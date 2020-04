À quels virus les zones de relations publiques sont-elles confrontées?

Cependant, à ce stade, il y avait peu de temps pour continuer à faire les choses comme avant. Nous sommes à une époque où les clients doivent enregistrer la valeur des relations publiques pour les maintenir en ligne. Aujourd’hui, ce domaine, parfois intangible et inintelligible pour les financiers, devient un atout clé pour être et faire dialoguer; Parce que vous avez le monde captif à la maison, connecté à 70% de votre journée et avec un désir de sortir et de vivre à nouveau.

Selon l’Alliance pour la valeur stratégique des marques (AVE, anciennement AMAP) avec les données de l’agence Scope México 2019, la communication contribue à environ 30% à la croissance de l’activité des annonceurs. Ces données sont très puissantes si les parties de l’équation sont ajoutées: BTL, ATL, numérique, PR et autres.

Cependant, bon nombre de ces actions sont limitées face au nouveau mode de vie auquel nous sommes confrontés et pour cette raison, le message retrouve son règne, c’est là que les relations publiques sont essentielles.

Les relations publiques doivent ouvrir la voie à une nouvelle conversation, quant à la forme et au fond, les longs discours, les interminables conférences d’il y a dix ans, sont déjà passés; l’évolution du travail et de la gestion avec les influenceurs se fait différemment des cinq dernières années; l’immédiateté et rejoindre le vrai marketing est un travail qui unit tous les domaines impliqués – numérique, marketing, entreprise – mais où le RP a la sensibilité journalistique pour s’engager dans la conversation.

C’est une maxime de communication stratégique qui doit être communiquée pendant la crise et c’est pourquoi les marques repensent leur conversation dans le RRSS depuis des semaines, en donnant des messages pertinents – bien qu’ils semblent étrangers à chaque industrie – car ils doivent rester connectés.

