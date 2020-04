A vendre un exemplaire rare de l’édition limitée la plus étrange de la Lotus Esprit

Bien que certains spécialistes aient désigné ce spécimen comme le Saint Graal du Lotus Esprit, étant donné son magnifique état de conservation et sa faible production, nous avons été frappés par l’édition limitée à laquelle il appartient. L’une des éditions commémoratives les plus étranges que nous ayons jamais vues.

Le magnifique spécimen bleu du Lotus Esprit qui apparaît dans ces images est l’un des plus rares de l’histoire du modèle. Indépendamment de son histoire ou de son état de conservation, la vérité est que l’une des 21 seules unités fabriquées à partir de cette étrange édition limitée, ce qui est plus que suffisant pour en faire un spécimen très remarquable pour les collectionneurs et les fans du modèle.

Cette édition limitée a été lancée en 1987 et seulement 21 unités ont été fabriquées, dont c’est également l’un des 5 seuls à avoir cette configuration de couleur, avec une carrosserie bicolore, associant le bleu Essex et le bleu méditerranéen. Cependant, malgré ses caractéristiques nombreuses et frappantes, à notre avis, la chose la plus remarquable à propos de ce modèle est l’édition à laquelle il appartient, sortie en hommage au 21e anniversaire de l’usine Hethel.

L’un des meilleurs exemplaires disponibles dans cette version.

Nous sommes habitués à voir des éditions commémoratives spéciales de toutes sortes. De ceux qui célèbrent la fondation de la marque à l’anniversaire de la naissance d’un personnage illustre lié à l’entreprise, mais pratiquement il s’agit toujours de tenir des chiffres ronds. Autrement dit, les marques ne célèbrent généralement que les dates importantes, telles que 10, 25 ou 50 ans après le lancement d’un modèle ou même 70, 80 ou 100 ans après la fondation d’une marque, comme elles l’ont récemment célébré. Ferrari, Porsche ou Mazda. Cependant, nous n’avons jamais rencontré d’anniversaires de chiffres non ronds, comme dans le cas présent.

Avec cette édition limitée de l’Esprit, Lotus n’a pas célébré le 20e ou 25e anniversaire de l’ouverture de son usine à Hethel, mais les 21 ans, célébrant ainsi l’âge imaginaire des installations, officiellement opérationnelles en 1966.

Nous avons essayé de nous souvenir d’autres éditions limitées qui célébraient des dates aussi étranges que celle-ci, mais nous n’avons pu en trouver. Si vous connaissez un événement commémoratif ou anniversaire en édition limitée d’un fabricant qui célèbre une date non ronde, n’hésitez pas à le dire à travers les commentaires au pied de ces lignes.

L’une des 5 unités fabriquées dans cette combinaison.

Cette unité est le numéro 10 des 21 fabriqués et a 87 870 kilomètres d’utilisationIl a été correctement conservé et bien qu’il n’ait jamais été restauré, il présente un magnifique état de conservation, à l’intérieur comme à l’extérieur. Son moteur 4 cylindres de 2174 c.c. suralimenté est le plus puissant de la série et offre 218 ch et 298 Nm de couple maximal.