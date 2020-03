à faire et à ne pas faire – Econsultancy

Les consommateurs reçoivent des e-mails à un niveau jamais vu depuis le RGPD alors que les marques et les entreprises se précipitent pour les rassurer sur la situation actuelle du coronavirus et anticiper toutes les préoccupations qu’ils pourraient avoir.

Et tout comme le RGPD, des blagues surgissent déjà en ligne sur certains des e-mails les plus injustifiés et inhabituels qui ont atterri dans les boîtes de réception des utilisateurs:

Je viens de recevoir un e-mail du bureau de la stratégie de carrière de mon université, disant qu’ils sont pleinement opérationnels pour toutes nos questions de carrière en cette période déroutante et stressante, et lecteur, j’ai ri

Contrairement au GDPR, cependant, où les entreprises avaient une raison de tendre la main à leurs clients et de les informer des mises à jour de la politique de confidentialité (bien qu’il y ait encore un débat sur la nécessité d’un déluge d’e-mails), la situation avec le coronavirus est beaucoup plus incertaine . L’opportunisme de la marque va être particulièrement mal perçu en ce moment – et le contrecoup pour les entreprises qui sont perçues comme ayant le mauvais ton ou qui sautent dans le train en pleine crise pourrait être grave.

Bien que la tentation soit sans aucun doute forte de “ peser ” d’une certaine manière et de vous assurer que votre entreprise est en communication avec les clients pendant une période difficile, le respect de quelques directives de bon sens aidera à éviter que l’e-mail de votre marque ne se retrouve dans un post social moqueur ou rassembler des e-mails indésirables – ou pire, d’endommager votre marque à un moment où très peu d’entreprises peuvent se le permettre.

Faire

Fournir des mises à jour spécifiques sur l’impact du service normal

La plupart des entreprises tentent de rassurer les clients sur les mesures qu’elles prennent pour assurer leur sécurité au milieu de l’épidémie (précautions de nettoyage supplémentaires, protection financière, etc.) ou pour les informer des effets sur l’entreprise ou le service ( stock limité, délais de livraison, personnel travaillant à distance).

Quoi qu’il en soit, essayez de donner des détails. Quelles mesures ont été prises et comment celles-ci aideront-elles la situation? Comment l’entreprise / le service a-t-il été impacté, et qu’est-ce que cela signifie pour les clients? Y a-t-il un service d’assistance téléphonique qu’ils peuvent contacter ou une page Web à laquelle ils peuvent se référer pour plus d’informations?

Ne remplissez pas l’espace avec des gaufres vides – les gens seront déjà fatigués par les e-mails de recevoir autant de ces types de communications, donc leur patience et leur attention seront limitées. Assurez-vous d’utiliser un langage clair et précis et un formatage facile à numériser – par exemple, des puces et des en-têtes qui mettent en évidence les informations clés.

Fournissez des informations sur les options ou alternatives en ligne

Il est prudent de supposer que la plupart des personnes qui recevront votre message voudront sortir le moins possible, si elles sont capables de quitter la maison. Par conséquent, dans la mesure du possible, fournissez des informations sur les options ou alternatives en ligne.

Si vous êtes un centre de fitness, existe-t-il des vidéos de fitness en ligne que les gens peuvent regarder ou une application d’entraînement qu’ils peuvent télécharger? Si vous êtes un restaurant ou une entreprise alimentaire de quelque nature que ce soit (aussi petit soit-il), les clients peuvent-ils passer des commandes en ligne pour livraison ou collecte? Si le personnel ne sera plus présent dans vos succursales ou centres d’appels, comment les clients peuvent-ils contacter votre marque en ligne?

Si vous n’offrez pas d’alternatives ou de services en ligne pour votre entreprise, il est peut-être temps de commencer à les mettre en place.

Adaptez votre langue à la situation

Cela va probablement de soi, mais ce n’est pas le meilleur moment pour des blagues irrévérencieuses ou un humour énervé, peu importe la marque. Cela ne signifie pas que votre mise à jour doit être morne ou en jargon sec, mais lisez la salle, pour ainsi dire. Vos clients vont être nerveux et inquiets; ils pourraient bien avoir des êtres chers tombés malades ou avoir peur de l’être. Ils peuvent également être préoccupés par leur situation financière, leur situation de vie, les vivres ou l’éducation et l’avenir de leurs enfants.

En bref: marchez légèrement. Vous pouvez donner un ton positif ou rassurant, mais faites-le avec soin. Et demandez à autant de personnes de tous les niveaux de votre organisation de relire et de réinjecter le message que vous le pouvez.

