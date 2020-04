Le monde des crypto-monnaies avance à grande vitesse et, si nous le négligeons, nous devenons obsolètes concernant les avancées. Beaucoup d’entre nous ont entendu parler de Bitcoin Cash, mais à quoi sert BCH?

À quoi sert Bitcoin Cash?

Bitcoin Cash est né d’un hard fork Bitcoin (BTC) et, par conséquent, ils partagent les possibilités d’utilisation avec quelques différences.

Une partie de la lutte pour les crypto-monnaies a toujours été de répondre à la question: “Qu’est-ce que les crypto-monnaies offrent? Et sont-ils vraiment utiles? ” La bataille pour démontrer le vrai potentiel des crypto-monnaies continue, mais en tant que produit du Coronavirus, nous pourrions être plus proches de l’objectif.

Transactions sans friction

L’une des principales utilisations des crypto-monnaies, et en particulier du Bitcoin Cash, est d’envoyer ou de recevoir sans qu’un tiers de confiance soit un peer-to-peer. Cela réduit évidemment les coûts de transaction en évitant d’avoir à se rendre à la banque ou à un médiateur.

Plus d’une fois, nous avons dû effectuer un paiement ou envoyer des fonds à des membres de la famille à l’étranger, mais le système traditionnel nous a mis trop de mal. C’est ici que BCH vient à la rescousse.

L’investissement

Bitcoin Cash représente une opportunité d’investissement viable car à travers lui, vous pouvez spéculer. Et, les crypto-monnaies, étant si volatiles, ont des fluctuations qui se produisent sur de courtes périodes. Cela offre une opportunité mais aussi un risque élevé.

En fait, récemment chez CryptoTrend, nous vous avons offert une analyse pour savoir si BCH est maintenant ou non un bon investissement.

Utilisations de Bitcoin Cash comme méthode de paiement

L’une des victoires des crypto-monnaies a été d’augmenter les options d’utilisation au jour le jour et, par conséquent, c’est l’une des utilisations les plus intéressantes de Bitcoin Cash. De cette façon, comme Bitcoin, BCH peut être utilisé comme méthode de paiement. Voici quelques options où vous pouvez utiliser BCH:

Bitpay: Il a commencé par offrir uniquement l’option Bitcoin, mais il a maintenant également l’option BCH. Cette plateforme permet aux marchands en ligne d’accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement.Egifter: Un site Web en ligne avec une large gamme de cartes-cadeaux que vous pouvez acheter via BCH.Heifer International et Save the Children: Ce sont des organisations à but non lucratif et des associations caritatives qui acceptent les dons au BCH.CheapAir: l’agence de voyage en ligne qui vous permet d’utiliser BCH pour réserver des vols et des hôtels, et via Bitcoincash.org, vous pouvez savoir qui accepte BCH dans votre région.

