À court de choses à dire sur Zoom? Cet expert en communication veut vous aider.

Avril

24, 2020

10 min de lecture

La crise sanitaire mondiale a transformé d’innombrables normes sociales. Mais en ce qui concerne les plaisanteries quotidiennes, aucune n’a pris plus de poids que la question: “Comment ça va?”

Avant la crise, la question remplissait l’air mort dans des moments transitoires et superficiels. À moins que ce ne soit votre mère ou votre meilleure amie qui vous le demande, la chose polie à faire était de répondre dans l’esprit sans engagement de la question et de faire avancer les choses. Frapper la bonne note exigeait une réponse joyeuse mais pas trop affirmative comme, “D’accord!” “Assez bien!” “Je ne peux pas plaire!”

Si vous alliez trop loin dans une direction – un “Ok” dégonflé ou un “Great!” Vigoureux – alors la partie qui demandait serait forcée de s’arrêter et de dire: “Tout va bien?” ou “Pourquoi est-ce si génial?” Pour nous, les types émotionnellement transparents, gifler sur la fausse acclamation a été douloureux, mais pas aussi douloureux que d’expliquer nos bleus existentiels du mardi à Steve en comptabilité. Alors “D’accord!” ça l’était.

Ensuite, tout le monde a été perdu indéfiniment dans ses quarantaines respectives. «Maintenant, lorsque les gens le demandent, ils essaient en fait d’obtenir une vraie réponse, car nous n’allons nulle part», explique Jill Schiefelbein, stratège en communication et fondatrice de la société de conseil The Dynamic Communicator. «Nous sommes assis aux extrémités opposées de l’écran vidéo, et les gens veulent plus d’un mot en réponse. Beaucoup de gens s’ouvrent un peu plus qu’auparavant sur la façon dont ils font vraiment, car il est devenu acceptable de le faire. »

C’est vraiment génial – nécessaire, en fait – que les gens se connectent à un niveau plus profond. Le fait est que beaucoup d’entre nous sont en contact avec beaucoup de gens. Il y a des zooms de réunion le matin et des zooms de happy hour, des zooms d’happy friend, des zooms d’anniversaire surprise, des zooms révélant le sexe, des zooms hebdomadaires en famille. Parce que tout le monde suppose que personne ne fait rien, nous finissons tous par en faire un peu, et, comme un ami me l’a dit, “Franchement, je suis à court de choses à dire.”

Schiefelbein est là pour vous aider. Elle dit que vivre une vie zen Zoom est un délicat exercice d’équilibre. Et la première chose que nous devons accepter – si ce n’était pas évident – est que non, Zoom n’est pas comme traîner dans la vraie vie.

“Lorsque nous nous réunissons en personne, il y a généralement une sorte de stimulus pour la conversation”, dit-elle. «Vous seriez physiquement assis dans un espace partagé. Si vous sortiez au restaurant avec votre famille, vous commenteriez la décoration, le menu, la nourriture. Ensuite, tout le monde tournerait en quelque sorte, parlerait de tout ce qui se passait cette semaine. »

Schiefelbein dit que la chose à propos du bavardage est que pour beaucoup de gens, c’est une porte vers une connexion plus profonde. «Lorsque vous entendez le mot bavardage, vous pensez, vous savez, à des questions triviales qui remplissent l’espace. Mais le bavardage est aussi notre façon de sentir quelqu’un d’autre et de déterminer combien il est sûr de divulguer. »

Donnez un peu de sens à vos rassemblements virtuels

La première suggestion de Schiefelbein est donc de structurer vos lieux de rencontre autour d’un stimulus commun. «Lorsque nous nous rassemblons virtuellement, le stimulus que nous avons n’est que ce que nous pouvons voir sur la caméra immédiate. Et cela change les choses. Vous verrez donc plus de succès avec des rassemblements autour d’un thème spécifique, d’un défi spécifique, d’un événement spécifique, d’une activité spécifique. »

Par exemple, le groupe d’amis de Schiefelbein a un défi de cuisine hebdomadaire, où ils doivent faire le plat le plus créatif possible en utilisant un ingrédient commun. “Celui qui gagne cette semaine choisit l’ingrédient pour la semaine prochaine, et même si nous ne pouvons pas goûter les plats les uns des autres, nous montrons des photos, nous mangeons ensemble, nous faisons quelque chose autour de ce défi commun.”

