir que l’augmentation des prix en raison de l’augmentation des taxes affecterait la production nationale d’alcool et causerait des pertes d’emplois.

En conséquence, le prélèvement a été réduit à 30%.

Mais deux ans plus tard, après la réduction d’impôt, la défaillance du marché qui a suivi était apparente et le fardeau persistant de l’alcool a conduit le gouvernement à augmenter à nouveau les impôts de 40%.

Le Botswana n’est pas le seul pays où l’ingérence de l’industrie de l’alcool dans les tentatives d’augmentation de la taxation de l’alcool (et d’autres politiques d’achat d’alcool les plus efficaces) a été révélée. Il est également bien documenté que l’industrie de l’alcool manipule les décideurs politiques avec les mêmes arguments à travers le monde.

Vietnam: le grand lobby de l’alcool détruit la loi sur l’alcool

6. Promotions Big Alcohol et ciblage des jeunes

Bien qu’il y ait eu de nombreuses améliorations récentes dans le contrôle des promotions de l’alcool dans de nombreuses formes traditionnelles de médias tels que la télévision et la presse écrite – selon l’OMS, il y a une augmentation significative des promotions de l’alcool dans de nombreux médias moins explicites tels que les commandites sportives, l’alcool des produits de marque et de plus en plus dans de nouvelles formes de médias tels que les plateformes de médias sociaux. Avec les impacts scientifiquement prouvés de la commercialisation de l’alcool sur les jeunes, les amenant à commencer à consommer de l’alcool plus tôt ou à en consommer plus s’ils ont déjà commencé, l’OMS souligne:

Les restrictions de commercialisation sont l’un des trois meilleurs achats et la stratégie globale recommande la mise en place de cadres réglementaires ou coréglementaires, de préférence à base législative, pour réguler le contenu et le volume du marketing direct ou indirect, des parrainages et des promotions en lien avec les activités ciblant les jeunes les gens et les nouvelles techniques de commercialisation de l’alcool telles que les médias sociaux. ” (p.104)

Ce rapport analyse plus en détail l’exemple de l’interdiction, par la Finlande, de communiquer sur les réseaux sociaux sous la marque de l’alcool. Après la mise en œuvre de l’interdiction des publicités et promotions sur l’alcool sur les réseaux sociaux, les activités de marketing de l’industrie transnationale de l’alcool ont été considérablement limitées. Depuis que la Finlande a promulgué cette interdiction, plusieurs autres pays de la région nordique et baltique ont emboîté le pas. En 2018, la Lituanie a promulgué une interdiction complète de la publicité pour l’alcool qui incluait les médias numériques (loi sur le contrôle de l’alcool, 2018).

L’interdiction des médias sociaux en Finlande interdit les publicités et promotions qui 1) impliquent des jeux, des loteries ou des concours ou 2) impliquent une activité de service de réseautage d’informations de contenu textuel ou visuel produit par des consommateurs ou tout contenu de ce type produit par un acteur commercial et destiné à être partagé par les consommateurs. Par exemple, les concours et les prix sur Facebook, permettant aux gens de partager des publications sur leur page Facebook, ou de produire des vidéos virales destinées à être partagées sur les sites de médias sociaux sont tous interdits. Dans le contexte d’une industrie transnationale de l’alcool, la réglementation finlandaise interdit aux acteurs commerciaux de cibler les Finlandais avec des publicités interactives sur l’alcool, même en dehors de la Finlande. Cependant, ces réglementations autorisent la publicité classique pour l’alcool en ligne et ne s’appliquent pas aux pages personnelles des médias sociaux. » (p.105)

L’OMS signale que de nombreux pays des régions Afrique et Amériques n’ont pas de réglementation sur aucun type de média. En fait, sur 35 pays (28%) qui n’avaient aucune réglementation de commercialisation de l’alcool sur aucun type de média, 17 pays répondants étaient en Afrique et 11 pays répondants dans les Amériques.

