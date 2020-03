90 ans de Steve McQueen

Le 24 avril 1930, Stephen Terrence McQueen, mieux connu dans le monde sous le nom de Steve McQueen, est né dans l’Indiana, l’un des acteurs qui a le plus montré sa passion pour le sport automobile et pratiquement tout ce qui avait un moteur et augmentait l’adrénaline.

Après une enfance et une jeunesse instables, McQueen a commencé à étudier le théâtre en 1951 à New York, en même temps qu’il devenait pilote de course de motos, où il avait de l’argent pour vivre. Mais c’est dans les années 1960 que des films comme The Magnificent 7 et The Great Escape l’ont catapulté à la gloire et ont fait de lui l’acteur le mieux payé d’Hollywood.

Mais c’est en 1968 que l’agent Frank Bullitt l’a fait immortel pour nous tous qui aimons les films d’action et les voitures. En tant que détective de San Francisco, McQueen mène une enquête sur un crime à bord de l’emblématique Ford Mustang Fastback (GT 390) vert foncé, dans lequel il a joué dans la première poursuite à grande vitesse de l’histoire du cinéma, essayant d’arrêter deux gangsters s’échappant dans une Dodge Charger R / T. noire

Avec Le Mans (1971), The King of Cool a clairement exprimé sa passion pour le sport automobile, créant un film culte pour beaucoup de ses fans. Des années plus tard, le documentaire Steve McQueen est apparu: The Man & Le Mans, il nous a révélé comment ces mois étaient en France pour McQueen.

Dans beaucoup de ses films, il a toujours fait une grande partie des scènes d’action, dans la mesure où l’assureur du film le permettait, mais en dehors de l’ensemble, il était un pilote de course et cela a été démontré en deux et quatre roues en compétition dans le championnat britannique de Voitures de tourisme, Baja 1000, courses d’endurance et bien d’autres compétitions, où il a montré son grand talent.

Après sa mort en 1980, une grande partie de sa collection de voitures et de motos a été vendue ou vendue aux enchères, y compris des pièces telles que sa célèbre Jaguar XKSS vert bouteille de 1956, qui est exposée au Petersen Auto Museum de Los Angeles. Comme les véhicules terrestres, il était un grand fan d’avions et avait plusieurs avions.

McQueen est également une icône de certaines entreprises telles que TAG Heuer, en particulier avec le modèle Monaco sorti en 1969; Triumph et Indian, marques qui possédaient et exploitaient autant de motos que possible; ainsi que Porsche et Ford Mustang, entre autres.

Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier Rayo McQueen, le protagoniste de Cars qui rend également hommage au grand Steve.

Il y a 90 ans est né Steve McQueen, qui peu après est devenu immortel, une figure depuis de nombreuses générations. Joyeux anniversaire!

Certains de leurs véhicules:

Porsche 917

Porsche 908

Ferrari 512

Porsche 911S

Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso 1963

Ferrari 275GTB / 4 1967

Jaguar XKSS 1956

Ford GT40 1968

Chevrolet Styline De Lux cabriolet 1951

Hudson Commodore cabriolet 1950

Hudson Hornet Berline 4 portes 1953

Lincoln Club Sedan 1931

Chrysler Airflow Imperial Sedan 1935

Chevrolet Baja Hickey

.