Dirigez les gens vers votre site Web

De nombreuses marques tombent dans le piège de ne rendre ces informations disponibles que par e-mail – mais elles devraient également figurer sur votre site Web. Si vous vous attendez à ce qu’il y ait un impact significatif, ou un volume important de requêtes, en raison du coronavirus, alors cela vaut la peine de créer une page d’informations et de mises à jour, peut-être même une FAQ dédiée.

Assurez-vous que cela est bien indiqué et non seulement caché dans un lien de pied de page – et dirigez-le vers vos clients à partir de votre e-mail. Cela vous permet d’être plus concis dans votre message, avec un lien dans l’e-mail pour plus d’informations (vous pouvez également diriger vos clients vers où ils peuvent envoyer des requêtes ou recevoir une assistance supplémentaire).

Ne le fais pas

Utilisez ceci comme une opportunité de réengagement

Bien que cela n’ait pas besoin d’être dit, trop de consommateurs ont récemment signalé avoir entendu des entreprises avec lesquelles ils n’avaient pas acheté depuis des années – ou pas du tout. Certaines des premières marques que j’ai entendues de moi-même étaient des services hôteliers avec lesquels je n’avais jamais fait de réservation unique, et je n’avais certainement aucune réservation active avec.

La situation actuelle avec le coronavirus ne doit en aucun cas être considérée comme une occasion de «réengager» une liste de diffusion ou d’inciter d’anciens clients à revenir à votre marque – ce n’est tout simplement pas approprié. Au mieux, les clients se sentiront troublés lorsque vous les contacterez à l’improviste – au pire, ils peuvent désactiver complètement votre marque et informeront probablement leurs amis de l’expérience.

Il va sans dire, j’espère, que toutes les coordonnées que vous utilisez devraient avoir été obtenues sur une base opt-in (RGPD…) et non via une liste de diffusion tierce ou d’autres moyens louches. Au-delà de cela, essayez de filtrer les clients avec lesquels vous avez une relation active et actuelle et non ceux qui auraient pu ouvrir un compte il y a cinq ans et l’oublier. Premièrement, ils seront les plus réceptifs à votre message et apprécieront probablement la mise à jour; et deux, comme indiqué précédemment, ils auront déjà reçu beaucoup d’e-mails et seront susceptibles d’ignorer les messages de marques qu’ils n’ont pas de bonnes raisons d’entendre.

N’envoyez pas de courriels pour le plaisir

Dans le prolongement du point précédent, si vous entrez en contact avec des clients en ce moment, cela devrait être parce que vous avez quelque chose à leur dire. Si vous n’avez aucune mise à jour à fournir, ni aucune information à communiquer, il est préférable de rester en dehors des boîtes de réception des utilisateurs.

Cependant, le moment est venu de passer en revue toutes les campagnes à venir que vous pourriez avoir (par courrier électronique ou autre) à la lumière de la situation – sont-elles toujours appropriées? Leur ton, leurs images ou leurs thèmes ont-ils des implications malheureuses pour la situation? Pouvez-vous les adapter à la situation dans laquelle les gens sont susceptibles de se trouver (probablement à l’intérieur, ne pas sortir pour rencontrer des amis ou entrer en contact avec beaucoup d’autres personnes) ou offrir quelque chose qui sera véritablement utile aux clients en ce moment ( comme un accès gratuit à des produits ou services en ligne ou une remise sur ceux-ci)?

Pensez à ce que les gens sont le plus susceptibles d’avoir besoin de votre marque ou service que vous pouvez fournir – que ce soit une légère distraction au milieu du chaos, un produit ou une ressource. Découvrez ce tour d’horizon des marques qui le font efficacement avec leur message marketing pour trouver l’inspiration.

Ne pas faire la lumière sur la situation – ni encourager les gens à ignorer les conseils de santé

Certains des messages des entreprises autour de l’épidémie de coronavirus ont retenti sur un ton discordant, car au lieu de les prendre au sérieux – ou les inquiétudes de leurs clients -, ils semblent plus préoccupés par la poursuite d’activités potentielles et l’encouragement des gens à agir comme si de rien n’était. Prenons par exemple cette sensibilisation que mon collègue Seán Donnelly a reçue d’une entreprise locale plus tôt cette semaine:

Pas impressionné que @VennStRecords @NorthcoteRcrds ait utilisé # covid19UK comme une opportunité bon marché pour m’envoyer un e-mail pour me dire qu’ils ont beaucoup de désinfectants pour les mains et que les affaires se poursuivent comme d’habitude. Voilà pour une distance de sécurité. Je ne reviendrai pas 🙁

Comme je l’ai conseillé plus tôt, lisez la salle – et n’encouragez pas les clients à ignorer les conseils du gouvernement ou de la santé pour dépenser de l’argent avec votre entreprise. Il est probable que vous serez bien mieux accueilli si vous pouvez trouver un moyen créatif de vous connecter avec eux, de leur fournir les informations nécessaires ou de leur offrir quelque chose dont ils ont vraiment besoin à l’heure actuelle.

