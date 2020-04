A vendre le premier des 4 seuls Shelby GT350 ‘66 fabriqués en cabriolets

Ce spécimen est une pièce rare et précieuse de l’histoire du sport américain, l’une des Mustang les plus chères que nous connaissons. Ce fut le premier des quatre prototypes convertibles à être fabriqués avec la Shelby GT350 de 1966, un modèle qui n’était commercialisé qu’en format coupé. Il s’agit de la seule copie du 4 qui conserve son moteur et sa transmission d’origine.

Cette unité est une pièce très précieuse et importante dans l’histoire de la Mustang, car il s’agit de l’un des rares mais convertibles prototypes fabriqués à partir de la Shelby GT350 en 1966. Il s’agissait d’une très courte série de prototypes créés à la demande de Ford lui-même, avec l’intention d’étudier une éventuelle variante de cabriolet pour la 1967 GT350.

Par conséquent, Shelby American a décidé d’assembler 4 unités avec cette configuration particulière, chacune d’elles également dans une combinaison de couleurs différente. Le spécimen qui apparaît sur ces images était le premier prototype fabriqué dans cette série et avait le corps en vert. Après cela sont venus les prototypes bleu, rouge et jaune. Tous ont survécu à ce jour et sont des spécimens bien connus des fans et des divers spécialistes du modèle.

Il s’agit du seul spécimen qui conserve son ensemble moteur et transmission d’origine.

Malheureusement, le temps ne passe pas en vain et en plus d’être utilisés pour des tests très différents, ces prototypes ont traversé de nombreuses mains au fil des ans, beaucoup d’entre eux ont survécu à ce jour sans conserver certains de leurs éléments d’origine. . Selon la description de l’enchère, cette copie est le seul des quatre prototypes qui conserve encore son ensemble moteur / transmission d’origine.

Ces prototypes étaient basés sur la Shelby GT350 de 1966 et avaient le célèbre bloc 289 pouces cubes (4,7 litres) V8 de 310 ch (306 ch). Certains ont été assemblés avec une transmission manuelle à 4 vitesses et d’autres avec une boîte de vitesses automatique à 3 rapports. Cette copie a quitté les installations américaines de Shelby pour monter l’option automatique.

En 2017, le prototype rouge a été mis aux enchères, le seul exemplaire de la série qui était destiné à un client après sa fabrication. Son propriétaire n’était autre que Bob Shane, membre du groupe The Kingston Trio, qui après un léger accident avec le modèle a eu peur et a décidé de rendre le véhicule à Shelby. Ce spécimen rouge a été vendu aux enchères à Scottsdale 2017 pour 742 500 $, ce qui nous fait penser que ce précieux spécimen de couleur verte aux lignes dorées doit atteindre un prix similaire, car en plus de conserver sa mécanique d’origine, il a la condition d’être le premier des prototypes fabriqués, ce qui en fait le première Shelby Mustang cabriolet de l’histoire.

