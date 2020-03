A Bad Beat: Coronavirus et paris sportifs

Eh bien, il semble que le coronavirus vient de maltraiter le monde.

La nouvelle maladie respiratoire, officiellement baptisée COVID-19, a fait des ravages dans le monde entier. Il a infecté près de 600 000 personnes, tué près de 25 000 et des pays entiers lors du verrouillage.

Il a décimé les économies du Royaume-Uni aux États-Unis en Ouganda, a provoqué une quantité incalculable de stress et poussé les hôpitaux au bord du gouffre.

Et ce sport a ruiné.

La NBA, la LNH et le baseball majeur ont tous fermé leurs saisons. La NCAA a annulé la Big Dance avant qu’elle ne commence. Les tournées et compétitions de cricket ont été reportées ou annulées dans des pays du monde entier. L’Asie est sans événements sportifs depuis près d’un mois et l’Europe n’est pas loin derrière.

Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de paris à faire.

Les livres de sport du monde entier deviennent créatifs pour garantir que le coronavirus ne tue pas leur métier.

Voici trois choses que vous devez savoir sur le coronavirus et les paris sportifs:

1) Pas de sport? Aucun problème.

Bien sûr, la saison de la Ligue majeure de baseball est suspendue, mais que savez-vous du tennis de table ukrainien?

C’est vrai: le tennis de table.

Les livres de sport qui abattaient le baseball, le basket-ball, le cricket, le football et d’autres sports traditionnels se sont tournés vers ceux qui sont mieux classés comme «non conventionnels».

Et ce n’est pas seulement du sport.

Vous pouvez parier sur le marché boursier, les jeux vidéo simulés de NBA2K et Madden et les courses de chevaux étrangères organisées dans le monde entier. Vous pouvez parier sur la politique, les deathpools de célébrités et, oui, même la météo.

Pas de sport sur lequel parier? Ce n’est pas un problème lors de l’arrêt du cornovirus.

2) L’argent intelligent est sur les étudiants du jeu

Vous savez ce que font les athlètes professionnels pendant leur morte-saison? Ils travaillent sur leurs jeux – et vous pouvez faire de même.

Cette pause dans l’action de pari est le moment idéal pour aller à l’école.

C’est l’occasion idéale de plonger dans les sports auxquels vous pariez le plus souvent. Prenez le temps d’étudier les tendances à long et à court terme. Décompressez et analysez les listes, décomposez les athlètes individuels, comprenez les mouvements des équipes et comment cela affectera leurs performances sur le terrain.

Ou peut-être voulez-vous commencer à élargir vos horizons?

Pourquoi ne pas profiter de ce temps pour découvrir de nouveaux sports qui peuvent offrir des opportunités de paris excitantes et lucratives, comme le cricket? Grâce à Internet, il existe des sites qui peuvent vous dire tout ce que vous devez savoir sur les paris sur le cricket, le tennis ou tout autre sport.

L’absence de compétition sportive peut également être une chance pour vous de vous regarder dans le miroir et de faire un auto-inventaire. Gérez-vous efficacement votre bankroll? Pariez-vous pour les bonnes raisons? Utilisez-vous les bonnes stratégies?

C’est essentiellement votre hors-saison. Profitez-en pour devenir un étudiant des jeux sur lesquels vous pariez.

3) Pariez sur l’avenir du jeu

Le coronavirus a tout changé.

Il a fermé des saisons sportives, des villes et des entreprises entières, y compris des livres de sport et des casinos, dont les valeurs boursières ont chuté depuis le début de la pandémie.

Et cela signifie que le moment est peut-être le moment idéal pour y investir.

Vous n’aurez peut-être plus jamais l’occasion d’acheter des actions dans certains des meilleurs casinos du monde pour si peu d’argent

Les actions de Las Vegas Sands ont baissé d’environ 25%. Les MGM Resorts ont touché près de 20%. Caesars Entertainment, Penn National et bien d’autres ont vu leurs valeurs réduites.

Mais ils ne resteront probablement pas de cette façon longtemps.

La pandémie prendra fin à un moment donné. L’économie mondiale va rebondir. Et il est probable que les gens recommenceront à se tourner vers les casinos pour le plaisir et la distraction.

Quand ils le feront, les cours des actions devraient rebondir.

Oui, c’est peut-être le moment idéal pour parier sur les casinos et les livres de sport. Après tout, l’un des plus grands investisseurs de tous les temps – M. Warren Buffett – a dit une fois: «Soyez effrayé quand les autres sont avides et avide quand les autres ont peur.»

En ce moment, d’autres ont peur. Il est donc temps de devenir gourmand – et cela pourrait simplement signifier parier sur le rétablissement de l’industrie du jeu (puis sur certains) une fois la pandémie passée.

Après tout, c’est un mauvais coup pour le monde, mais les experts en santé publique ne s’attendent pas à ce que cela dure éternellement.