7. L’OMS se contredit concernant l’autoréglementation de l’industrie de l’alcool

Dans le contexte de la réglementation du placement de produits alcoolisés, le rapport révèle la situation mondiale selon laquelle la majorité des pays membres de l’OMS imposent un certain type de restriction au placement de produits à la télévision, tandis que 20% (17 pays) ont signalé une autoréglementation de l’industrie de l’alcool.

Sur les 87 pays soumis à un certain type de restriction, 47% (41 pays ayant répondu) avaient mis en place une interdiction totale du placement de produits de bière à la télévision, 33% (29 pays) avaient une interdiction partielle et 20% (17 pays) ont déclaré l’industrie l’autorégulation. ” (p.107)

En ce qui concerne le parrainage d’événements sportifs par l’industrie de l’alcool 16% (25 pays) se sont fiés à l’autoréglementation de l’industrie et 51% (81 pays) n’ont aucune réglementation.

En ce qui concerne la pertinence, l’efficacité et le contexte éthique de l’autoréglementation de l’industrie de l’alcool, l’OMS a fait des déclarations contradictoires:

Dans le cadre des réunions de dialogue, l’OMS affirme que l’industrie de l’alcool, en tant que développeur, producteur et distributeur, peut contribuer à réduire les dommages causés par l’alcool grâce à l’autorégulation de la commercialisation dans les cadres de corégulation, à l’étiquetage et à l’information des consommateurs, à la teneur en alcool des boissons alcoolisées et en fournissant des données utiles pour améliorer les estimations de la consommation d’alcool dans les populations. (p.135)

Dans le même temps, l’OMS souligne le fait que les contrôles réglementaires sur le marché doivent être décidés et appliqués par les gouvernements, avec des intérêts de santé publique comme objectifs principaux tout en préservant ces réglementations et leur application des interférences de l’industrie de l’alcool.

Cela reste un défaut majeur de la stratégie mondiale de l’alcool de l’OMS et de l’approche globale de l’OMS à l’égard de l’industrie de l’alcool: comment peuvent-ils être impliqués, par l’autorégulation dans une approche de corégulation, tout en se protégeant contre les interférences et en acceptant le large éventail pratiques nocives – dont certaines sont même décrites dans le rapport de l’OMS sur le statut mondial de l’alcool lui-même?

8. Monopoles d’État de détail pour un contrôle durable de l’alcool

Le rapport mondial de l’OMS sur le statut de l’alcool présente des preuves que les monopoles de vente au détail appartenant à l’État sont une option viable pour fournir des solutions efficaces au problème du financement inadéquat pour la prévention, la réduction et le traitement des méfaits de l’alcool, y compris les troubles liés à la consommation d’alcool et les conditions connexes.

Les monopoles de vente au détail d’alcool exploités par les gouvernements dans l’intérêt du public et à l’abri des pressions commerciales pour maximiser les profits sont un modèle irréprochable pour un contrôle efficace de l’alcool.

Il convient de noter que ces monopoles d’État de vente au détail d’alcool devraient être axés sur la santé publique, par exemple tels qu’ils sont mis en œuvre en Suède, et non pas comme les monopoles d’État à but lucratif mis en œuvre au Canada.

La suppression de l’intérêt sur le marché de l’alcool reste l’une des pierres angulaires les plus importantes des modèles de contrôle de l’alcool réussis. Cela est efficace non seulement dans les pays à revenu élevé mais aussi dans les pays à revenu faible et intermédiaire:

Les premières évaluations des politiques de disponibilité se sont concentrées exclusivement sur les pays à revenu élevé, mais des analyses récentes ont confirmé que la réglementation de la disponibilité physique de l’alcool (en particulier, la restriction des heures d’ouverture, les monopoles gouvernementaux et les licences gouvernementales) est également associée à une baisse de la consommation d’alcool dans les pays à revenu intermédiaire. ” (p.99)

Les monopoles gouvernementaux pour réglementer le commerce de l’alcool ne sont pas rares dans le monde.

