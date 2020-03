À des niveaux record, le nombre de délits économiques commis dans le monde

Le nombre de crimes économiques commis dans le monde entier avec des fraudes commises par des consommateurs qui ont enregistré l’augmentation la plus marquée des deux dernières années, passant de 29% à 35%.

Ainsi ressort de la recherche sur les délits économiques menée par PwC tous les deux ans, la Enquête mondiale sur la criminalité économique et la fraude, ce qui révèle que la fraude client est le premier des délits économiques subis par les entreprises (35%), contre 29% en 2018. Selon les entreprises interrogées, ce type de délits est l’un des délits les plus graves avec la cybercriminalité.

La recherche met également en évidence l’importance de la prévention, notant en quoi les investissements fonctionnels au développement d’un ensemble adéquat de compétences et de technologies peuvent être un avantage.

Csalut commet une fraude

La recherche révèle que fraude économique ils peuvent être commis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’une entreprise et, dans de nombreux cas, il existe une collusion. 39% des répondants ont déclaré qu’au cours des deux dernières années, la plupart des délits économiques qu’ils ont subis ont été commis par des auteurs extérieurs, tandis que 13% des entreprises interrogées qui ont subi une fraude au cours des deux dernières années ont déclaré avoir perdu plus de 50 millions de dollars en dollars.

Les violations des règles antitrust, les délits d’initiés, la fraude fiscale, le blanchiment d’argent, la corruption et la corruption sont indiqués comme les cinq types de délits les plus coûteux en termes de pertes directes – parfois aggravés par les coûts de recouvrement élevés.

Bien que la technologie ne soit qu’un des outils de lutte contre la fraude, le rapport de PwC note que plus de 60% des entreprises commencent à adopter des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour lutter contre la criminalité économique.

Les craintes liées à la mise en œuvre des technologies concernent les coûts, un savoir-faire insuffisant et des ressources limitées. Selon 28% des répondants, cela dépend d’une difficulté à percevoir sa valeur.

“La fraude et la criminalité économique sont une bataille sans fin, dans laquelle il est essentiel d’identifier l’origine du problème pour prévenir et gérer fraude future. Que nous utilisions la technologie, des processus innovants, des compétences et de la formation, ou une combinaison de ces outils, le résultat est un renforcement de l’entreprise dans son ensemble face aux délits économiques, qui se traduit finalement par un avantage également pour les consommateurs ” .

Alors il a déclaré Alessandro Grandinetti, leader des marchés et des clients de PwC Italia.

«La collecte des bonnes données n’est que la première étape. en lutte contre la fraude, l’avantage pour les entreprises est donné par la manière dont ces données sont analysées. Les entreprises sont souvent incapables de saisir la valeur de la technologie si elles n’ont pas investi dans les compétences et le savoir-faire nécessaires pour la gérer “.