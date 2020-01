A Rome, on parle de fintech pour le financement des entreprises

Dans le monde des affaires, financier, social, universitaire et médiatique, les «mots à la mode» sont souvent utilisés, des termes plus ou moins précis et créés pour décrire un phénomène émergent qui, pour certaines dynamiques, se propage dans la plupart des cas via le Web et sur les réseaux sociaux en tant qu ‘”influenceurs” – “analogiques” et “numériques” à un moment donné ils deviennent “à la mode” et stimulent fortement les attentes des acteurs d’un ou plusieurs secteurs, mais aussi de l’économie au sens large, de la finance, et parfois de l’ensemble entreprises.

Dans les années 80 et 90, avant l’avènement d’Internet, l’un des mots à la mode les plus utilisés dans le monde de l’entreprise était par exemple. “Synergy”, puis dans la seconde moitié des années 90, le World Wide Web a lancé la “nouvelle économie”.

Aujourd’hui, un mot à la mode est devenu FINTECH, c’est-à-dire Financial Technology, terme probablement né en 2014, ou vers la fin de 2013 (Podcast de Breaking Banks USA, 26 décembre 2019). En fait, la Fintech n’est pas un nouveau secteur, mais a évolué très rapidement ces dernières années. Dans le monde, l’outil qui peut être classé comme la Fintech la plus utilisée est le paiement numérique, près de 70% (source: Statista). Vient ensuite le financement personnel (environ 25%) et le reste est réparti entre les prêts (prêts), en particulier P2p, et les prêts (financement).

Pour connaître toutes les implications en la matière et donner corps à son application au-delà de la mode des termes, le 6 février à côté de Rome, sur la Piazza Navona, au stade Domitian, un atelier, dirigé par le directeur éditorial de Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro, pour en savoir plus sur certains des sujets mentionnés ci-dessus et auxquels participeront des experts de premier plan sur le sujet:

Giovanni Pirovano

Paolo Ghezzi

Démétrius amélioré

Matteo Rizzi

Massimo Battistella

Laura Oliva

Luigi Telesca

L’événement est dédié aux entrepreneurs, directeurs financiers, trésoriers et gestionnaires du secteur de la finance et de la chaîne d’approvisionnement des entreprises, aux administrateurs et aux gestionnaires de fonds et de fondations.

Programme et inscription sur https://fintechroma.eventbrite.it