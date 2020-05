À qui doivent appartenir les renouvellements et les ventes incitatives: ventes ou réussite des clients?

COVID-19 ou non COVID-19, je parie que vous avez entendu cette question à plusieurs reprises, car c’est l’un des sujets les plus fréquemment posés dans les forums, conférences, blogs et réunions de gestion #CustomerSuccess. Il y a également une similitude frappante dans les réponses à la question. En substance, la position argumentée est généralement un «oui» ou un «non»: clair, décisif et principalement étayé par sa conviction, avec un minimum d’objectifs étayant la position.

Non seulement il est extrêmement important de déterminer la propriété des revenus clients continus, mais cela est également impliqué. Chaque entreprise a probablement sa solution préférée. Par conséquent, les dirigeants et les décideurs pourraient tirer profit de l’utilisation d’un cadre d’analyse plutôt que d’anecdotes et de préférences personnelles pour prendre ces décisions.

En règle générale, il existe trois options pour gérer les publicités des clients existants:

TOUTES LES VENTES: Les directeurs des ventes dirigent toutes les activités commerciales, tandis que les CSM s’engagent dans des activités non commerciales (principalement: générer des résultats, l’utilisation et le plaidoyer).UPSELLS vs RENEWALS SPLIT: Les directeurs des ventes dirigent toutes les nouvelles activités de revenus (y compris les ventes incitatives et les ventes croisées), tandis que les CSM dirigent la gestion des engagements commerciaux existants (c.-à-d. Les renouvellements) aux côtés des travaux non commerciaux.TOUS CSM: Les directeurs des ventes conduisent les ventes aux «nouveaux» clients uniquement, tandis que les CSM gèrent toutes les activités commerciales avec les clients existants (y compris les renouvellements et les ventes incitatives / ventes croisées).

Chaque option a ses avantages et ses inconvénients; ainsi, les dirigeants de l’organisation (chefs des CS et des ventes, ainsi que le PDG et le directeur financier) devront aligner leurs actions (descriptions de poste, structures de rémunération, profils d’embauche, formation professionnelle, procédures opérationnelles et points de contact entre les équipes, etc.) avec la stratégie choisie. J’ai vu une multitude d’entreprises opérant dans chacune des options ci-dessus, signalant qu’elles sont toutes des options réalisables d’un point de vue opérationnel. Mais, comment les dirigeants devraient-ils prendre la décision qui sert le mieux l’entreprise?

D’après mon expérience, il n’y a que deux (2) vecteurs principaux qui devraient influencer cette décision:

La durée du cycle de vente Le type de vente incitative

La durée du cycle de vente:

En règle générale, les cycles de vente plus longs nécessitent un investissement plus important en temps, en énergie / en efforts et en coûts pour que le directeur des ventes établisse les relations nécessaires pour remporter l’accord initial. La mesure la plus simple de cela est la durée moyenne du cycle de vente. Mais, il peut également être mesuré par le coût de celui-ci (CAC), qui pour de nombreuses entreprises très performantes, est fortement corrélé à la durée du cycle de vente.

Plus le temps et les coûts initiaux sont importants, moins il est logique de transférer ces relations à une autre personne (CSM), et plus il est logique de conserver la propriété des relations avec le directeur des ventes. Il convient de noter que la durée du cycle de vente est étroitement liée à la taille de l’organisation à laquelle l’entreprise vend (marché cible) et aux revenus attendus (ASP). Des accords plus importants peuvent justifier des cycles de vente plus longs, et des accords plus petits ne peuvent être viables que si leurs cycles de vente sont courts.

Ce point est plus facile à comprendre lorsque vous pensez à des situations extrêmes. Pensez aux entreprises qui vendent aux entreprises de télécommunications, d’automobile ou d’aérospatiale. Dans chacun de ces marchés, il n’y a que quelques centaines, parfois des dizaines de clients potentiels dans le monde. Les personnes en charge de leur vendre sont propriétaires des relations avec un petit nombre de ces entreprises, parfois une ou deux, qu’elles soient déjà clientes ou encore prospectes.

À l’autre extrême, les entreprises vendent directement aux consommateurs (B2C) ou aux petits clients (SMB). Dans bon nombre de ces situations, il n’y a aucun vendeur dédié, car la taille des transactions ne peut pas les justifier.

Le type de ventes incitatives:

En supposant qu’il y ait un potentiel de hausse du client (ou du «compte»), il est essentiel d’identifier ce qui motive cette augmentation. Les moteurs de la croissance des revenus des clients peuvent être:

Hausses de prixAugmentation des unités de consommation: plus de minutes, plus de données, plus de rapports, plus de transactions, etc.Augmentation du nombre d’utilisateurs: Partout où le prix se rapporte au nombre de personnes utilisant la solution. Deux sous-catégories ici: Organique: Croissance du nombre de personnes utilisant la solution due à la croissance de l’entreprise ou des équipes utilisant votre solution. Cela doit être suivi mais pas fortement influencé par le fournisseur. Exemple: la société se développe et embauche plus de vendeurs, qui ont tous besoin d’accéder (et donc de payer un supplément) à Salesforce.Proactive: Ceci est généralement le résultat d’une expansion en vrac active vendue à de nouvelles divisions ou unités commerciales, ou s’appliquant à une nouvelle utilisation Cas).Nouvelles solutions: Ici aussi, il y a des nuances: parfois, l’extension est pour de nouvelles fonctionnalités (une version premium ou des éléments individuels supplémentaires), tandis que d’autres fois, c’est une solution entièrement nouvelle.

