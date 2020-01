À combien s’élève le coin fiscal, par tranche de revenu

22 janvier 2020, par Alberto Battaglia

La réduction du coin fiscal prévue par la loi de finances 2020 est prête à agir, affectant les revenus de 16 millions de salariés. Pour l’année en cours, le budget prévu (pour le soi-disant Fonds de réduction de la charge fiscale des salariés) est 3 milliards d’euros, qui passeront à 5 milliards par an à partir de 2021.

Le bonus est techniquement un déduction fiscale ce qui permettra d’élargir l’audience des travailleurs qui ont déjà reçu “80 euros” de Renzian, jusqu’à un revenu annuel brut de 40 mille euros. Les personnes handicapées sont exclues, dont le revenu annuel, en revanche, est inférieur à 8 200 euros (nous parlons de 4 millions d’employés).

La mesure attend des mesures réglementaires, probablement un décret-loi à venir dans les prochaines semaines. “Malgré ce que la propagande prétend,” a annoncé le ministre de l’Economie lors d’une réunion avec les syndicats, Roberto Gualtieri«Cette mesure est la preuve que notre mouvement économique réduit vraiment les impôts des familles et des travailleurs.»

La prestation par tranche de revenu

Comme pour 2020, le bonus le plus substantiel sera perçu dans la tranche de revenus entre 8200 et 28000 euros, avec une retenue mensuelle sur le forfait de 100 euros. La valeur diminue progressivement (voir le tableau ci-dessous) jusqu’à atteindre un point de discontinuité à partir des 36 milliers d’euros de revenu annuel brut et diminue rapidement jusqu’à atteindre zéro le seuil de 40000 euros.

“Il est essentiel de simplifier notre régime fiscal et de réduire le fardeau fiscal des familles, des travailleurs et des retraités. Nous associerons également les retraités à ce plan de réforme fiscale », commente le ministre Gualtieri. “L’objectif est de restaurer la sécurité économique des travailleurs et des familles, en rendant le système fiscal plus équitable.”

Revenus des employés

Bonus au cours des six mois de 2020

Bonus chaque mois, en 2020

Bonus global, en 2021

8000

0

0

0

* 8.200

600

100

1200

28000

600

100

1200

29000

583

97

1166

30 000

566

94

1131

31.000

549

91

1097

32000

532

89

1063

33000

515

86

1029

34000

497

83

994

35 000

480

80

960

36000

384

64

768

37000

288

48

576

38000

192

32

384

39000

96

16

192

40 000

0

0

0