L’OMS écrit:

Les monopoles de l’alcool existent lorsque les gouvernements exercent un contrôle exclusif sur le marché de l’alcool ou sur un aspect de celui-ci; ces monopoles peuvent se produire au niveau de l’importation, de la production, de la distribution, des ventes au détail et / ou de l’exportation. ” (p.100)

Les rapports montrent que cinquante pays (30%) contrôlent le marché de l’alcool pour au moins un niveau.

Les monopoles sur les importations (36 pays répondants) et les ventes au détail (35 pays) étaient les plus courants pour les spiritueux;

Les monopoles d’importation (33 pays répondants), de production (32 pays) et de distribution (31 pays) étaient les plus courants pour la bière.

Le nombre de pays déclarants ayant un monopole sur les exportations (26) ne diffère pas selon le type de boisson.

Parmi les pays disposant d’un contrôle monopolistique d’au moins un niveau du marché de l’alcool, 19 (38%) détenaient un monopole à tous les niveaux.

9. La nécessité d’un instrument contraignant mondial sur l’alcool

Conformément aux exemples, arguments et preuves discutés ci-dessus, le rapport de l’OMS sur le statut mondial de l’alcool souligne lui-même la nécessité d’un instrument mondial fondé sur des preuves qui réaffirme le droit des personnes à être protégées contre les méfaits de l’alcool.

Compte tenu de l’empiètement croissant du commerce international et des investissements sur la capacité des gouvernements nationaux et infranationaux à contrôler leurs marchés de l’alcool et des producteurs mondiaux d’alcool de plus en plus consolidés, un argument de santé publique solide pour envisager la négociation d’une convention-cadre sur le contrôle de l’alcool, ou alternativement pour inclure l’alcool dans d’autres systèmes de contrôle internationaux, a été présenté et discuté à plusieurs reprises par des entités de santé publique, des experts et des défenseurs. (p.24)

L’OMS affirme que l’alcool est désormais la SEULE substance psychoactive et génératrice de dépendance ayant un impact mondial significatif sur la santé et le développement de populations entières qui n’est PAS contrôlé au niveau international par un instrument juridiquement contraignant. (p.xii)

Et les méfaits de l’alcool sont en effet une épidémie industrielle. L’alcool est un facteur de risque pour plus de 200 conditions de santé différentes dans toutes les catégories de la charge de morbidité, affectant à la fois l’incidence et la progression des maladies infectieuses, des maladies non transmissibles et des blessures.

Et pourtant, la consommation mondiale d’alcool devrait augmenter rapidement et augmenter de plus de 10% d’ici 2030.

La Stratégie mondiale de l’alcool de l’OMS continue d’être le document de politique internationale le plus complet fournissant des orientations sur la réduction de la consommation d’alcool et des méfaits à tous les niveaux.

Mais deux faits montrent ses insuffisances et ses défauts:

le l’importance de l’alcool comme facteur de risque de maladie et de blessure augmente depuis 1990, à la fois en termes absolus et par rapport à d’autres facteurs de risque. La Stratégie mondiale de l’OMS sur l’alcool n’a pas réussi à susciter l’engagement et l’action pour inverser la tendance en matière de méfaits de l’alcool.

L’industrie de l’alcool – comme le souligne le propre rapport de l’OMS – n’EST PAS un acteur responsable des efforts visant à protéger les personnes contre les méfaits de l’alcool; la disponibilité de l’alcool augmente en fait, les enfants et les jeunes sont ciblés et exposés à des promotions sur l’alcool; Les solutions politiques recommandées par l’OMS et les connaissances générées par l’OMS sur les méfaits de l’alcool sont systématiquement sapées et attaquées par l’industrie de l’alcool; et le dialogue et l’engagement avec Big Alcohol se poursuivent.

Par conséquent, un instrument contraignant mondial devrait viser à s’attaquer aux causes de l’épidémie d’alcool, telles que la libéralisation du commerce et les problèmes transfrontaliers, les investissements étrangers directs, les subventions pour le Big Alcohol, et la publicité, la promotion et le parrainage de l’alcool au-delà des frontières nationales. L’établissement d’un tel instrument juridique international sera l’apogée de la réponse mondiale, régionale et nationale pour lutter contre les dommages causés par l’alcool.