Quelques exemples remarquables de communication par e-mail

Alors, quelles marques ont fait cela efficacement? Voici quelques exemples remarquables de marques qui ont communiqué avec leurs clients de manière utile, précieuse et respectueuse pendant l’épidémie de coronavirus.

Asda

Alors que les rayons des supermarchés sont de plus en plus pillés de produits essentiels et non essentiels, il incombe aux marques de supermarchés de rassurer les clients sur la disponibilité de leurs stocks et de les mettre à jour sur la manière dont ils gèrent la crise. J’ai été impressionnée par la communication que j’ai reçue d’Asda, qui reconnaissait que les familles faisaient de leur mieux pour continuer comme d’habitude tout en prenant soin les unes des autres, et a décrit les mesures que Asda prenait pour s’assurer qu’elle pourrait être là pour les clients.

En particulier, la marque de supermarché a demandé aux clients qui passaient des commandes en ligne d’essayer d’être flexibles dans leurs délais de livraison si possible, et a expliqué comment ils pouvaient faire savoir à Asda s’ils s’auto-isolaient, ainsi que les mesures que les conducteurs prendraient lorsqu’ils livrer de la nourriture à des clients auto-isolants.

Plus tard, la société a suivi avec un message supplémentaire pour mettre en évidence les mesures qu’elle prenait pour soutenir les clients vulnérables qui avaient le plus besoin d’accéder aux fournitures, notamment en réservant une heure tôt le matin pour qu’ils puissent faire leurs achats. D’autres supermarchés comme Sainsbury’s et l’Islande ont pris des mesures similaires.

Etsy

Marché en ligne pour les produits artisanaux, vintage et artisanaux Etsy a agi rapidement pour rassurer ses vendeurs, dont beaucoup sont des petites entreprises ou des entreprises indépendantes, alors que l’épidémie de coronavirus s’intensifiait. Il a souligné que soutenir sa communauté et assurer sa sécurité était sa priorité absolue et a donné une liste de suggestions pour les propriétaires de magasins sur la façon de faire face à la perturbation de leur routine commerciale normale, y compris la fixation d’attentes réalistes avant de prendre des engagements avec les acheteurs, la communication sur la répartition potentielle retards, et suspendre temporairement leur boutique s’ils ne pouvaient pas continuer à la gérer.

L’e-mail est également lié au centre d’aide d’Etsy pour plus d’informations et de support, qui contient des conseils supplémentaires sur la gestion d’un magasin pendant l’épidémie et propose également des mises à jour continues sur les annonces du gouvernement qui pourraient affecter les expéditions internationales ou le fret.

Le seul point faible de la fourniture d’informations par ailleurs très approfondie d’Etsy est qu’elle n’est pas mise en évidence sur la première page du site Web, ce qui signifie que les vendeurs qui ont raté l’e-mail ou visitent le site en tant que premier point d’appel sont moins susceptibles de le voir.

Les archives Internet

Bien que n’étant pas la première marque à laquelle vous pourriez penser lors d’une pandémie mondiale, The Internet Archive a envoyé un e-mail amusant et utile aux titulaires de compte avec une liste de ressources pour les occuper pendant l’épidémie de COVID-19, soulignant son vaste stock de logiciels gratuits. films, documentaires, ressources d’apprentissage et données.

L’e-mail était également visuellement attrayant, divisé en sous-sections, y compris «Pour les parents et les éducateurs» et «Pour les vérificateurs des faits», et comprenait de gros boutons colorés que les lecteurs pouvaient utiliser pour accéder à plus de ressources et d’informations sur les archives Internet – telles que un tour d’horizon de «7 choses à faire si vous ne pouvez pas quitter la maison».

Santander

Au milieu d’une crise qui a mis des centaines de milliers de personnes au chômage et ce qui semble être une récession mondiale, les gens paniquent naturellement à propos de leurs finances. Santander a envoyé un e-mail pour rassurer ses clients et les informer des moyens par lesquels il pourrait les aider s’ils souffraient financièrement.

Il a également informé les clients que ses centres d’appels auraient réduit leurs effectifs en raison de la nécessité de réduire le nombre de travailleurs dans les succursales, et les a informés des moyens de prendre contact en ligne et de gérer leur argent via les services bancaires en ligne ou mobiles. Le site Web de Santander comporte également une bannière proéminente qui oriente les visiteurs vers ses conseils et informations pour les aider à gérer leur argent.