9000 nouveaux travailleurs nécessaires à Aldi dans le cadre de la réponse aux coronavirus

Les campagnes de recrutement d’Aldi suivent des mouvements similaires de Morrisons, de la coopérative, de Tesco, de l’Islande, de Waitrose, d’Asda et de Lidl.

// Aldi lance la chasse à 9 000 nouveaux travailleurs et accroît le soutien caritatif

// C’est la plus grande campagne de recrutement d’un épicier britannique à ce jour

// Lidl et Asda ont annoncé leur propre chasse aux travailleurs aujourd’hui, mais ensemble, elles offrent 7500 emplois

Aldi a lancé peut-être la plus grande campagne de recrutement parmi tous les épiciers du Royaume-Uni dans le cadre des efforts du secteur pour répondre à l’augmentation de la demande pendant la pandémie de coronavirus.

L’épicier allemand à prix réduit a déclaré qu’il offrait au total 9 000 emplois, dont 5 000 nouveaux emplois temporaires et 4 000 postes permanents.

Il a ajouté que les postes vacants concernaient des postes dans chacun de ses magasins et centres de distribution.

Les nouvelles d’Aldi en font la plus grande campagne de recrutement à ce jour d’un épicier britannique pendant la crise des coronavirus.

Cela survient également après qu’Asda et son rival allemand Lidl ont tous deux annoncé leur propre chasse aux travailleurs temporaires plus tôt dans la journée – bien que leur total combiné s’élève à 7500 nouveaux emplois.

Néanmoins, lorsque les trois campagnes de recrutement des épiciers sont combinées, cela représente 16 500 nouveaux emplois annoncés en une seule journée.

Il fait suite à des mouvements similaires de la coopérative, de Morrisons, de Tesco, d’Islande et de Waitrose plus tôt cette semaine, alors que les supermarchés se mettent en quatre pour augmenter leur main-d’œuvre afin de faire face à la demande supplémentaire des personnes en état d’isolement et d’achat de panique.

Morrisons et la coopérative recherchent à elles seules un total de 8500 nouveaux travailleurs – 3500 pour l’épicier Big 4 et 5000 pour la coopérative.

Pendant ce temps, le personnel non alimentaire et de bureau de John Lewis a été encouragé à aider ses collègues de l’atelier chez stablemate Waitrose, tout comme les vêtements M&S et le personnel à domicile pour leurs collègues de la nourriture M&S.

Contrairement à ses concurrents, Aldi n’a pas précisé si leurs offres d’emploi étaient destinées à des individus ou à des résidents locaux dont l’emploi avait été affecté par la pandémie.

En outre, pour faire face à la demande accrue, l’épicier à prix réduit a déclaré que toutes les couches et produits en papier, comme les toilettes et les rouleaux de cuisine, seront coupés à deux articles par client.

Tous les autres produits resteront limités à quatre articles par client, à l’exception de certains produits non alimentaires, produits de Pâques et fleurs.

Aldi a également annoncé une augmentation des dons financiers à Neighbourly, qui distribue des surplus de nourriture et d’autres dons à ceux qui en ont besoin.

Il a fait don de 100 000 £ supplémentaires au Teenage Cancer Trust et de 250 000 £ à Age UK.