Selon Schiefelbein, le plus important d’avoir un stimulus partagé est qu’il ne force pas immédiatement les conversations introspectionnelles. «Nous parlons des plats que nous avons préparés ou des frustrations que nous avons eues en obtenant des ingrédients ou quelque chose de très spécifique, mais cela ne nous oblige pas à plonger dans les niveaux profonds et profonds d’auto-évaluation et de réflexion intérieures, que la majorité des gens ne sont pas à l’aise. »

Connexes: 25 façons de rendre vos réunions Zoom géniales!

Au lieu de vider les frustrations, diffusez-les

Bien que beaucoup d’entre nous ne se sentent pas à l’aise de partager nos émotions dès le départ – peut-être que nous n’aimons pas être vulnérables ou se sentir comme un fardeau pour les autres – Schiefelbein dit qu’il peut être bon de créer un espace structuré pour la ventilation. «La réalité est que nous accomplissons un double, triple ou quadruple devoir par rapport à ce que nous faisions dans notre vie quotidienne», dit-elle, «et nous manquons également d’une grande partie de la socialisation et de la stimulation auxquelles nous sommes habitués. Ce n’est probablement pas super sûr de toujours évacuer vers la seule personne avec laquelle vous êtes mis en quarantaine, ou si vous êtes seul en quarantaine, alors la ou les deux personnes en qui vous avez le plus confiance. ” En d’autres termes, diffusez vos frustrations de manière stratégique au lieu de les jeter sur la même personne tout le temps.

“J’ai un client dans une industrie qui a décliné plus que l’industrie moyenne en ce moment, et les choses deviennent dépressives”, poursuit Schiefelbein. «Alors j’ai dit écoutez, nous sommes dans cette période qui est sans précédent, et parfois nous devons savoir que nos managers connaissent aussi de la merde. Donc, au début d’une réunion, soyez honnête et dites: «Écoutez, tout le monde, je sais que ces réunions d’équipe peuvent devenir un peu routinières, mais je sais aussi qu’il est important de s’enregistrer. Cela étant dit, certaines choses sont tout simplement nulles en ce moment. Je vais donc commencer et je vais vous dire quelque chose qui me frustre vraiment et chaque personne sur cette ligne a 45 secondes pour s’exprimer sur tout ce dont vous avez besoin, aussi banal que cela puisse paraître. Avant de faire cela, levez la main si vous acceptez que nous allons être sans jugement. D’accord? »Et puis après avoir fait le tour, vous suivez immédiatement cela avec quelque chose que tout le monde se sent positif. Tir rapide autour de la pièce, des choses dont nous sommes reconnaissants. Air conditionné, WiFi. Un ordinateur portable avec une batterie étendue, quelle qu’elle soit. »

Le fait d’entendre ce que vivent un plus grand nombre de personnes, par opposition à une ou deux personnes avec lesquelles vous partagez habituellement vos problèmes, peut vous faire vous sentir moins seul.

Fixez des limites autour de votre temps et de votre énergie

Comme indiqué précédemment, tout le monde coincé à la maison a, pour beaucoup, abouti à une sorte d’occupation forcée. Parce que les gens supposent que vous n’avez rien à faire, ils se sentent plus en droit de votre temps. Ce n’est pas bon.