Plus les ventes incitatives proviennent de «plus de la même chose» (augmentation des prix, augmentation de la consommation, croissance organique, extension des fonctionnalités, etc.), plus cela a du sens pour la personne qui gère la relation de travail en cours avec le client (le CSM ) pour conduire ces ventes incitatives. Plus les ventes incitatives proviennent de NOUVELLES ventes – nouveaux produits, nouvelles divisions – plus le travail de vente est nécessaire et plus il est logique que le vendeur, et non le CSM, soit propriétaire de cette tâche.

La combinaison de ces deux vecteurs devrait permettre à toute entreprise de concevoir une stratégie optimisée pour son activité. Le tableau ci-dessous fournit un exemple de la façon de mettre cela ensemble dans une analyse pour une entreprise particulière.

Les données d’une enquête menée en 2019 par Gainsight soutiennent cette notion, comme le montrent les graphiques ci-dessous. Premièrement, il existe une corrélation claire entre le type d’activité commerciale (illustré dans cet ensemble de données comme Renouvellement, Ventes incitatives et Ventes croisées) et la propriété de celle-ci par le vendeur d’origine (aka AE) ou un nouveau membre de l’équipe qui gère la publicité. propriété de la relation. Ce dernier est parfois appelé Account Manager (AM) et parfois Customer Success Manager (CSM).

La corrélation entre le type d’activité commerciale et la propriété est vue de deux manières; premièrement, en examinant la partie des entreprises où le vendeur est seul responsable de l’activité commerciale. La seconde est où le vendeur collabore avec d’autres (AM et / ou CSM) dans cet effort. Les barres bleues indiquent que la part des entreprises où le vendeur (AE) est seul responsable de la relation commerciale augmente de 22% à 40% à 57% lorsque le type change de Renewal à Upsell à Cross-sell. De plus, illustrée par la ligne rouge, la part des entreprises dans lesquelles l’AE est complètement sans intervention (AE non impliqué) dans la décision commerciale passe de 78% dans les renouvellements à 37% dans les ventes incitatives à 26% dans les ventes croisées. Les statistiques ci-dessus sont la moyenne de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité.

L’évaluation de la corrélation entre la taille du contrat (ASP) et la propriété peut être vue sur le graphique ici. La figure montre la partie des entreprises où le vendeur est impliqué / dirige l’activité commerciale avec les clients.

Pas de corrélation dans les renouvellements: 20-25% des entreprises confient au vendeur d’origine la responsabilité du renouvellement quelle que soit la taille du contrat.Corrélation élevée pour les ventes incitatives: de 43% des entreprises qui confient à leur vendeur la direction des ventes incitatives dans le cadre de petits contrats (<$50K) to 63% in midsize contracts ($51-100k), to 83% for very high ASP (>101 000 $).Corrélations élevées pour les ventes croisées: même tendance qu’avec Upsells avec des parties d’entreprises confiant aux vendeurs la propriété de ce travail, passant de 52% pour les petits contrats à 80% pour les moyennes et à 87% pour les gros contrats.

Que veulent les clients?

Aligner la structure organisationnelle ainsi que les rôles et responsabilités des personnes sur les besoins et les désirs du client, est très logique. Les clients veulent maximiser la valeur des solutions qu’ils ont acquises auprès d’un fournisseur, ce qui nécessite de générer le plus de valeur au coût le plus bas possible. Cette optimisation suggère la rapidité et la facilité des relations de travail. Mais cela peut être réalisé de différentes manières et dépend davantage de rôles et responsabilités internes clairs et de communications externes avec le client que de la structure de l’organisation.

Par exemple, la plupart des clients ne souhaiteraient pas que différentes personnes gèrent leurs contrats de renouvellement et de vente incitative, mais plutôt une seule personne. Cependant, un vendeur ou un CSM peut accomplir cela en fonction de la façon dont le R&R est défini. Un autre exemple: les clients veulent une personne fiable qu’ils peuvent contacter s’ils ont un problème, qui a les connaissances, l’autorité et l’attitude nécessaires pour le résoudre et le résoudre: une «gorge unique pour s’étouffer». Encore une fois – juste, mais cela signifie-t-il nécessairement AE ou CSM?

Note finale: la stratégie «Culture Eats» tous les jours

Ce qui précède est un cadre suggéré qui peut aider les organisations à élaborer une stratégie réfléchie à ce problème omniprésent. Mais, comme tous les cadres, il peut aider à définir les options et à clarifier leurs implications, pas à prendre la décision pour vous. Les décisions en matière de conception organisationnelle doivent prendre en compte d’autres facteurs tels que la culture de l’entreprise, l’image de marque qu’elle souhaite transmettre au monde extérieur et les compétences et les intérêts des personnes critiques déjà présentes dans l’organisation. Ces aspects non quantifiables sont souvent ceux qui font basculer la décision.

Comme il s’agit d’un «sujet brûlant» au sein de la communauté Customer Success, nous aimerions beaucoup solliciter vos commentaires à ce sujet. Veuillez commenter le blog pour ajouter votre point de vue.

Enfin, nous aimerions répondre à plusieurs autres questions, telles que:

Comment la taille du client est-elle prise en compte dans les responsabilités commerciales? Comment la taille de l’entreprise SaaS influe-t-elle sur les responsabilités commerciales? Comment l’organisation Customer Success s’intègre-t-elle dans la structure organisationnelle globale?

Si vous êtes disposé / intéressé à nous aider à approfondir ce sujet