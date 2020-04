À l’intérieur du mouvement de bricolage pour fabriquer des écrans faciaux et des masques pour les travailleurs de la santé

Avez-vous des sacs sous vide ou des torchons à portée de main? Des entreprises comme le fabricant de meubles Inside Weather partagent des conceptions open source pour aider les petites entreprises et les particuliers à fabriquer des équipements de protection individuelle pour le personnel médical vulnérable.

Il y a eu une période l’année dernière où j’étais sur le marché pour un nouveau canapé. Instagram le savait, évidemment, alors en faisant défiler les photos des vacances, des bébés, des chiens et des noces de mes amis, j’ai fait connaissance avec un certain nombre de sociétés de meubles modernes et abordables du milieu du siècle – dont une appelée Inside Weather. D’où je suis assis en ce moment, au milieu d’une pandémie qui menace de faire jusqu’à 200 000 vies américaines avant qu’elle ne soit finie – il est difficile de comprendre les heures que j’ai eues à penser aux canapés. Et il se trouve que c’est aussi ce que ressent Ben Parsa, le PDG d’Inside Weather.

Le frère de Parsa est directeur de programme à l’hôpital général de San Joaquin, et j’ai contacté Ben parce que l’hôpital, comme des milliers à travers le pays, manquait dangereusement d’équipement de protection individuelle (EPI). «Je viens du milieu du design industriel et chez Inside Weather, nous avons une équipe de designers industriels ainsi que des capacités de fabrication dynamiques dans notre usine de Sacramento», explique Parsa. «Avec l’hôpital, nous avons identifié trois principaux domaines d’intérêt: les masques, les écrans faciaux et les capsules de confinement. Nous avons rapidement prototypé les conceptions et après avoir reçu des commentaires positifs de l’équipe de SJGH, nous avons commencé la production de 5 000 écrans faciaux et six modules de confinement. »

Depuis mardi dernier, plusieurs autres hôpitaux ont contacté Inside Weather pour demander de l’aide pour la production d’EPI. Parsa a rapidement réalisé que leurs conceptions de masques de bricolage, de masques faciaux et de capsules de confinement – qui sont placées autour de la tête d’un patient malade pendant qu’un médecin ou une infirmière effectue l’intubation, l’un des points d’exposition les plus à risque – pourraient être recréées par d’autres personnes à travers le pays. Ils ont donc lancé Project Open Source. «Nous avons ouvert les conceptions pour que toute petite entreprise ayant les capacités de les produire puisse aider à approvisionner leurs communautés locales et les professionnels de la santé», explique Parsa.

Project Open Source propose des instructions téléchargeables, des recherches sur les matériaux les plus efficaces et des «modèles de coupe» pour les masques et les écrans faciaux. Il cite une étude de l’Université de Cambridge qui a révélé que les matériaux ménagers les plus efficaces pour filtrer les virus sont les sacs d’aspirateur (94,4% efficaces), les torchons (83,2% efficaces) et les t-shirts en coton mélangé (74,6% efficaces). .

Les efforts d’Inside Weather s’inscrivent dans une mobilisation collective au cours des dernières semaines. De grandes entreprises comme Gap, Eddie Bauer, Hanes, Ralph Lauren, Canada Goose et bien d’autres ont transféré la production vers des blouses et des masques médicaux, tandis que d’autres travaillent contre la montre pour partager des informations qui peuvent aider les particuliers et les petites entreprises à participer. Il y a environ deux semaines, un ingénieur et entrepreneur de San Francisco, Gui Cavalcanti, a lancé un groupe Facebook appelé Open Source COVID-19 Medical Supplies, qui compte maintenant environ 60 000 membres qui ont partagé plus de 60 documents avec des informations sur la fabrication de respirateurs, de masques chirurgicaux, de masques faciaux. , désinfectant pour les mains et plus encore. Le 19 mars, Copper3D a publié un plan pour un masque N95 réutilisable imprimé en 3D et le 27 mars, la société d’ingénierie logicielle EPAM a publié sa propre conception de masque chirurgical. Une équipe du MIT serait en train de courir contre la montre pour libérer un ventilateur d’urgence à source ouverte pouvant être fabriqué pour environ 400 $ (le coût habituel est de 30 000 $ par ventilateur).

Pendant ce temps, le site Web Project N95 relie les fournisseurs d’équipements de protection individuelle aux prestataires de soins de santé dans le pays. Depuis le 20 mars, le site Web a été contacté par 2 229 institutions qui déclarent être confrontées à une pénurie collective de 332 646 272 unités d’équipement de protection individuelle au cours des 30 prochains jours. Oui, vous avez bien lu.

Si vous êtes une petite entreprise ou un particulier – peut-être à la maison, sur le canapé, en faisant défiler Instagram – avec du temps et un torchon de rechange, vous pouvez aider. Un seul masque peut faire la différence.