Schiefelbein dit: «J’ai un client qui me montrait son calendrier de réunions tous les jours et elle a dit:« J’ai eu beaucoup de réunions avant cela, mais maintenant que je ne suis pas dans un bureau, il est absurde de voir combien de personnes besoin de se rencontrer. “Son calendrier est littéralement plein à partir de 8 heures. à 17 h ou plus tard. Elle n’a même pas le temps de se lever et d’aller aux toilettes car ces réunions se font dos à dos. Ce n’est pas durable, et je sais qu’elle n’est pas la seule à y faire face. “

Il y a beaucoup de sentiments contradictoires. Les gens se sentent responsables de se présenter et de soutenir leurs proches et, en milieu de travail, de prouver leur valeur. Mais toutes ces interactions peuvent également être très drainantes, sans compter que faire autre chose nécessite le double de la concentration habituelle. “Vous devez être prêt à intervenir et à communiquer ce dont vous avez besoin”, explique Schiefelbein. “Et en ce moment, je vois que beaucoup de gens ne sont pas très honnêtes au sujet de ce dont ils ont besoin.”

Si vous avez un zoom hebdomadaire permanent avec vos amis ou votre famille, Schiefelbein dit que ce n’est pas une mauvaise idée de fixer des attentes. «Dites:« Écoutez, pouvons-nous convenir que nous avons tous le droit de danser si nous avons juste besoin de «moi» de temps? Mais dans la même veine, tout le monde peut-il convenir que si l’un de nous a vraiment besoin de tout le monde là-bas ce soir-là, nous allons tous faire un effort? »»

Tout le monde vit cette époque différemment, il est donc important de ne pas faire d’hypothèses sur ce que quelqu’un d’autre traverse. C’est bien de créer des opportunités pour que chacun puisse parler de ses sentiments, mais c’est aussi bien de faire quelque chose d’amusant et d’oublier nos soucis pendant un moment. Dans cet esprit, Schiefelbein a mis en place une petite liste de suggestions de thèmes et d’activités pour vous aider à bavarder sur les zooms personnels et professionnels.

Connexes: 6 astuces que vous devez savoir sur Zoom

Invites virtuelles de rassemblement familial et ami

Quel est votre souvenir de vacances préféré? Points bonus pour apporter une photo ou un souvenir.

Chasse au trésor Meme ou GIF: Tout le monde dans le rassemblement tourne pour choisir un thème et tout le monde sort pour chasser le mème le plus drôle qu’ils peuvent trouver et ramener à partager.

Quel est le restaurant ou le bar qui vous manque le plus? Bonus si vous pouvez le faire livrer ou essayer de créer ce repas ou ce cocktail à la maison.

Choisissez un jeu! Il y a des anecdotes en ligne, des cartes contre l’humanité, une salle d’évasion et de nombreuses autres options que vous pouvez jouer ensemble, séparément. (L’éditeur entrepreneur Jessica Thomas dit que sa famille utilise les applications de jeu Quiplash et Kahoots et recommande l’application House Party pour se connecter à tous les jeux.)

Des touches de plaisir pour les réunions virtuelles de l’équipe commerciale

Renommer les jeux: demandez à chaque membre de l’équipe de se renommer en son favori … (personnage de dessin animé d’enfance, céréales, icône du sport, star de cinéma, destination de la liste de seaux, etc. – les possibilités sont infinies), puis appelez tout le monde par ce nom pendant la réunion.

Café créatif: faites une démonstration de tasse de café (ou tout autre verre de boisson, d’ailleurs). La plupart peuvent trouver une tasse, un verre ou une tasse amusante, mémorable ou drôle à utiliser pour une réunion. Montrez-les et laissez chaque membre de l’équipe partager une mémoire associée à l’endroit où ils l’ont obtenu.

Jeux d’improvisation: faites collaborer et réfléchir rapidement votre équipe en incorporant des jeux d’improvisation à votre réunion. Un mot facile à commencer est «mot à la fois» où chaque personne dit un mot et vous avez pour objectif de terminer une pensée ou une histoire.

Virtual Art Challenge: divisez votre équipe en paires et faites-les travailler ensemble pour créer les illustrations de tableau blanc les plus impressionnantes possibles dans un délai limité. Par exemple, vous disposez de cinq minutes pour créer une œuvre d’art sur le tableau blanc avec le thème “aliments préférés” (vous pouvez insérer n’importe quel thème lié ou non à votre lieu de travail). Et puis votez!

Connexes: Travailler à distance? Ce sont les plus grands dos et ne pas faire de la vidéo …

.